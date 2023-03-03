预防冻疮有妙招！但需警惕症状相似的疑难病

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随着生活条件越来越好，冻疮似乎已经不大听说，很多人也以为这个问题已经是“过去式”。然而实际上，与过去相比，如今冻疮患者人数并没有减少。不仅如此，还有部分患者放任不管，因而错过了疾病隐患的信号。

那么，冻疮有哪些症状？如何预防及治疗？对此，我们采访了专科医生。

“冷热温差”引发冻疮

想必大部分人都认为冻疮发生在酷寒严冬之时，然而，福井红十字医院皮肤科医生加畑雄大告诉记者，实际上，许多患者都是在初冬或早春时节得冻疮的。

加畑雄大说：“每年11月下旬开始进入冻疮多发季。这一时期，天气时暖时冷，温差较大，因此很容易得冻疮，有必要特别小心。”



气温下降时，手指尖的血管收缩

冻疮的症状之一是手指尖又痛又痒。引发这一症状的原因就是“冷暖温差”。气温下降时，手指尖的血管收缩，血流变缓。



气温回暖时，血流恢复

而当气温回暖时，血管扩张，血流恢复。在冷暖交替中如此反复，指尖等肢体末梢部位承受的刺激不断累积，便会出现冻疮的症状。尤其是不戴手套在户外玩耍的孩子，或是随年龄增长血液循环变差的老年人，往往更容易得冻疮。

加畑医生说：“冻疮的轻症，往往只是皮肤发红、痒痛。但如果症状加重，则可能发生指尖皮肤溃烂、结痂、内出血等。”

需要注意的是，“冻疮”与“冻伤”字面相似，却是两种完全不同的病症。



“冻伤”会造成指尖坏死，需要警惕

加畑医生解释道：“冻伤是指因寒冷造成手指尖血流停滞，引发坏死的病症。一旦发生坏死就无法恢复。登山时很容易发生这种情况。”

若要预防冻疮，外出时佩戴手套和耳罩是比较有效的做法。



保暖措施十分重要

如果手套和袜子处于潮湿状态，就会让手脚变冷，因此要及时更换。此外，紧身袜会影响血液循环，使冻疮恶化。天冷时应当佩戴手套和耳罩，做好肢体末端的保温。

加畑医生说：“冻疮是温度变化引发的皮肤炎症，做好保温便会恢复。平时应注意让室内保持温暖，容易脚冷的人应当穿上袜子和拖鞋。”

警惕潜在疾病隐患

冻疮的种种症状看似是小问题，但若放任不管，则可能错过潜在疑难病的信号。

加畑雄大告诉记者：“有些疾病会出现和冻疮类似的症状，例如系统性硬化症。这种疾病的早期症状往往与冻疮类似。”

系统性硬化症（又称硬皮病）是一种自身免疫性疾病，由发生异常的免疫系统攻击人体正常组织而引发，被日本厚生劳动省认定为疑难病。

系统性硬化症的症状包括夏天时指尖仍然冰凉，出现类似冻疮的症状，在寒冷的地方指尖会发白等。随着病情发展，皮肤逐渐变硬，血管变细并阻塞，乃至指尖坏死。中老年女性多发，但男性和儿童亦有发病风险。迄今为止病因尚不明确。

加畑医生提醒说：“有些患者以为自己得的是冻疮，便放任不管，直到来医院才发现问题。如果有下述症状，例如即使在夏天手指也常常感到疼痛，哪怕十分注意还是会出现冻疮症状等等，最好到医院进行检查。”

（福井电视台）

（FNN Prime Online 12月5日刊载。日文原文）

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