大扫除小知识：正确的换气和清扫方法

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或许有人认为，只要开窗或开门就能达到换气通风的目的。不过，您知道吗？要想达到换气和清扫的效果，还需注意方法。当下正值隆冬，希望大家能重新温习一下换气和清扫的基本知识，因此，我们采访了从事国内外医疗设施和保洁公司指导业务株式会社Prana董事长兼总经理松本忠男。

“有入有出”，才能达到理想的换气效果

现在是新冠疫情爆发后的第三个冬天，预防感染已成为日常生活的一部分，通风换气也正变得理所当然。

换气，是指通过空气对流，实现室内受污染空气与室外新鲜空气的替换。松本表示，为了达到理想的换气效果，必须要确保空气的“入口”和“出口”。



打开室内两处窗户是换气的基本操作

打开室内两处窗户，便能形成一个入口和一个出口。一处窗户作为引进室外空气的入口，另一处窗户则成为将室内空气排出室外的出口。这是通风换气的第一步。

然而，像单身公寓这种住房，作为通风口的窗户可能只有一处。如果为了换气，暂时打开房门，也会令人有所顾忌。松本建议，这时候“可以利用厨房的排风扇”。



换气时，厨房的换气扇也能派上用场（示意图）

他说：“无论是谁家里，应该都有几处排风扇吧。其中，功率最强的是厨房的排风扇。因为排风扇本身就是一种通过风叶旋转驱动气流的装置，所以只要开启排风扇，那里就能成为空气的出口。在启动排风扇的同时，打开一处窗户作为空气的入口。这样就能达到理想的换气效果。”厨房排风扇具有超强排风效果。不仅仅是单身公寓，其他任何家庭在换气时如果也用上排风扇，那么就能收到更佳的换气效果。当通风口增至三四个时，室内空气可实现交叉流动，换气更快，效果更佳。

松本社长还提醒说，如果住在带有24小时换气系统的房子里，需注意不要关闭该系统。尤其是公寓房间，密闭性好的反面是通风不佳，所以从预防感染及避免过敏的角度出发，也有必要重视这一点。

在确保空气出入口的基础上，还需注意以下两个换气要点。

第一，不要站在下风口。

站在下风口，容易吸入污染物

“在室外烧烤时，烟气会吹向下风口。因为很呛鼻，所以大家不会去下风口吧。你可以认为，其实室内换气也是同样的道理。”



换气时，不要站在下风口

开窗后，室内空气实现对流，吸入空气的通风口成为上风口，排出空气的通风口成为下风口。松本社长指出，排除的空气中“含有污染物，比如，蜱虫粪便、霉菌孢子和灰尘等”。“也就是说，若站在下风口，就容易吸入污染物。”

不过，与烟雾不同，污染物是看不见的。因此，有时可能会难以准确区分上风口和下风口。遇到这种情况，你可以拿一根塑料细绳来判断风向。如果挂着窗帘，那么通常也可通过窗帘的动向来判断。“一般来说，风大的窗户是入口，风小的窗户是出口。不过，排风扇的吸力很强，一般都会成为出口。因此，如果在排风扇旁向风而立，就容易吸入污染物。大家要小心。”

关于换气的另一个要点，就是空调季的换气。

空调无法实现换气

“空调吹出的风在室内产生温差，从而产生气流，热气上升，冷气下流。冬天开暖气，所以包括飞沫在内的污染物容易在房间上方聚集。因此，如果房间上方有小窗，那么打开小窗后，可以使污染物很好地排出室外。”相反，夏季开空调制冷后，污染物容易聚集在房间下方。



即使开了空调，也要注意换气（示意图）

有人认为“开了空调后，就不需要换气”了，其实这是一种错误的观点。“现在，大部份空调都没有换气功能”，空调只是吸入室内空气，然后送出冷气或暖气而已。因此，并不是不需要换气。

“空调吸入室内被污染的空气后，会将这些空气悉数送出。因此，就算安装了空调过滤网，也不能保证出来的空气就是干净的。如果直接接触空调送出来的气流，那么就会吸入污染物。”

顺带一提，因为空调吸入的是房间里的空气，所以整个房间的污染物容易汇聚到空调附近。空调无法吸入的大颗粒尘埃常常会落在空调附近，聚成一团。因此，应尽量避免坐在或将床放置在空调正下方或向风处。

