八成日本人不敢主动发出约请，背后原因揭秘

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著名食品公司江崎格力高株式会社的一项调查显示，与以往相比，在疫情持续的这几年间，65.3%的人“对人际交往的看法发生了变化”。



出处：江崎格力高株式会社

去年9月，江崎格力高株式会社基于日本的人口结构比例，对15-69岁的2万名日本男女进行了关于“令和年代人际交往情况”的大规模网络调查。

调查结果显示，比起自己主动发出约请，78.5%的受访者更希望“对方约我”，特别是在10-19岁受访者中，占比更是高居首位，达89.3%。



出处：江崎格力高株式会社

对主动邀约“心存顾虑”

为什么不愿意主动去约对方呢？调查的综合数据显示，76.2%的受访者对主动约请对方心存顾虑，并且在占比方面，“对人际交往的看法发生了变化”的受访者比“没有变化”的受访者高出20个百分点。对此，江崎格力高株式会社分析认为：“比起主动发出约请，日本人原本就倾向于等待对方来约自己，而疫情使得人们内心的顾虑更多了。”



出处：江崎格力高株式会社

Z世代“害怕被拒绝”

针对疫情中“对人际交往的看法发生了变化”的15-69岁男女，该调查以其中500人为对象做了进一步调查。被问及“心存顾虑的原因”时，回答最多的是“担心感染”。

从年龄段来看，在15-29岁（基本属于Z世代）受访者中，选择“害怕被拒绝”的人所占比例是各年龄段中最高的。此外，30-39岁受访者中选择“长时间没见面会变得疏远，不知道该聊什么”的人，占比高于其他年龄段；40-49岁受访者中选择“不好意思让对方为自己特意抽出时间”的人，占比高于其他年龄段。



出处：江崎格力高株式会社

“数字原生代”也渴望“面对面交流”

此外，尽管回答“使用社交网络进行交流的频率增加”的受访者达到65.2%，但86.4%的受访者都认为，与社交网络相比，当面交流“更有价值”。

尤为引人注意的是，与使用社交网络交流的频率降低的受访者相比，频率增加的受访者中选择“当面交流更有价值”的人占比更高，达到92.2%。分年龄段来看，在15-29岁和30-39岁受访者，也就是成长于网络时代的“数字原生代”中，认为当面交流“更有价值”的人，占比高于其他年龄段。

最后，针对是否“渴望像以前一样面对面交流”这一问题，整体来看9成受访者持肯定态度。其中，无论是男性（89.2%）还是女性（90.8%），亦或是在不同年龄段受访者中，绝大部分人都表示希望面对面交流。

更希望“对方约我”

本次调查结果显示，尽管很多人渴望“面对面交流”，但对“主动约请对方心存顾虑”。此外，调查还显示，习惯使用社交网络的年轻人高度评价“面对面交流”的作用，这又是为什么呢？

对此，我们采访了江崎格力高株式会社的相关负责人。

——为什么开展这项调查？

2022年9月，格力高旗下品牌百奇发起了一项新的品牌传播活动，名为“别再等下次，今天就去约ta吧！”我们希望带动更多人去实践这句口号，鼓励大家主动向自己珍视的人、想念的人发出约请。这是我们开展该调查的契机。

我们希望通过调查当下人们对“邀约”的真实想法，营造更有利于主动发起邀约和受到邀约的社会氛围。

——近年来，人际交往中的邀约情况发生了怎样的变化？

整体来看，“希望对方主动邀约自己”的人约占8成。我们认为，这种倾向受到了近年来人们在人际交往方面的认知变化的影响。调查结果也显示出，越来越多的人对于主动发出邀约心存顾虑。

其背景包括人际交往的减少、人们习惯了不与他人直接接触的生活等因素，但另一方面，也有许多人因久别而倍感思念，想念却不能相见导致精神压力增大。

总而言之，我们认为，不愿意采取主动，希望“对方约自己”“只要受邀便会应约”，是近年来大环境影响下呈现出的趋势。

——本次调查有哪些出乎意料的结果？

令我们意外的是，在不同年龄段人群中，不愿主动发出邀约的原因是不一样的。虽然他们都具有因顾虑对方的想法而不愿采取主动的共同点，但就具体原因来看，不同年龄段占比高于平均值的回答分别是：Z世代受访者“害怕被拒绝”、30-39岁受访者“不知道应该聊什么”、40-49岁受访者“不好意思让对方为了自己特意抽出时间”。对于人际交往中的距离感，不同年龄段人群的看法不同，这一点令人印象深刻。

——为什么年轻人对面对面交流评价更高？

由于整体上通过社交网络交流的频率呈上升趋势，因此社交网络交流的价值并没有降低，但人们对面对面聊天、交流的渴望增强了。

我们推测，对于年轻人来说，近几年与朋友外出旅游的机会或是在校园生活中留下美好回忆等机会越来越少，因此他们格外感受到了面对面交流的珍贵之处。此外，年轻人对于各类社交网络平台如数家珍，非常清楚各平台的不同定位，因此也就更能够清楚地理解“面对面交流”这一方式的独特作用。

——如何向想念的人发出邀约更合适？

本次调查显示，尽管许多人都认同“面对面交流”的意义，但对主动发起邀约心存顾虑，担心给对方添麻烦，内心更希望对方主动来约自己。

在人与人的物理距离变远的当下，为了不让心与心的距离也日渐疏远，本着鼓励人们“鼓起勇气，主动约请你所珍视的人”这一初衷，百奇发起了“别再等下次，今天就去约ta吧！”活动。我们可以用“一起吃百奇”作“借口”主动发出邀约，也可以用“一起吃百奇”来填补对话间的空白，避免冷场。总之，希望百奇能帮助大家打消顾虑，拉进距离。



（示意图）

综上所述，“不愿主动邀约自己想念的人”，其主要原因包括“担心给对方添麻烦”“对方也没有约我”等。不过，正如调查所示，绝大多数人都“希望对方来约自己”，因此，不如抛下顾虑，勇敢地迈出第一步，或许就能收获一段美好时光。

（FNN Prime Online 11月12日刊载。日文原文）

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