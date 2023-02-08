是否佩戴口罩，日本政府考虑让民众自行判断

Newsfrom Japan

日本政府在1月27日召开的新冠疫情对策本部会议上，原则决定于5月8日将新冠病毒传染病在《传染病法》中的级别下调至与季节性流感相同的“5类”。伴随这一调整，日本政府打算不再针对是否佩戴口罩问题做出统一规定，“交由民众个人自行判断”。

对策本部敲定的政府应对方针讨论方案中，就佩戴口罩问题，表示将改变目前原则上推荐在室内佩戴口罩的处理方式，原则上考虑尊重个人的自主选择，是否佩戴口罩交由个人自行判断，政府不再做统一规定。同时，就佩戴口罩所具有的防护效果的相关信息，政府将广泛告知民众，今后会研究应对措施，并尽早公布结果。而针对下调至“5类”后的医疗服务体系和费用问题，方案表示“具体措施将争取在3月上旬发布”。

另外，针对住院和门诊医疗费用的个人负担问题，则仍将在一定期限内继续给予部分公费补贴，今后将研究相关措施的细节。至于疫苗接种，该方案表示“将继续推行免费接种”。

（FNN Prime Online 1月27日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]