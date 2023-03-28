海藻变身新型饮料，果香浓郁的“海洋果酒”问世

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日本拥有丰富的可食用海藻资源，而人们平时食用的只是其中极少的一部分。受温室效应等的影响，海藻林数量急剧减少。在这样的背景下，一家致力于丰富海洋生态系统的日本企业，打造出新的海藻食用文化。本文将为大家介绍他们是如何有效利用海藻来研发美味产品的。

仅用海藻、水和白砂糖制作的新型无酒精饮料，发酵后果味十足

这是一款来自大海馈赠的果酒。

在伊势丹百货公司新宿店举办的活动上，初创企业“Sea Vegetable”的新品“海洋果酒”（含税价600日元，约合人民币31元）首次亮相。它是用海藻发酵制作而成的无酒精饮料，配料只有海藻、水和白砂糖。记者试饮后发现，这款饮料既充满了大海的气息，又果味十足。

Sea Vegetable公司研发团队称，开发这款海洋果酒的初衷是“希望制作一款以海藻为主打，能惊艳所有人的美味饮料”。菜肴开发负责人、主厨石坂秀威说：“要说此次海洋果酒使用的发酵方法，不是为了加深某种味道，而是将整体味道变得更清新、爽口。有时还会产生青苹果那样的香气和味道。”

据介绍，日本海域生长着约1500种可食用海藻。然而，受地球变暖的影响，海藻林正在急剧减少。尤其是最近三四年，不仅海藻在消失，就连鱼的数量也在下降。

在这样的背景下，Sea Vegetable公司正在日本全国海域养殖海藻，致力于丰富海洋生态系统，同时，努力打造新的海藻食用文化。Sea Vegetable公司寺松千寻女士告诉记者说：“光日本海域就生长着1500种海藻，但大家平时吃的可能还不到10种。我们公司正在研发其他约1490种海藻的各种食用方法。”

在上述活动中，Sea Vegetable公司还推出了三款甜点：由海带、红糖、可可豆碎粒制作的冰糕，含税价2800日元（约合人民币143元）；由红海藻和可可果肉制作的牛奶慕斯，含税价2000日元（约合人民币102元）；高级绿藻巧克力蛋糕，含税价3000日元（约合人民币153元）。这些使用了海藻的产品，为参加活动的顾客提供了全新的海藻食用体验。

寺松千寻说：“大家了解到海藻是美味的、有趣的，这样就能带动海藻养殖场、养殖户数量增加，从而让海洋生态系统变得更加丰富。我们希望这样一种商业模式能够有效地运转起来。”

植物性成分受到饮料生产商的关注，但可信性是关键

就这款由海藻制作的无酒精果酒，作为研究市场营销和消费者行为的学者、一桥大学研究生院经营管理研究科副教授铃木智子女士表示说，如今，消费者越来越重视健康问题。作为来自大海的天然食材，海藻成为饮料生产商关注的一种植物性成分，海藻还吸引了调制创意鸡尾酒的特殊调酒师等群体的注意。

喝过这款海藻果酒的人会发现，入口那一瞬间，整个口腔都充满了海的气息，加之与酸味完美交融，那味道令人印象深刻。铃木智子说：“这种源自植物性成分的醇厚气味被认为有助于身体健康，由此可以提升饮料的附加值，今后应该会出现各种各样的相关商品。不过，消费者在越来越关心可持续发展目标的同时，对漂绿（greenwashing）行为，即生产商对本不环保的产品或服务进行虚假包装和宣传的行为，戒备心也越来越强。因此，推出含植物性成分的商品时，品牌方除了能够证明自己支持可持续发展的态度，还要讲出一个值得信赖的商品故事，这一点越来越重要。而这款海藻果酒，充分运用了支撑日本丰富饮食文化的发酵技术，以及四面环海的岛国居民享用美味海产品的智慧。这样的故事是有助于提升消费者信任度的。”

也就是说，喝来美味且有益于健康，这一点固然非常重要，但同时也要注重商品的故事性和传达方式，以及怎样与消费者更好地交流沟通。

（FNN Prime Online 1月25日刊载。日文原文）

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