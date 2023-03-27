焦虑、抑郁、失眠——解决心理问题，从调理身体开始

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日本顺天堂大学医学部教授小林弘幸指出，尽管没有明显的抑郁症，却存在烦躁、忧郁、焦虑、失眠等问题，现在，这样的人越来越多。小林弘幸是日本研究自主神经的第一人。他在与模特加治Hitomi合著的《加治的习惯 通过自主神经和肠道调理成为“理想的自己”》（扶桑社出版）一书中主张：“调理身体是解决心理问题的捷径。”这是因为，存在心理失调症状的许多人，据说都是由于他们生活不规律和饮食不健康而引发的“自主神经紊乱”。

那么，为什么自主神经紊乱会不仅使身体，还会令心理都出现问题呢？调节自主神经，应该从何做起？本文选编了该著作的相关内容，来回答这一问题。

靠自己改变心理状况很难，但任何人都可以调理自己的身体

从自主神经的观点来看，调理身体是解决心理问题的捷径。

想要“改变”心理、心情这种看不见摸不到的东西，既困难，也难以感受到变化。再者，如果身体状况不好，那么心理也很难调整好。与之相对的是，身体则可以凭借自身意志进行调理。大量实践证明，当养成了调理身体的习惯时，也会不再容易被负面想法纠缠。与其反复自我怀疑、自我否定，不如行动起来，养成早上按时起床、好好吃饭的习惯。



养成早上按时起床的好习惯（示意图）

疫情之后，远程办公逐渐普及，你的生活有没有因此变得不规律？例如，很少再出门晒太阳，吃太多垃圾食品导致便秘……。这些都会造成自主神经紊乱，进而可能引发心理失调。

自主神经是人体“自动驾驶”的控制系统

自主神经紊乱为什么会造成各种心理问题呢？

大脑并不会对呼吸、血液循环、内脏的工作等一一发出指令。人们维持机体生命活动的各项功能其实是“自动驾驶”模式。人体结构之精妙实在令人感叹，而控制它的正是“自主神经系统”。

自主神经是遍布人体各处的极细神经网络，它控制着呼吸、脉搏、血管（心脏）等几乎所有内脏器官。如果自主神经运作良好，那么血流通畅、肠道等内脏也充满活力。高质量的血液在全身上下循环，大脑会更加敏锐，心情变好，整个人都更有朝气。



自主神经紊乱导致各种身心问题（示意图）

反之，自主神经紊乱则会造成血管收缩、血液循环变差，大脑和内脏无法正常工作，结果便是身心出现一系列失调问题。若用汽车来比喻，自主神经紊乱就像自动驾驶系统崩溃，导致各个部分发生故障。

自主神经紊乱可能引发头疼、呼吸困难、眩晕、肩酸背痛、便秘、皮肤干燥、疲倦、发冷、手脚麻木等的身体症状，以及焦虑、失眠、烦躁、精神无法集中等心理失调症状。这些被无望地归结为“上了年纪”“自身体质”的病痛原因，或许就是自主神经的紊乱。

活跃模式的交感神经、节能模式的副交感神经

自主神经由在人体活跃状态时占主导的“交感神经”和在放松状态下占主导的“副交感神经”组成。若用汽车来比喻，那么交感神经便是油门。交感神经兴奋时，血管收缩、血液循环停滞，血压上升，心跳加快，气管也会扩张，以吸入更多氧气。此时，身体处于散发能量的状态，肠胃活动则受到抑制。



睡眠时，副交感神经活性增强，人体进入节能模式（示意图）

副交感神经活性增强时，就如同踩下刹车，人体进入节能模式。此时，心率减缓，血压下降。人体消化和吸收摄入的食物，在积蓄能量的同时，还会排出不需要的废物，细胞得到修复。一天当中，交感神经和副交感神经的平衡关系随时间段变化。早上醒来时，交感神经开始占据主导，白天人体变得活跃；过了傍晚，副交感神经活动逐渐变强，睡眠期间人体进入节能模式。

在该“踩油门”的时候切实踩下去，才会让人更加精力充沛地活动。而在该休息的时候，就要及时“刹车”，让身体得到修复。只有交感神经和副交感神经保持好平衡，才能维持身心的健康。

小林弘幸 顺天堂大学医学部教授

1960年生于日本埼玉县。在顺天堂大学研究生院医学研究科修完博士课程后，曾先后任职于伦敦大学附属英国皇家儿童医院外科、三一大学附属医学研究中心、爱尔兰国立儿童医院外科，后历任顺天堂大学小儿外科讲师、副教授。作为日本研究自主神经的第一人，为职业运动员、运动员和文化界人士提供调理身体、提升体能的指导。另有多部著作出版。

（FNN Prime Online 2月4日刊载。日文原文）

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