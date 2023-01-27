冬天体寒、手脚冰凉？这四个方法帮你暖起来！

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每逢冬季，都有不少人会因“体寒症”而苦恼，格外怕冷、手脚冰凉。造成体寒症的原因是什么？有哪些方法可以有效缓解症状？对此，我们采访了福井县济生会医院妇产科部长细川久美子医生。

多见于女性的“体寒症”，主要原因是肌肉含量的差异

对于造成体寒症的主要原因，细川医生表示，人体的中心部分是内脏，需要保持一定的温度，因而就容易出现没有足够的热量能够抵达处于肢体末端的手脚的现象。

而且，体寒症多见于女性。对此细川指出：“女性的肌肉含量较少。而肌肉对于热量的产生十分重要。有了肌肉的力量，就可以减少对血流供热的依赖。而且，女性有子宫，每月都要来月经。经期会发生暂时性贫血，因此更容易感到冷。

“体寒”在西医中不是病？西医与汉医学概念大不同！

大家是否知道有体寒“症”和体寒“性”这两种不同的说法？它们之间的区别在于，“体寒症”是东方医学术语，而“体寒性”是西方医学术语。体寒在汉医学中被认为是一种病症，而西医则将之归属为每个人的体质问题。

细川说：“虽然现代的主流医学是西医，但体寒是病这种概念，在西医中是不存在的。然而的确有不少人深受其扰，因此我们必须用汉医学的概念来思考。”

汉医学的主要治疗方法包括汉方药等。不过，细川指出，体寒症的棘手之处在于，仅靠医学手段很难改善。有效的做法，还是应该通过良好的生活习惯来保持身体的温度。

具体做法有以下4点：

饮品饮用时的温度，不宜低于14度； 多吃应季蔬菜，冬季宜吃白萝卜等温热性的根茎类蔬菜； 用泡澡代替淋浴； 冬天的厚衣服，不要穿得太紧，以免影响血液循环。

凛冽严冬已至，请大家一定要试试上述方法，改善生活习惯，让身体暖起来。

（福井电视台）

（FNN Prime Online 11月9日刊载。日文原文）

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