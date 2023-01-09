岸田首相喊出“43万亿日元防卫费”的内幕，与自民党内力量对比和年初日美首脑会谈之间的联系

Newsfrom Japan

日本将如何负担为加强防卫力量而大幅增加的防卫费？国防和增税将对日本国民的生活产生重大影响，相关讨论正在如火如荼地展开。

“防卫费”相当于全体国民人均负担增加约4万日元

日本政府基本确定，从2023年度（财年）起，增加未来5年的防卫费，总额增加至43万亿日元。2022年度的防卫费约为5.4万亿日元，5年后的2027年度将翻倍，增至大约11万亿日元。2027年度之后，每年需要追加获取大约4万亿日元的财政收入，其中超过1万亿日元将通过增税来实现。

增加防卫费论调甚嚣尘上的背景原因包括：俄乌冲突、朝鲜加快开发导弹、中国军备扩张和持续不断的海上行动。

在国际形势日趋紧张的情况下，首相岸田就增加防卫费一事，表示将研究增税问题。而这会对国民的生活产生多大程度的影响呢？

关西电视台《报道RUNNER》节目嘉宾、媒体人铃木哲夫称，支持率的低迷是推动岸田首相增加防卫费的一个因素。媒体人铃木哲夫说：“现在冒出了5年43万亿的这样一个金额。岸田首相起初一直表示将在确保相应财政收入的前提下增加防卫费，结果还没搞清楚具体内容，倒是金额先涨上去了。那么为什么突然冒出43万亿这个数字呢，我采访的自民党内资深人士称，这是因为岸田首相现在支持率低迷，他必须要得到自民党的支持。意味着他必须同意自民党，尤其是安倍派向来主张的增加防卫费一事。”

铃木说：“还有一位前外务省工作人员用了‘2023年年初日美首脑会谈见面礼’的说法。他认为岸田之所以急匆匆地抛出这样一个金额，是为了能向拜登总统汇报‘我落实了43万亿哦’。不过，说是说43万亿，但接下来必须经过国会审议，以预算案的形式推进下去。现在参与讨论的只有官邸、自民党和公明党，而真正如何筹措这个钱，必须由国会来做决定。跳过这个环节，光是给出金额，民众现在都觉得‘这个时候大概也只能这样吧’。这可不行。包括用途在内，国会需要花费数年时间进行切实讨论，才能敲定金额。而岸田首相一下子跳过了这个程序。从我采访的情况来看，感觉岸田首相是在一会儿被煽动、一会儿被打压的状态下，抛出这个金额的。”

（FNN Prime Online 12月17日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]