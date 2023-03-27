工作太舒适稳定，也成离职理由？原因是“担心得不到成长”……

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近年来，日本持续推进劳动方式改革，“工作时间长、工资低、职场霸凌、离职率高”的“黑心企业”呈现减少趋势。另一方面，过于安逸的“白色企业”逐渐增多，而这种“安逸”竟也成为部分员工离职的原因。

对此，“Job综合研究所”的运营方株式会社Laibo开展了一项关于“过于安逸的白色企业”调查，并于1月16日公布了调查结果。

去年12月28日至今年1月4日，该公司以682名职场男女为对象，实施了“2023年劳动环境情况调查”。调查显示，对于“是否曾有在过于安逸的企业中工作的经历”这一问题，34.2%的受访者给出了肯定答案。此外，调查进一步显示，回答“有”的233名受访者中，48.9%的人曾因工作环境过于安逸而跳槽。

从年龄段来看，50-59岁受访者中，曾因工作环境过于安逸而跳槽的人占比达100%，为各年龄段中最高。其他依次为40-49岁（占比66.7%），20-29岁（65.4%），30-39岁（37.0%）。



左侧饼状图为是否有在过于安逸的企业中工作的经历（黄色部分为“有”，灰色部分为“无”，下同）右侧饼状图为是否曾因工作环境过于安逸而跳槽（图片：株式会社Laibo）

本次调查显示，工作环境太安逸成为部分员工的离职原因之一。那么，“过于安逸的白色企业”指的是何种企业？为什么过于安逸会使员工想要离职？

此外，在“过于安逸的白色企业”中工作的员工，应该如何提升自己？而“过于安逸的白色企业”又应该如何对待员工，以避免被员工“炒鱿鱼”？

在追求工作、生活相平衡的劳动方式的大趋势下，的确存在诸多两难之处。企业方面究竟应该如何应对？对此，我们采访了株式会社Laibo的负责人。

“过于安逸的白色企业”的特征

——为什么你们会关注过于安逸的工作环境并开展本次调查？

JobQ是由Laibo运营的专门针对就职、跳槽和职场问题的匿名咨询服务平台。近来，在JobQ上，关于工作环境的咨询明显增多。

其中，不少咨询者表示“黑心企业不好，但过于安逸的工作环境也不行”“在过于安逸的工作环境中，担心自身能否获得成长”，因此我们开展了本次调查。——“过于安逸的白色企业”指的是哪种企业？

对于这一问题的认识，在很大程度上受到个人价值观的影响。不过，整体而言，以下几点具有较强代表性：

工作量太少

与能力相比工作内容过于简单

管理制度太松散，容易让人偷懒

得不到充分全面的意见反馈

无助于提升自身技能

“过于安逸的环境不利于成长”

——34.2%的受访者曾在“过于安逸的企业”中工作过。而这其中又有48.9%的人曾“因环境太安逸而跳槽”。我们应该如何理解这样的调查结果呢？

这里有个前提，究竟什么是“黑心企业”，什么是“过于安逸的环境”，很大程度上受到个人价值观和工作观的影响。

某个企业的工作环境对于甲来说很“黑暗”，但对乙来说却可能很好；反之，也会有人感觉所谓的“白色企业”很“黑暗”。两者其实是对立统一的。



示意图

——工作环境过于安逸使员工想要跳槽。您认为这是为什么？

整体来看，过于安逸的环境会引发员工对未来的茫然和焦虑，使员工担心这种环境不利于自身成长。我们对受访者的回答进行了总结，这里列举4个最常见的原因：

工作量实在太少，闲暇太多，担心自身成长速度太慢

公司没有明确的目标管理机制，工作基本得不到评价反馈

公司没有关于远程办公的管理制度，无论员工在哪里、做什么，都没人管，也不做工作成果汇报

不限定工作时间，可以在任何地方、任何时间办公，所以忍不住偷懒

在“过于安逸的白色企业”中，如何实现个人成长？

——对“过于安逸的白色企业”来说，如何避免员工因过于安逸而离职？

我认为，应在职场中营造一种全体员工共同努力创造良好职场环境的氛围和意识。公司不是某一个人的，因此需要全体员工共同努力，才能实现理想的职场环境。

无论是感觉这家公司太黑暗还是过于安逸，都不应逆来顺受、无所作为，只有大家共同为改变工作环境做出具体的行动，才能创造出该企业独有的氛围和文化，并最终实现理想的工作环境。

——人们既不喜欢黑心企业，也可能因过于安逸而离职。作为企业应该如何给员工安排工作？

我认为，在安排工作时，首先应该对为何做这项工作、其重要性及对员工自身成长的影响等因素进行综合考量，然后在此基础上安排具体任务。

Laibo的调查显示，20-29岁受访者中，70%的人“在工作中不曾受过批评”，这一比例显著高于其他年龄段。此外，尽管整体而言仍是少数，但20-29岁受访者中“希望被批评”的人占比也高于其他年龄段。

不敢安排太多工作以免造成员工加班、过于担心工作进展情况、担心被员工指控为职场霸凌，这些因素往往使得企业管理方束手束脚，安排的工作量太少，对于员工工作的意见反馈也过于宽容。

但是，当今20多岁的年轻人往往希望受到一定程度的严格要求，因此我认为企业可以进行有章可循、有理有据的严格管理。



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——“过于安逸的白色企业”的员工如何实现自我提升？

正如我前面讲到的，无论是感觉职场太黑暗还是过于安逸，都不应逆来顺受、无所作为，最重要的是转变思想，把自己视为营造良好职场环境的一分子。

此外，如果所处环境没有得到改善，那就试着拓宽视野，学习新知识，掌握新技能，为寻找新工作、开辟新业务做好能力储备。

总而言之，员工首先要认识到，自己本身就是塑造环境的一分子，同时也拥有选择环境的权利，在此基础上，自主地做出具体行动，我认为这一点很重要。

随着劳动方式改革的推进，“黑心企业”呈现减少趋势，“过于安逸的白色企业”逐渐增多。对于企业来说，为了避免员工因工作环境过于安逸而离职，需要进行有章可循、有理有据的严格管理。

另一方面，从员工的角度来看，在“过于安逸的白色企业”中工作时，不应只是被动地接受环境，试着打开思路，将自己当作营造职场环境的一分子，积极地做出行动。

（FNN Prime Online 1月24日刊载。日文原文）

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