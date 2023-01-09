“新冠后遗症”患者不断增多，专科医生提醒“感染两个月内”有些事情绝对不能做

Newsfrom Japan

在新冠病毒感染者不断增加的背景下，受到后遗症折磨的人也变得越来越多。截至2022年12月4日，日本大约有2522万人（※数据来自厚生劳动省网站）感染新冠病毒。医生指出，其中250万（约占10%）可能出现“新冠后遗症”。



接诊过5000名以上“新冠后遗症门诊患者”的平畑私立医院院长平畑光一向我们说明了避免后遗症发病的注意事项。

出现后遗症应该如何生存下去……

——“后遗症门诊患者”占到整体的几成？

已经占到了七成以上。患者大批涌来，等候时间明显变长。年龄方面，30多岁、40多岁正值壮年的人最多，有的患者“孩子还小，但夫妻两人都出现了后遗症，无法工作”，非常苦恼，还有不少人担心“应该如何生存下去”。

——重症化风险和后遗症是否成正比？

完全不成正比。大家都说老年人转为重症的情况较多，但有报告显示，年轻人出现后遗症的风险更高一些。尤其是日本，可能是因为没有接种疫苗的年轻人相当多，所以出现后遗症的人比较多。

有的人感染新冠病毒后症状较轻，但仍然出现了后遗症；还有少数是无症状感染病例，只出现了后遗症症状。

68.7%的患者受到了影响



平畑私立医院的患者数据

——患者都有哪些症状？

表示出现“倦怠感”的患者最多，占比高达94%。其次是“思维能力下降”，占比达84%。以前“味觉和嗅觉障碍、脱发”等症状比较有名，占比在47%到52%之间，差不多一半的样子。

从本院的数据来看，在职的患者2958名中，有238人丢了工作。另外，如果算上经常休息但仍在上班的人，那么有多达68.7%的患者受到了影响，许多人工资减少，甚至失去了收入。这些问题还成为了自杀的诱因，本院的患者中，至少有2人自杀。



出现症状后，得不到周围的理解，进一步造成伤害，最终还会发展成抑郁症。所以身边的人必须给予有力的支持。

8人中就有1人出现新冠后遗症，近10%的患者“不得不辞去工作”

新冠后遗症会导致失业危险，甚至有人不堪抑郁症的折磨而主动结束了生命，美国一份报告称，后遗症导致该国400万人无法继续工作。对于不太清楚情况的人士来说，这个数据的确具有冲击力的。有智库机构的报告称，该国遭受的经济损失最高已达30万亿日元。

——大约有几成患者感染新冠后出现后遗症？

荷兰的一份研究报告称，8人中就有1人出现了新冠后遗症，意味着其实有非常多的患者在感染新冠病毒后出现了后遗症。日本有超过2300万人感染过新冠病毒，那么就算按照最少10%的比例估算，也有230万人出现后遗症。还有一些人没有接受检查，所以出现后遗症的实际人数可能会比这个数字更多。

新冠后遗症的完全治愈率只有15%

那么，后遗症是可以完全治愈的吗？法国的研究数据显示，85%的患者“即使改善，也还会留下症状”。



（示意图）

——后遗症需要多长时间才能改善？

在本院就诊时间超过2个月的645名“准卧床”患者中，76.4%已经恢复到一定程度，可以生活自理，或者可以工作。所以，只要认真治疗，就会得到改善。

不过，彻底恢复到健康状态的情况并没有那么多，法国一篇研究论文的数据显示，出现新冠后遗症一年后，所有症状彻底消失的患者仅占15%。这就意味着85%的患者即使有所改善，但仍然会留下一些症状。

有人觉得“即使出现后遗症，应该过一段时间就好了”，这种想法是比较危险的。这个病没有那么简单。即使感觉症状一度消失了，但如果不好好休息，比如又跑出去了，又去喝酒了等等，这个病不是稍微休息一下就没事了，搞不好还有丢掉工作的风险，决不能掉以轻心。

与此同时，只要认真保养护理，症状是可以改善的。能够彻底恢复自然是最好，但相较于追求彻底恢复，不如努力减轻症状，维持正常生活。

感染两个月内是高危期

据说，感染新冠病毒后，重要的是两个月内注意“静养”。

——避免后遗症的关键是？

感染病毒后两个月内是高危期，一定不能勉强行事。只要遵守这一原则，一定可以减少“准卧床”程度以上的患者人数。

厚生劳动省发布的《罹患后遗症的管理指南》手册上要求，如果活动之后出现症状恶化的情况，必须避免采用运动疗法。但就连一些医生都不了解这个情况，更不用说普通上班族和他们的家人了。因此，患者的症状会越来越严重。



（示意图）

——不能做哪些事情？

首先，是所有会让你感到疲劳的事情都不要做。比如，就算是爬楼梯，如果稍后感到疲劳，那就必须马上停止。若是其他疾病，自己咬咬牙做一些康复训练可以加快痊愈速度，患者往往会积极运动，但如果感染了新冠病毒，这样做反而会导致病情恶化。这是一种新的疾病，需要新的治疗方法。

第二，是绝对不能喝酒。残留有症状的患者一旦饮酒，大概率病情会骤然恶化，有的甚至会变得难以治愈。所以有症状的话，务必不要喝酒。如果喝了酒，免疫系统会遭受相当大的破坏，后遗症也会随之恶化。

第三，这个病会因为缺氧而导致某些症状，所以还应该戒烟。

（FNN Prime Online 12月6日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]