天气变冷就会痛——潜藏在关节疼痛中的“关节炎”是什么？如何治疗？

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本篇我们请大阪公立医院成形外科医生冈野匡志来谈谈“关节炎”的问题。具体将介绍痛风、类风湿关节炎、衰老等各种原因引发的关节炎的治疗方法，以及所谓的“四十肩”“五十肩”这类肩周炎问题。

什么是关节炎？

关节炎指的是关节发生炎症，并出现疼痛或肿胀的状况，大体上可以分为慢性和急性两类。慢性关节炎造成的关节疼痛或肿胀症状，持续时间较长，通常为1到2个月；急性关节炎的症状，则会在数日到一周左右得到改善。

慢性关节炎中最典型的是类风湿关节炎等自身免疫性疾病，急性关节炎的主要代表则是所谓的痛风；另外，是和胶原病有关的关节炎“干燥综合征”和“系统性红斑狼疮（SLE）”等疾病。此外，还有退行性关节炎（老年性关节炎），其症状是经常会出现膝盖肿胀积水；其他还有膝盖、肩膀等部位的与年龄相关的关节炎。

关节炎的症状和原因

首先是急性关节炎，刚才列举了痛风这种疾病。痛风就是所谓的尿酸水平升高，尿酸结晶从血管渗漏到关节，引发起关节炎症。大多数情况下通风易发于男性，据报告来看，通常发病与饮酒、肥胖等饮食生活等因素有关。

作为慢性关节炎的典型疾病类风湿关节炎，则被认为是由所谓的免疫异常引起的。一般认为，30到59岁的女性更容易患上此病，当然也有可能发生在男性身上，加上人口老龄化的影响，60岁以后发病的情况也不在少数。

这种疾病是由于免疫异常而引发了关节内“滑膜”的慢性炎症，使骨头或软骨不断受到破坏。但并非仅仅是免疫异常就必定会发病。一般认为，具有免疫学上某种异常的人，叠加上吸烟、牙周病等所谓的“环境因子”后才会发病。

退行性关节炎，是作为缓冲垫的软骨不断磨损所致，尤其易发于经常承受体重的膝盖等部位。软骨磨损后，骨头就会逐渐出现骨刺，膝盖的话会形成大量积水，由此或将导致肿胀。这种情况70岁以后更容易发生，而且相对于男性，在女性中更为常见。

关节炎的治疗方法

关于治疗方法，痛风是因为尿酸升高，所以当然可用药物降低尿酸。但我认为，许多患者本身存在着生活习惯问题。重要的是审视自己的饮酒或饮食等生活习惯，就有可能充分抑制痛风发作、降低尿酸水平。

至于类风湿关节炎，我们已经知道它是由免疫异常引起了滑膜炎这样一个病理过程，所以一般建议使用免疫抑制药物进行治疗，以改善或抑制这种免疫异常。

我在前面列举说，牙周病和吸烟等也是类风湿关节炎的发病原因，但据说吸烟、牙周病也和治疗药物的抗药性有关。因此，发病之后戒烟、治疗牙周病，可能会让风湿病情变得比较稳定，药物也容易发挥效果。我认为包括这些生活层面的东西在内，一并加以治疗是非常重要的。

关于退行性关节炎，如果是膝盖的话，通常是往膝盖内注射透明质酸。此外，还可内服消炎镇痛药，但这不是根本性的治疗方法。就现阶段而言，针对受伤、变形的软骨和磨损的软骨，还没有可以完全使之复原的治疗方法，只能通过消炎、镇痛，尽可能地延缓病情发展。也就是说，目前很难做到根本性的治疗和改善。

不同季节的疼痛变化

天气变冷，血液流动变慢，血流量降低，可能会出现肌肉不能很好地活动的情况。有些疾病很可能会因为在寒冷天气下血流减少而加剧功能性疼痛。如果你经常去温泉，可能看到过介绍，上面写着具有改善“类风湿性关节炎”症状的功效。血流量这个东西，毫无疑问地和关节疼痛等有关。

关于“四十肩”和“五十肩”

人们常说的“四十肩”“五十肩”，被称作“肩周炎”，也叫做“肩峰撞击综合征（由控制肩膀上下活动的肌腱损伤引起）”。通常情况的四十肩、五十肩，应该是肩关节周围控制骨骼活动肌腱、肌肉这些部位处于发炎状态，多数情况并不是肩关节本身的问题。

出现四十肩、五十肩，肩膀周围发炎，肌腱损伤后可能引发“肌腱断裂”。控制肩膀抬举的肌腱、肌肉断裂之后，抬肩会变得困难，而其他肌肉、三角肌等会做出代偿性的高抬反应。

一旦肌腱变性加剧，引发肌腱断裂，那么关节自身的匹配性就会变差，可能由此导致出现软骨损伤或骨刺等关节内部的退行性关节炎。患者最好能在一开始疼痛还不严重的阶段就切实接受治疗，避免这种肌腱断裂，进而发展成退行性关节炎。希望大家能够早治疗、早处理。

（FNN Prime Online 1月3日刊载。日文原文）

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