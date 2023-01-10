日本开始讨论是否调整新冠的传染病分级

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日本是否会把新冠在《传染病法》中的分级从现在的“视同2类”降低为“5类”？关于此事的讨论已经正式启动。

日本根据危险性的高低，将传染病划分为1类到5类的5个等级。新冠被划为“视同2类”，危险程度排在第二高的等级。

1类 埃博拉出血热、鼠疫

2类 结核、SARS

3类 霍乱、伤寒

4类 黄热病、狂犬病

5类 季节性流感

针对“视同2类”的传染病，法律赋予中央和都道府县知事强大权限，除了紧急状态宣言外，还可以发布住院劝告和营业限制等行动限制命令。而医疗费则由政府全额负担，患者个人不需要承担任何费用。但如果降级为5类传染病，那就不能采取行动限制等措施，医疗费也需要患者个人承担一部分。另一方面，据说也有不少好处，比如医疗一线的负担会减轻，还将有助于激发经济活动的活力。

新冠“不能认定等同于流感”

自2022年2月的第六波疫情以来，重症风险和致死率均出现大幅下降，这也促使政府考虑将新冠降级为5类传染病。那么，实际降级后，真的没问题吗？相关专家给出了并不乐观的意见，那就是“不能判断等同于流感”。理由是其传染力强于流感，且存在变异的可能。

专家的看法是，新冠“明显不同于流感”，“需要很长时间才会变成5类传染病”。

一直在从事关于新冠后遗症采访活动的记者也表示，看了一些阳康者的状态、特殊的倦怠感等后，就会感到新冠和流感完全是两回事，人们看来还没有掌握其实际状况。

接近5类的“新类型”建议

关于新冠的分类，也有新的意见建议。2022年12月13日，东京都医师会会长尾﨑治夫表示，现阶段难以骤然降级为5类，或许可以考虑定义为接近5类的新类型。最好是根据新冠的特点，调整设定为新的类型，而不是直接套用现行标准的5类。对此，媒体人柳泽秀夫表示赞同，他说：“无论是视同2类，还是5类，我觉得都没有什么意义。因为这是一种新的病毒。传染力如何、变异情况如何，还有后遗症等问题。再考虑到如果今后医疗费、公费负担都要变成个人负担，那么专门为新冠病毒这种新型病毒设定一个分类应该才是合理的做法。试图套用《传染病法》中的类型，我认为这种做法本身是不可行的。最好是用灵活的思维去改变类型。”

也就是说，无论如何，人们希望能够建立相关机制，确保一旦出现变异等威胁升高的情况，随时可以迅速调整应对形式。

（FNN Prime Online 12月15日刊载。日文原文）

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