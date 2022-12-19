个性美：超过七成受访者对“银发”持肯定态度

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染发产品制造商朋友（HOYU）实施的关于女性对银发看法的调查显示，认为“很不错”的受访者比例高达74.8%。他们给出的理由包括“时尚”“帅气”“有品位”等等，大多表现出肯定的态度。

同时，针对目前染发的50到79岁女性，当询问她们是否愿意尝试银发时，32%的受访者给予了肯定回答。其中超过半数人列举的理由是“希望摆脱白发压力，过得轻松自然一点”“看到名人的银发形象，觉得很不错”，由此可以看出年长女性对发色的态度变化。

另一方面，当询问年轻人群如何看待自己母亲或祖母的银发时，80%左右的受访者表示“觉得不错”。其中近五成受访者列举的理由是“希望她们按照自己的想法生活”“希望她们享受自己喜欢的风格”，可见相较于年轻的外表，他们更希望亲人活出真我。

（FNN Prime Online 11月10日刊载。）

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