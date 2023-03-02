人一天究竟喝多少水才科学？科学家首次揭示人体一日失水量的计算方法

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水是生命之源。

过去，人们通过研究已经发现人体的含水量，但仍然无法准确掌握人体每天的水代谢周转量，也就是人体一天当中流失的水份量。

日前，由日本国立研究开发法人“医药基础及健康营养研究所”等组成的研究团队发表的一项研究结果称，该团队推导出了世界上首个计算“人体每天的水周转量”公式。通过该公式，可以掌握人体内每天失去的水分。该研究成果于11月25日发表在美国学术期刊《科学》上。

在该研究中，日本医药基础及健康营养研究所的山田阳介室长等人与美国、英国、中国、荷兰等国的研究机构合作，对23个国家的共计5604名男女受试者进行了调查，对象年龄覆盖8天大的婴儿至96岁的老人。

调查结果显示，一名20至35岁男性每天的失水量为4.2升，此后这一数值随年龄增长而下降，90至99岁的平均失水量为2.5升。而30至60岁女性的平均值为3.3升。与男性相同，随年龄增长而下降，90至99岁的平均失水量为2.5升。

基于该调查，研究团队综合体重、年龄、当地平均气温、海拔等条件，推导出了可以预测“每人每天体内失去的水分量”的公式。

该公式如下：

水代谢量周转 (ml/日) = [1076×身体活动水平] + [14.34×体重(kg)] + [374.9×性别] + [5.823×1日平均湿度(%)] + [1070×运动员] + [104.6×人类发展指数(HDI)] + [0.4726×海拔(米)] – [0.3529×年龄²] + [24.78×年龄(岁)] + [1.865×平均气温²] – [19.66×平均气温(摄氏度)] –713.1 ※身体活动水平（以坐为主则为1.5、平均水平为1.75、高水平为2.0）、 性别（女性为0、男性为1）、运动员（非运动员为0、运动员为1）、 人类发展指数（发达国家为0、中等国家为1、发展中国家为2）



※成人的水代谢周转量计算公式（图片：日本国立研究开发法人医药基础及健康营养研究所 室长 山田阳介）

这条全球首个预测人体水代谢周转率的公式应当如何使用？今后可能在哪些方面发挥作用？对此，我们采访了山田阳介。

推导该公式的两大原因

——你们为什么要推导这个公式？

原因有两点。

首先，据推测全球约有三分之一人口处于无法在家中获得安全饮用水的环境。此外，在灾害或其他紧急情况发生时，确保安全的饮用水也十分重要。但是，我们不知道人体需要多少饮用水，也不清楚生理及环境要素会对需水量产生怎样的影响。

其次，目前世界各国（特别是英语国家）鼓励人们“每天要喝2升水”，然而实际上，这并没有科学依据。

——公式中的“人类发展指数”是什么意思？为什么在公式中加入这一变量？

这是衡量是“发展中国家”还是“发达国家”的指标。因为我们发现，发展中国家的人获得饮用水的途径更有限，但人体的水代谢周转量更多。



补充水分（示意图）

——公式中加入“是否为运动员”这一项的原因是什么？

运动员进行的身体活动更多，且由于练习的环境等因素，即使在相同情况下，也会额外多产生1升水量。

人体每日饮水量应为公式所得结果的约40%

——您通过该公式计算出的“每日失水量”是多少？

我在秋天的“水代谢周转量”约为1天3.5升，夏天约为4.2升。

——我们应该如何应用这个公式？

考虑到预防脱水、中暑等因素，人每天需要喝的饮用水量为公式所得结果的40%。平均来说，男性约为1.6至1.8升，女性约为1.2至1.4升。

我们发现，每天2升的推荐量没有科学依据，而通过该公式可以更精准地为不同个体提示所需的饮用水量。此外，到了夏天，在户外进行体力工作或休闲娱乐时，需要更多水分。

——该公式今后可能会在哪些方面发挥作用？

我们期待这个公式可以成为所需的饮水量的一个基本指标，用以预防脱水、中暑，以及伴随脱水导致的肾脏、心脏疾患。

此外，据联合国测算，全球约三分之一的人口处于无法在家中获得足够的安全饮用水的状态，尤其是在发展中国家，缺水问题尤为突出。我们认为，这个公式或许也能在各国为灾害等紧急情况制定保障饮用水和粮食的战略方案，并在构建因世界人口增长及气候变化而引发的缺水问题的预测模型时发挥作用。



补充水分（示意图）

多国研究团队联合推导出了全球首个用于预测人体每天水代谢周转量的公式。可能计算起来有点儿难，不过还是希望各位读者来试一试，以便提醒自己每天喝够所得结果的约40%的水量。

（FNN Prime Online 12月11日刊载。日文原文）

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