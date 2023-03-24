“单身生活用”洗碗机，以小为贵

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因为“洗碗太麻烦，想从中解放出来”而要买洗碗机，是不是却平添了烦恼？一个人生活，因为“洗的东西少”或“机器太占地方”，有人最终会放弃购买。松下电器公司为此而开发了放在单身公寓的厨房里也绰绰有余的“松下洗碗机SOLOTA”，一举解决了这些烦恼。



松下洗碗机“SOLOTA”NP-TML1

这款洗碗机在日本国内台式洗碗及干燥功能机中算是最小尺寸，摆放面积约为宽31cm×深22.5cm，因此只要有“A4”纸大小的地方就能放下。



“A4纸”的空间就能放下

这种洗碗机不需要安装分水栓，是可拆卸箱型设计，一次最多能放入6件餐具，运用高温高压水流，比手洗更加干净，另外，洗碗机还搭载“水流除菌洗净”功能，在洗涤的同时还能杀菌。洗净后吹风烘干。



最多可放入6件餐具

另外，业已发售的面向“小家庭”的最小型“迷你洗碗机”，可以一次洗净3人家庭的18件餐具。而SOLOTA约为这种洗碗机的一半，是更小型尺寸。

使用和清理都很方便

每使用一次，耗水约2.5L，是手洗用水量的1/8左右，能节约用水。



节水效果

另外，使用方法也很简单。从主机取出抽屉式可拆卸水箱，直接从水龙头接水。水满后再装回主机，按开始键即可。



抽屉式水箱设计



从水龙头接水，非常简便

此外，该产品使用后清洁起来也很方便，只要取出内部的“残渣过滤器”，手洗一下便可。



只要手洗“残渣过滤器”便可

包括家电商场在内的全国家电代理店，预定将于2月中旬以公开价格发售这款产品，不过从1月17日开始，在官方购物网站“Panasonic Store Plus”已经以37620日元（含税）的价格先行预约发售。

另外，也从同一天开始提供通过支付定额费用来获取服务（含税价格每月1290日元）的试用活动。

面向具有巨大潜在需求的“年轻单身阶层”开发的产品

这次之所以“面向单身阶层”开发该产品，是不是因为实际有需要小型洗碗机的呼声呢？在现有最小尺寸（3人用）基础上，SOLOTA进行了哪些改良呢？

对此，我们采访了松下株式会社负责洗碗机技术的楠健吾先生。

——已经有了小型洗碗机（3人用），为什么还要开发更小的呢？

洗碗机是那种“只要用一次就停不下来”的顾客满意度很高的产品，但台式洗碗机一般会因为尺寸太大而放不下，或者需要安装分水栓，在出租屋里如何摆放上也是个问题。还有，一般在结婚或生子后，家庭成员增多的情况下，人们才会考虑购买这种家电。在此背景下，我们一直坚持开发既具备适合家庭使用的容量，又有较强摆放便利性的商品。

另一方面，无论对多人家庭还是单身人士来说，洗碗都位于令人讨厌的家务前列。经过新冠疫情，新的生活方式也逐渐定型，无论上班还是在家，人们追求家务之时效比的呼声也越来越高。然而日本的洗碗机普及率还很低（2021年度为29%，内阁府消费动向调查），没有使用过的人尚多。

因此，为了让更多的顾客能用上洗碗机，松下开发了此前没有的“单身一族用”洗碗机，旨在追求适合一人使用的尺寸和容量，由此诞生了新产品“SOLOTA”NP-TML1。



“SOLOTA”使用示意图

——是不是听到了顾客“需要更小一点的洗碗机！”的呼声呢？

关于台式洗碗机，我们收到的主要是来自住在出租房屋的顾客需求，他们反映“没有摆放的地方”。这次发布的松下洗碗机，主要目标用户也是住在出租房屋的顾客，特别是单身年轻用户，这些单身用户一方面感到“洗碗太麻烦”，另一方面他们对洗碗机的印象都是“给家庭用的”、“太大了”，实际上都没当做自己的事来考虑。

因此，在年轻的单身族中虽然存在这种潜在需求，但我认为我们并没有为他们解决问题，提供“适合独自一人生活”使用的产品，于是，这次我们以接近目标年龄层的年轻技术人员为主来策划项目，进行了产品研发。



“正好适合一个人生活使用”

SOLOTA是以20到39岁的单身人士为对象，在多次调研的基础上，根据他们最常使用的餐具数量而制作的型号。不过，由于这个产品的目标客户生活方式主要是食用外边加工好的食品，所以在产品的设计上并没有考虑放入烹饪工具。

不只是尺寸，也注重使用便利性

——在将洗碗机小型化的过程中，最费心思的是什么呢？

是“小型性”与“洗净力”的兼备问题。通过喷嘴喷射、水路、定序的最优化成功实现部件的小型化，不占用过多烹饪空间的狭长纵深外形有助于实现主机的迷你化。



咖喱、肉酱、纳豆的污渍也能洗得干干净净

——除了尺寸外，在机器制造上有没有特别注重的环节呢？

在注水箱的使用便利性上有独特之处。设计为抽屉型的水箱，可以直接从水龙头接水，所以操作很方便。另外，注水箱也比较容易洗涤，平时的保养也很简单。出于安全方面的考虑，还搭载了防止注水箱从主机脱落的机关。在设计上颇费了一番心思，它不会妨碍抽出注水箱的操作，只有在搬运洗碗机，主机倾斜时才会发挥作用。

在彻底追求小型化上也很讲究，设计时不只注重尺寸，还尽量减小前后两面透明可视窗带来的视觉上的分量感。为了不破坏这种独具特色的设计，外观上几乎看不到任何螺丝。



特色之一，抽屉型注水箱

——在现有最小型号（3人用）的基础上进行了哪些改良呢？

搭载了抽屉型可拆卸水箱。通过这一点改良，让人们更容易购入洗碗机，以前不方便使用洗碗机的单身一族也能轻松入手。还有，在不破坏使用便利性的前提下，为确保现有注水箱尺寸的洗涤功能，在设计中将洗净泵直接与喷射喷嘴连接，达到水路最短化，并对使用了流体解析技术的洗净喷嘴进行最优化。



松下洗碗机“SOLOTA”NP-TML1

SOLOTA的开发虽然源于脱离洗碗刷盘的束缚，以及获得自由时间的愿望，但它不只在尺寸上，在设计和操作性上也都倾注了品牌的独特匠心。

据说1月17日开始的定额试用和先行预约，已经取得了良好的效果。如果您想将麻烦的家务做得更有效率，在购买之前或许可以先考虑下利用定额服务。

（FNN Prime Online 1月26日刊载。日文原文）

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