热休克——有溺死浴缸的风险，不仅是老人，年轻人也需注意

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天气变冷，很多人会想着赶紧去泡个热水澡。不过，从寒冷的更衣室立即泡进热气腾腾的浴缸，生命安全遭受威胁的风险会增大。

这种症状被称为“热休克”，特别是在老年人中多发。我们就“热休克”的病发机制和有效应对措施采访了相关医生。

要特别注意血压因温差而急剧变化

下面的图表显示的是2020年因溺水事故而送去急救的老年人的人数。事故发生最多的月份是一月，比七月增加了十多倍。这些几乎都是发生在“自家浴缸”的事故，主要原因就是“热休克”。

我们就此采访了福井市的福井厚生医院副院长、循环器官内科医生加藤浩司。

加藤医生告诉我们说，热休克症状严重者，会陷入昏迷。如果没被人发现，很可能会淹死在浴缸里。

热休克的原因在于“血压的变化”。进入严冬之后，没有安装暖气设备的更衣室往往很冷，而客厅因有暖气，比较暖和。这样一来，当人们从温暖的房间走到寒冷的更衣室，冷暖温度差导致血管收缩，血压上升；而当人泡进热气腾腾的浴缸，身体变暖，又导致血管膨胀，血压下降。身体上这种急剧的血压变化，会使循环于脑部的血液减少，失去知觉的风险随之增高。这种情况特别是在老年人中容易发生。加藤医生说，从年龄来看，热休克的绝大多数是75岁以上的老人。其中很多人有高血压、生活习惯病、糖尿病等基础病，自律神经容易发生紊乱。另外，有些人虽然年轻，却也有基础病，血管不能灵活舒张应对，因此也需要特别注意。

简单易行的预防热休克措施

如果家人发生了热休克该怎么办呢？加藤医生向我们介绍了应对方法。

首先，应该拔掉浴缸的塞子，排去热水，这样能够有效缩短急救人员用于抢救的时间。然后，家人应该用心肺复苏按摩手法，尽快用力按压病发者的胸部。

热休克是很容易预防的。关键有以下三点。

要让脱换衣服的地方（更衣室）温暖起来 泡澡的水温控制在41度以下，泡澡不要超过10分钟 避免饭后立刻泡澡或酒后泡澡

加藤浩司提醒说，随着隆冬的来临，天气未来将越来越冷，热休克事件估计还会增多。希望家人们互相提醒，尽力预防事故的发生。

（福井电视台）

（FNN Prime Online 11月24日刊载。日文原文）

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