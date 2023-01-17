考生如何调整生活习惯，“关键”是早餐和阳光

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日本的学生们很快就要迎来考试季，据说早起晒太阳有助于晚上安神助眠，提高考试发挥水平。我们就此采访了相关专家。

“睡眠不足”会导致大脑功能下降

首先让我们看一看日本青少年的睡眠时间。

观察图表可以发现，从幼年到青春期这段时期，年级越高，就寝时间就越晚，睡眠时间越少。着眼于即将到来的考试季，长期从事睡眠问题研究的专家如是说。

广岛大学人类社会科学研究科副教授田村典久说：“作为不重视睡眠的影响来说，一个是会导致大脑功能下降，另一个是白天状态不好，无法集中精神听课，也就是说可能导致清醒度下降。而且，更重要是‘记忆’。白天好不容易学到的东西，无法很好地记住。将会导致考试表现下降。”

重新梳理一下睡眠不足的影响，主要是以下3点。

大脑功能下降

白天清醒度下降

好不容易学到的东西却记不住

还有这样的数据……

将连续每天睡5小时的人和连续每天睡9小时的人进行比较后发现，一周之后两人的困倦情况相差无几，但每天只睡5小时的人，持续的天数越长，犯小错误的情况越多。

另一方面，家长们心疼拼命读书的考生，可能会为他们做宵夜、让他们休息日的早上睡个够等。但据说这样的做法最好也要避免。其原因在于，吃过宵夜后，身体会变成清醒状态；而补觉这种做法，则会打乱生物钟节奏，可能导致恶性循环。

晒太阳，认真吃早餐

那么，睡眠不足对身体不好，应该如何改善呢？田村副教授表示有一点非常关键。他说：“为了做到早睡，需要调整从清晨开始的生活习惯，这一点很重要，也具有现实可行性。早上起床后认真吃早餐，还要晒足太阳，这一点很重要。从起床开始，把各种可以让身体晚上容易入睡的努力一点一点结合起来，创造一种晚上非常困倦、不睡不行的状态，这也算是一种备考的作战行动吧。”

也就是说，晚上睡好觉，要从早上做起。晚上睡觉固然重要，但为了形成这样的生物钟，早上可以做的是以下3点。

起床后晒太阳，时间两小时以内即可

早上用较热的淋浴水冲颈根部，容易让人变得清醒

认真吃早餐。一边晒太阳一边吃早餐，一举两得。

专家认为，改变早晨的生活习惯有利于早睡。不仅是考生，每日忙碌的人们或许也可以尝试这种有助于保持舒适睡眠的生活习惯。

（新广岛电视台）

（FNN Prime Online 11月12日刊载。日文原文）

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