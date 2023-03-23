盗贼有“四怕”：声、光、时间、旁人耳目，如何有效预防抢劫盗窃？

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近期，日本关东等地接连发生抢劫案，东京都狛江市一位老年妇女被杀害在家中。应该怎么做，才能防止我们的家被犯罪分子盯上呢？安全防范专家京师美佳提醒大家，抢劫案有可能在日本各地频发。就此我们向她请教了如何分辨可疑人员和可疑车辆，以及有哪些切实可行的应对措施。

是否存在用于犯罪的所谓“目标名单”？

——各地接连发生抢劫案件，对此您有什么看法？

犯罪团伙的上线高层通过暗网招募人员实施犯罪。在这种情况下，因为犯罪行为的实施者可从全国各地招募，所以只要抓不到犯罪团伙的上线高层或者下达犯罪指令的人，这类抢劫案就可能在全国各地频发。

——什么样的人容易被盗贼盯上呢？

无论是利用“预约电话”的诈骗手段实施抢劫，还是电信汇款诈骗，犯罪分子都需要事先摸清受害者的情况。其中有些案件，是犯罪分子在得到被称之为“目标名单”的容易被骗人员信息之后实施的。例如，曾经被诈骗过，或者在上门推销骗局中出高价购买过产品，这些人会以“马上拿得出钱”“拥有巨款”等形式被列入“目标名单”。

另外，高学历学校毕业生的毕业相册也有售卖，随后可能被别有用心的人臆想“一定找到了好工作，是有钱人”“能让孩子上这样的学校，家里一定很富裕”，导致家庭地址被盯上，因此也需要特别注意。

闹市区的房子比住宅区更需要提高警惕

京师女士指出，以前毕业相册等是通过名为“名簿屋”的地下中介来交易的，如今已转移到了网上。出乎意料的是，那些位于车站附近人流密集区域的房子更容易被盯上。

——哪些地段的房子容易被盯上呢？

交通便利、周边环境好的房子。离车站、公园或24小时营业商店较近的房子，容易被小偷或盗贼盯上。首先，犯罪分子可以轻易混入人群，又很容易逃走；也便于事先踩点，在那附近转悠也不会被别人怀疑。所以，这类房子很容易被盯上。在住宅区里，如果有陌生人来回溜达闲逛，容易让附近邻居生疑——“那人是不是有点儿可疑？”“那人是谁啊？”因此，对于犯罪分子来说，像闹市那种任何人出现都不会令人生疑的环境，更容易混入其中。

——独栋住宅和高级公寓，哪种更容易被盯上？

当然是独栋住宅了。如果自身安全防范不到位的话，可能会遭遇危险。可以这么认为，旧房子的话，建筑本身容易被破坏，因此更容易被盗贼盯上。

如果是公寓的话，一、二层容易被盯上。此外，通过消防楼梯等设施很容易攀爬上去的顶层附近的住户，只要从阳台打破玻璃就能侵入。所以，即便是高层公寓，安保即便足够严密，其实也很容易被盯上。

注意撕掉可疑的数字或贴纸

犯罪团伙可能会事先踩点，我们可以通过哪些要点来辨别可疑人员、可疑车辆呢？京师女士提醒说，比如那些声称是做推销工作的，却开着租来的车辆，这类情况还是警惕些为好。

——看到什么样的车辆应该引起警觉呢？

在同一地区绕来绕去，这样的车辆当然很可疑。还有，虽然穿着工装服或者做推销，开的却不是公司的车，而是租来的。这种情况最好提高警惕。

犯罪分子踩点，为了不引人注意，多数是在人多的时候进行的。有时候，他们通过踩点了解住宅、家庭和经济情况，首先在确定家中有人时登门访问，摸清所有情况，到了深夜再具体实施犯罪行为。



（资料图）

——踩点时会给住宅作标记吗？

这是以前就有的犯罪手法，一些犯罪分子通过写数字、画符号或贴贴纸等共享信息。比如，画黑圈表示家中有男性，画红圈代表女性，写“16-20时”表示16时-20时家中无人”。所以，如果发现电表、入户门上方或院门边贴着可疑的数字或贴纸，必须马上撕掉。随意在客户家门口贴纸画记号之类，绝非正规商家所为。

盗贼有“四怕”：声、光、时间、旁人耳目

——我们可以采取哪些切实可行的措施呢？

首先，关键的是要一目了然地让他人知道自己有很强的安全防范意识。例如，可以从网上或家居用品购物中心购买几百日元的“防盗标签”，贴在门窗等处，即便实际上并未与安保公司签约，也可以警告居心不良的人打开窗户可能引发警报，进而打消其入侵的念头。此外，在黑暗角落安装感应灯或防盗摄像头也很有效果。

最终住宅是否会被侵入，完全取决于房子有开口的部位、大门和窗户的情况。我们可以在这些地方多安装一些在百元店就能买到的简易门锁，保证侵入住宅时需要花费的时间超过5分钟，这一点非常重要。根据警方的数据，“超过5分钟还无法侵入室内，犯罪分子就会选择放弃”。

另外，犯罪分子有“四怕”，也就是声、光、时间和旁人耳目，据此有针对性地采取措施非常有效。

声：安装擅自打开窗户就会发出警报声的设备。

光：安装感应灯以示威慑，警告他人不要轻易靠近。

时间：在门窗等位置多加几把辅助锁，让犯人入侵要花费更多时间。窗户可以安装防盗玻璃或贴上防盗膜，使窗玻璃不容易被破坏。

旁人耳目：让犯罪分子放弃实施犯罪行为的最大理由。犯罪分子非常惧怕被附近的人一直盯着看。所以，平时可以想办法吸引左邻右舍的注意。比如在家中装饰彩灯，或在庭院、大门、窗户、停车场装饰漂亮的花草，吸引路人的注意。这样一来，犯罪分子就很难有机会去打碎玻璃或破坏门锁了。

这就是所谓的“设计防盗环境”，希望大家一定做到。

——邻里的交往也很重要吗？

经常和邻居打招呼，有陌生人从家门口经过或擦肩而过，说一声“你好”或“打扰了”。 这会让犯罪分子感到不舒服，有可能因此放弃犯罪，或担心被人记住长相而离开。所以，作为整个社区的安全防范对策，希望大家日常一定多打招呼。

有担心事可拨打警方咨询电话“#9110”

那么，看到可疑人员时应该如何应对呢？如果不能确定是否应该拨打110报警电话，京师女士建议可以拨打警察咨询窗口的电话“#9110”。

——看见可疑人员时应该做什么？另外，平时需要注意些什么呢？

有一个非紧急情况下使用的警方咨询电话——#9110，只要拨打过去，就可以咨询与偷窃、抢劫、跟踪狂等相关的各种担心事。

平时需注意的是，尽量不要在门口与陌生人面对面接触。有些盗贼会伪装成快递员，有的会借口“免费检查”要求开门。对于非必要的东西或者自己并没有下单购买的东西，务必通过门禁对讲机拒绝。

独栋住宅，可以安装几千日元就能买到的快递箱，让快递员把快递暂放在快递箱里，最好尽量避免与陌生人直接见面。

（FNN Prime Online 1月26日刊载。日文原文）

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