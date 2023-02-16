东京大学成功“清除衰老细胞”，防止“衰老”有望成为现实

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我们的晚年生活或许会发生变化……。近日一项最新研究成果引发了关注。

东京大学的研究团队在实验中成功清除了被视为与生活习惯病等问题相关的“衰老细胞”。这是一项具有划时代意义的研究，有望改善或预防那些随着年龄增长而发生的疾病。

《Mezamashi8》节目组对从事这项研究的教授进行了采访。

到底什么是“衰老细胞”

11月2日，东京大学医科学研究所中西真教授率领的团队在英国《自然》杂志上发表了一篇题为《“防止”衰老的研究》的文章，令全球医疗工作者对这项关于衰老的最新研究成果寄予厚望。

中西教授的研究团队在使用年老小白鼠进行的实验中，成功利用免疫检查点抑制剂清除了“衰老细胞”。在研究过程中，小白鼠自身免疫被激活，衰老细胞减少，衰老引发的病症也被证实得到了改善。



到底什么是“衰老细胞”？

此次实验成功清除的“衰老细胞”，原本是可能引发癌症、糖尿病等多种疾病的一种细胞。

一旦脏器内的细胞停止分裂，就会变成这种衰老细胞。由于年龄的增长，衰老细胞日益增加和积蓄，不断产生可能造成炎症的物质，以至于变成一种致病因素。

那么，我们观念中的“衰老”，到底是不是这种衰老细胞造成的呢？中西教授说：“我想，造成衰老的原因很多。可以认为，会在体内引发炎症的这种衰老细胞的蓄积或许也是其中一个重要因素，现在全球都在开展相关研究，尝试对其实施靶向处理，以求实现改善。”

清除“衰老细胞”，建立一个幸福生活的社会

清除衰老细胞，将给我们今后的生活带来怎样的变化呢？



据说，只要能够清除衰老细胞，健康生存时间就会延长，“平均寿命和健康寿命的差距有可能无限接近于零”

中西教授表示，清除衰老细胞有助于预防和改善生活习惯病，延长健康生存时间。如此一来，过去存在的“平均寿命与健康寿命的差距”将会无限接近于零，就有可能让老年人更加长久地工作下去。

专家对这项研究寄予了怎样的期待呢？中西教授说：“人类在生命最后的十年左右里，基本都需要接受某些形式的医疗或护理。通过无限延长健康生存时间，或许可以让所有人生活更加幸福地生活，我们希望能够建立这样的社会。”

同时，在此次的研究过程中，还获得了许多新的发现。

通过癌症治疗药物获得的新发现

首先，衰老细胞是因受免疫功能的攻击而被清除的，但也有一部分无法得到清除。研究发现，蓄积性的衰老细胞中，免疫功能没有产生作用。

此外，研究团队还利用小白鼠衰老细胞和通过人体细胞制造的衰老细胞，研究了两者是否具有避免免疫细胞攻击的物质。

结果发现，阻碍免疫功能的“PD-L1”蛋白质，有不到10%存在于衰老细胞中。这种“PD-L1”蛋白质与免疫细胞中的“PD-1”结合后，会阻碍免疫细胞工作，可能导致老化细胞难以被清除。

此前，人们已经发现癌细胞中存在PD-L1蛋白质，为了防止PD-L1与免疫细胞PD-1结合，在癌症治疗过程中会使用“Opdivo（O药）”这种免疫疗法药物。

研究团队表示，在此次研究过程中，对小白鼠使用了和O药类似的抗PD-1抗体后，其肺部、肝脏、肾脏的衰老细胞减少了三分之二，肌肉力量的恢复和肝功能的改善也得到了证实。

尽管尚处于小白鼠实验研究阶段，但在人类身上是否也可以期待产生同样的效果呢？中西教授说：“目前终究只是小白鼠实验阶段，今后用于人体恐怕还需要克服各种障碍。而具有重要意义的一点是，抗PD-1抗体已经作为免疫疗法药物用于各类癌症的治疗，关于人体服用效果已经积累了一定的经验。认真总结这些经验，或许就可以了解实际对人体有多大效果。如果可以证明对人体也同样有效，那么就可以用于应对衰老造成的各种疾病。也许不用等太长的时间，就可以投入应用。”

最后，中西教授表示：“目前，衰老并未被视作一种疾病，所以无论生产什么药物，都无法纳入保险，但非常多的疾病都是随着年龄增长而发生的。比如，慢性肾病等疾病没有专门的治疗药物，让许多人深受其苦。我希望首先能够为这些患者开发出治疗药物。”

（《Mezamashi8》节目11月14日播出内容）

（FNN Prime Online 11月14日刊载。日文原文）

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