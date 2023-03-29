日本国内首款非处方减肥药，适用对象和效果如何？

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日本首款非处方减肥药今年春天在药店上架。这究竟是怎样一款药呢？

减肥药“阿莱”获批，可在药妆店购买

日本厚生劳动省去年11月28日召开专家组会议，通过了日本国内首款减肥药的销售申请，预订在3月正式获批。

迄今厚生省批准的减肥药只有一种，不过这种药需要医生的处方。而此次即将获批的减肥药是非处方药，在药店即可购买。

这款减肥药就是大正制药公司生产的“阿莱”，有抑制脂肪吸收的效果。剂量是1次1粒，每天服用3次，随餐或饭后1小时内服用。前提是改善生活习惯，药物只能起到辅助作用。

围绕“阿莱”获批一事，我们采访了水道桥医疗诊所院长砂山聪。砂山院长是日本肥胖学会成员，对肥胖症有20多年的研究和临床经验。他说：“目前日本获批的减肥药只能服用12周。这类作用于中枢神经系统的药物多少都是有副作用的。据说这次获批的“阿莱”可以服用长达1年以上，这样的药物上市，确实可喜可贺。”

临床试验，效果为安慰剂的大约两倍

临床试验的效果如何呢？

服用这款减肥药的前提是需要从运动和膳食两方面对生活习惯进行改善。国外约有1400人参与了临床试验，服用不含有效成分的安慰剂组大约在1年后平均减重2.3kg，而服用“阿莱”组则平均减重4.8kg。

在有200人参与的日本国内的临床试验中，大约半年后的减重效果，安慰剂组平均为1.0kg，“阿莱”组平均为2.2kg。后者的效果为前者的两倍左右。

阻碍膳食脂肪的分解，防止脂肪堆积

那么，脂肪在体内是怎么堆积起来的呢？人体吸收膳食脂肪的机制是这样的：一般来讲，我们吃进食物后，肠道内的脂肪分解酶会将膳食中的脂肪分解成更小的体积。脂质在分解后才能被细胞吸收，堆积起来逐渐变成脂肪。但是服用减肥药后，分解脂肪的脂肪分解酶的作用受到抑制，脂肪就不会被分解，而是成为较大的脂肪块。这些膳食脂肪块无法进入细胞内，不会被吸收，而是以脂肪的形式排出体外。

日本肥胖学会的横手幸太郎理事长介绍说，减肥药“阿莱”服用后基本不被人体吸收。也就是说这款药中毒风险小，对人体伤害不大。

适用人群：18岁以上、腰围符合代谢综合征诊断标准

不过，“阿莱”也不是任何人都能服用的。服用者的年龄，限定为18岁以上；腰围，限定为男性85cm以上、女性90cm以上，与代谢综合征的诊断标准一致。而且，仅限于没有高血压和脂质代谢异常等健康问题的肥胖人群。

购买时须遵从药剂师指导

此外，去药妆店购买时还需要注意以下几个方面。首先，“阿莱”被列为“要指导医药品”，必须当面向药剂师提供信息并接受其指导，不能网购。其次，想去药店购买的话，必须提前1个月记录腰围、体重等数据，并接受药剂师的核查。另外，如果用药6个月依然无效，还会被要求停止服用。

注意腹泻等副作用，偏瘦人群服用有健康风险

此外还需要注意副作用。

因为膳食脂肪不被吸收，直接以粪便的形式排出体外，所以可能会出现腹泻、软便或放屁出油等排便相关症状。

国外的报告中有数据表明，包括有效成分含量不同的药剂在内，减肥药容易造成脂溶性维生素（维生素A、维生素K）的摄取不足。因此建议服药期间补充多种维生素。

横手理事长表示，偏瘦人群服用，可能出现免疫力低下或骨质疏松症等健康风险。所以药剂师的判断很重要，他们可以预估可能会出现什么程度的副作用。

砂山聪院长表示：“服药前需要做好心理准备。膳食脂肪引发的腹泻几乎是必然发生的，虽然每个人的程度不同，但尤其是高脂饮食的人群，摄入的脂肪会引发严重腹泻。我以前也参与过类似药物的临床试验，当时就发现由于摄入脂肪后会加重腹泻，不少受试者为了避免腹泻而减少脂肪摄入。除此之外应该没什么其他特别大的副作用。”

价格如何？

至于人们最关心的价格，在咨询了大正制药公司后，得到的回复是“出于销售战略上的原因，目前还不能答复”，因此现在还不清楚。不过在美国，60粒（20天的剂量）售价大约是44美元（约合5720日元）。日本的售价是否也会跟国外大致相当呢？

砂山聪院长说：“这款减肥药是以非处方药的形式销售的。它跟处方药不同，药价没法统一。每家药店应该会根据进货价自行定价。不仅是药物的处方，还包括用药指导等配套服务，这些费用也会计入售价中。因此价格可能会稍贵一些。”

减肥药并没有把原已积累的脂肪刮掉的效果，所以应该在用药的同时，注意改善饮食和适当运动。如何避免消费者盲目跟风购买服用，创造一个能够对药品进行严格管理的环境，或许将变得非常重要。

（FNN Prime Online 12月1日刊载。日文原文）

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