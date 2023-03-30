奥密克戎后遗症不同于原始毒株？睡眠障碍发病率倍增

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日本冈山大学医院的调查显示，新冠病毒奥密克戎毒株引发的后遗症与原始毒株及德尔塔毒株相比，发生睡眠障碍的患者比例更高。

冈山大学医院于2021年2月开设了专门针对新冠后遗症的“新冠康复门诊”。截至去年12月底，共接诊526名患者，医院以这些患者为样本，分析了原始毒株、德尔塔和奥密克戎的后遗症，发现感染三种毒株后出现最多的症状均为疲劳感，但感染奥密克戎的患者中发生睡眠障碍的人增至27%，与原始毒株（12%）和德尔塔（13%）相比，发病率增长超一倍。



新冠后遗症中的睡眠障碍（图片：冈山大学医院）



新冠后遗症各类症状的患者人数（图片：冈山大学医院）

那么，睡眠障碍是一种怎样的疾病呢？据冈山大学医院副院长大塚文男介绍，睡眠障碍是一种由于感到睡眠不足而引发身体、精神和社交障碍的状态，其失眠症状可分为以下四大类：（1）入睡障碍性失眠，即入睡困难；（2）保持睡眠障碍性失眠，即睡眠过程中频繁醒来；（3）终末性失眠，即清晨早醒；（4）熟睡障碍，即无法进入熟睡状态。

感染原始毒株、德尔塔和奥密克戎后发生睡眠障碍的患者，其失眠症状的类型为：75%为入睡障碍性失眠，48%为熟睡障碍，40%为保持睡眠障碍性失眠，7%为终末性失眠。这4种症状亦见于奥密克戎后遗症造成的睡眠障碍。

还有患者表示，尽管夜间没有失眠症状，但白天会感觉到强烈的睡意，出现多眠症状。此外，在其他症状方面，奥密克戎造成的疲劳感和头痛所占比例高于原始毒株和德尔塔，而味觉障碍和嗅觉障碍所占比例则有所降低。

部分患者同时出现睡眠障碍、疲劳感和头痛等症状

以上便是不同毒株在后遗症方面的变化。那么，睡眠障碍的症状一般会持续多久？此外，或将成为新流行株的奥密克戎亚型毒株XBB.1.5在后遗症方面是否还会发生变化呢？对此，我们采访了冈山大学医院副院长大塚文男。

——哪个年龄段的人容易发生睡眠障碍？

从年龄上看，在全部新冠后遗症患者中，30-59岁的相对年轻人群占了60%。不过在有无睡眠障碍方面，不同年龄段的患者占比没有明显差异。

——睡眠障碍一般会持续多久？

新冠后遗症造成的睡眠障碍可能伴随疲劳感、头痛等其他症状，睡眠障碍的严重程度也会因这些症状而异。如果是轻度失眠，只要引导患者调整好生活习惯，便可以改善。有些患者在必要的情况下也可以服用安眠药治疗。一般来说，睡眠障碍可以通过妥善治疗得到改善，不过奥密克戎流行后，这类后遗症显著增多，个体差异也比较大，因此对症状的发展过程还需要再观察一段时间。

——目前关于奥密克戎后遗症中的睡眠障碍还有哪些发现？

在奥密克戎的后遗症中，许多患者既存在睡眠障碍，同时也伴有疲劳感及头痛、脑雾等头脑昏沉的症状，身体上的这些不适可能会使睡眠障碍进一步恶化，而且发生睡眠障碍的病例多伴随脑雾症状。因此我们认为，不应单独治疗睡眠障碍，而是要将其他症状也考虑在内，针对所有新冠后遗症进行综合诊疗。

——是否有关于新冠后遗症恢复时间的数据？

我们对感染各类毒株患者的恢复情况进行了汇总，目前完成治疗的患者占一半以上。截至现在，77%的原始毒株后遗症患者和74%的德尔塔后遗症患者已经治愈，而64%的奥密克戎后遗症患者仍在复诊。平均而言，从感染到恢复大约需要180天。

XBB.1.5或使后遗症产生新变化

——您认为出现后遗症的原因是什么？

我们还不清楚后遗症的具体发病机制是什么，目前已经明确的是，感染病毒会使身体和精神处于双重疲劳状态。如果病毒感染使得诱发炎症的细胞因子增多，内脏和组织就会受损。

此外，人体免疫系统试图消灭病毒时，可能会发生过度免疫反应，健康的细胞也会受到攻击，而且对微小的血栓残留、病毒碎片发生的免疫反应，也有可能对组织或细胞造成损伤。目前这方面的研究还在进行当中。

——为什么不同毒株的后遗症呈现出差异？

不同毒株所导致的后遗症呈现出差异，其中的原因我们尚不明确。不过，就像新冠感染急性期的症状因毒株而异一样，不同变异株对组织和细胞的影响也可能存在差异。不同毒株引发的后遗症症状不同，这一点或许也能佐证新冠后遗症是与病毒感染相关联的病症。

——奥密克戎亚型毒株XBB.1.5已经出现流行迹象，同一毒株的不同亚型所导致的后遗症也会有所不同吗？

存在这种可能。在原始毒株和德尔塔的后遗症中，味觉、嗅觉障碍和脱发占比很高，但奥密克戎占主导后，这些症状便减少了。

XBB.1.5是由多种类型的新冠病毒组合产生的变异病毒，其后遗症目前尚不明确。由于XBB.1.5源自BA.2，我们认为其后遗症应当也具有奥密克戎后遗症的特点，不过仍需要继续关注国外的相关数据。

——我们可以采取哪些预防措施呢？

预防新冠后遗症，最重要的是补充水分、均衡营养，调整睡眠和起居等生活节奏，注意有规律地生活，尽量保存体力。目前还没有针对新冠后遗症的特效药。避免出现长期后遗症，最重要的是预防感染。应当接种疫苗，并继续采取其他基本的防护措施。



示意图

避免感染当然是重中之重，如果感染，那就应当尽可能避免留下长期后遗症。

我们可以做到的是采取基本的防护措施，除此之外，还应补充水分、均衡营养，调整睡眠和起居等生活节奏，有规律地生活。希望大家继续注意做好防护，确保自己的身体健康。

（FNN Prime Online 1月28日刊载。日文原文）

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