看到这里，相信你已经了解了正确的换气方法。不过现在还不要急着去立刻打开两处窗户，请继续往下看。

换气前先清扫！先用干布，再用湿布

请检查一下房间和走廊角落以及沙发等大型家具的下方，那里是不是有聚成了一团一团的灰尘？

“在扫除前打开窗户，如果风很大，那么整个房间都会尘埃飞扬。这就是由风引起的‘节外生枝’，落在地上的大小尘埃和污染物重新飘在空中，很容易被吸入体内。”因此，在换气之前首先应进行扫除。

一提到清洁地板，大家马上就会想要去拿吸尘器。其实，要想去除大颗粒尘埃，只用吸尘器是不够的。



有时只用吸尘器还不足以达到清扫效果（示意图）

“有许多看不见的尘埃附着在室内的地板和墙壁上。用吸尘器很难清除这些灰尘。尤其是地板上的灰尘，会被脚底死死地踩在地面，房间的湿度和脚底的油脂又使灰尘变得更有粘性。很多情况下，吸尘器无法吸走这些灰尘。”或许有人会想到用湿布来擦拭地板。可惜，这只会起到反作用。

“用湿布擦地板，会让灰尘粘得更牢。在打扫卫生时，水只在洗净时起到作用。比如，在洗手时，用哗啦啦的流水搓手，这是一个好办法。但是，如果用湿抹布，那么这种不彻底的清洁方式只会将污垢擦得到处都是。用湿布擦拭会给人一种‘已经打扫过了的满足感’。但是，等水蒸发后，污垢还留在原地。用LED灯光照一下干燥后的地板或桌子，就一清二楚了。”



重要的是先“干擦”（示意图）

当然，不是说绝对不能用湿布擦拭。重要的是，先用干布擦去污垢，然后，根据需要再使用湿布。

几天前留下的食物残渍已经变硬，无法用干布擦去。此时，可先用湿布软化残渍，进行小范围的精准擦拭，然后再用干布擦整个桌面。在擦地板时，松本社长推荐使用干拖把。

因为新冠疫情，很多人会对桌子或把手进行酒精消毒。此时，也要遵循先干后湿的擦拭原则。如果一开始就用酒精喷雾擦拭，那么污垢和污染物就会融入其中，只会越擦越脏。

“消毒酒精和次氯酸钠等消毒剂如果不接触病原体，就无法发挥效用。在污垢和尘埃大量聚集的地方，想要清除的病毒被包裹其中，消毒剂就无法充分发挥作用。因此，重要的是，先用干布擦拭，减少污垢和尘埃，然后再进行消毒。”

用干布擦拭时，擦拭方法也有讲究。那就是“走S字，一气擦掉污垢”。松本表示：“在擦拭时，很多人会使劲儿地用抹布来回擦。这么一来，就会把污垢擦得到处都是。”

重要的是，要保持单方向擦拭。因此，松本推荐大家像写S字那样移动抹布。“抹布最先接触污垢的那一端要一直保持朝前的位置，这样就可以有效去除污垢。”这种擦拭方法同样也适用于用拖把拖地板和用抹布擦桌子的情况。

“无论什么样的清扫工作，首先都要用干布进行单方向擦拭。只要做到这一点，就能轻松维持一个没有污垢的卫生环境。”

虽然有好几个需要遵守的擦拭要点，但每个都简单明了。只要明白其内在原理并运用于实践，那么应该不会给日常生活带来太大负担。

在日常生活中养成这种换气和清扫相结合、不留污垢的习惯，一年一度的大扫除也会随之变得简单轻松了。

松本忠男

拥有逾35年的医院保洁指导工作经验，至今已培养出大量保洁人员。目前还在国外的医疗设施开展工作，并向众多医疗设施和保洁公司提供各种实用型保洁技巧与知识。现任株式会社Prana董事长兼总经理。著作有《图解：改变家庭保洁，拥有健康生活》（扶桑社）、《拥有35年医院保洁工作经验的专业人士，为您解说让人不会生病的清洁妙招》（幻冬舍）等。

采访/撰文：高木Saori（sand）

插图：Saitou Hisashi

（FNN Prime Online 12月24日刊载。日文原文）

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