如何正确使用被子和电热毯？做好这几点，让你睡个温暖的好觉！

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乍暖还寒之时，如何在寒凉的夜晚睡个好觉？本文将介绍一些你可能不知道的睡眠小妙招。

羽绒被上盖毛毯，“锁住”被窝里的热气

据睡眠环境规划师三桥美穗介绍，只需一些简单的方法，便能打造一个温暖的睡眠环境。那么，睡觉时我们应该怎样盖被子呢？三桥美穗推荐的方法是“在羽绒被上盖一层毛毯”，这样可以防止被子中的热气流失。



盖太多层被子会适得其反

如果因为冷而盖很多层被子，反而会因太重而压迫身体，影响血液循环，妨碍睡觉时翻身，结果适得其反。此外，铺电热毯时也有“讲究”。

电热毯应铺在什么位置？温度如何设定？

铺电热毯时，建议铺在“腰部以下”的位置。睡觉时，“头部清凉，足部温热”的状态最为理想，用电热毯温暖容易感到冰冷的足部，可以促进全身的血液循环。



可借助电热毯来暖脚

不过，即使天冷，也不建议大家在睡觉时将电热毯保持在强档上。那么，电热毯的温度设定在多少比较合适呢？

三桥美穗说，睡前将电热毯调至强档，预热被窝，睡觉时关掉。如果想开着睡觉的话，则建议选择弱档，根据说明书指示操作。



进入睡眠后，人的体温会自然下降

进入睡眠之后，人的体温会自然下降，因此，如果将电热毯保持在强档，会使体温难以降低，造成浅眠。此外，还有可能会大量出汗，引发脱水症状，或因盗汗导致身体发冷等。

另外，不喜欢用电热毯的人，可以在脚边放一个小小的“暖脚宝”。此外，脖子如果感到凉，可以穿一件高领棉衫睡觉。

请大家不妨也试试这些方法，在睡觉时做好保暖。

（富士电视台节目Live News it! 1月25日播出内容）

（FNN Prime Online 1月27日刊载。日文原文）

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