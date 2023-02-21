吉卜力公园为何建在爱知？揭开鲜为人知的幕后故事！

Newsfrom Japan

去年11月，吉卜力公园在爱知县长久手市开园。为什么吉卜力选择了爱知？为了揭开建园过程中鲜为人知的幕后故事，我们对相关人员进行了采访。

建园的前提条件——不能把整个公园都给吉卜力使用

吉卜力工作室的王牌制片人铃木敏夫出生于爱知县名古屋市。

为什么吉卜力公园建在爱知？对此，我们采访了铃木敏夫。

铃木敏夫说：“就是因为一个人。如果没有他（就不会有现在的吉卜力公园）……白井这个人，是吉卜力公园的‘开路人’。他就住在长久手附近。”

铃木敏夫说的是中日新闻社（中部位于名古屋、主要报道日本中部地区新闻的报社——译注）前会长白井文吾。二人相识于日本职业棒球队中日龙队的获胜庆功宴上。

后来，白井文吾参观了在爱知县丰田市举办的吉卜力展览会，并提议道：“铃木，那样的展品一共有多少？现在应该积累很多了吧？种类很丰富。不如建一个仓库收集起来如何？”铃木敏夫回忆说，这便是建设吉卜力公园的契机。

白井文吾提议，将吉卜力工作室在各地举办展览时的展品保存在长久手市的“爱 地球博纪念公园”中，并对公众开放参观。

“白井先生曾是振兴‘爱 地球博纪念公园’活动的成员之一，每年公园的年客流量约有160万人。所以，白井先生一开始就提出一个附加条件：不能让这些游客失去原来的公园”，铃木敏夫说。

“爱 地球博纪念公园”是2005年爱知世博会的会场。白井文吾希望保护这里原本的自然风光，不辜负人们对它的那份感情。

铃木敏夫说：“为此白井认为没办法让吉卜力使用整个公园。我就想，这人，可真有意思啊。如果没有他，我觉得可能也不会做这个项目。”铃木敏夫还表示说：“另一位关键人物，是爱知县的大村知事，也是个了不得的人物。这事那事的，他曾8次到访我的东京事务所。”

吉卜力公园的建设依托于“爱 地球博纪念公园”原本的地形，融入其自然环境之中，没有建造任何大型机动游乐设施。

吉卜力大仓库由温水泳池改建而成。这种“温故而知新”的建设理念，正契合吉卜力的哲学。宫崎吾朗导演表示：“我逐渐感受到，留住那些旧的东西，是很重要的。其实在制作电影时，宫崎骏也跟我说过：‘还是稍微古旧一点更好’，因为那样才不会过时。”

（东海电视台）

（FNN Prime Online 11月10日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]