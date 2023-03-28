焦躁？散漫？疲乏？名医解说“自主神经紊乱”的三种类型

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近年来，由于疫情等原因造成心理失调的“新冠抑郁”问题引发了人们的关注。日本研究自主神经的第一人、顺天堂大学医学部教授小林弘幸指出，心理失调的原因是“自主神经紊乱”。他表示，这种“紊乱”分为三种类型。本文选编的是小林弘幸与模特加治Hitomi合著的《加治的习惯 通过自主神经和肠道调理成为“理想的自己”》（扶桑社出版）一书中的相关内容。

自主神经紊乱的三种类型

大概许多人都会认为“自主神经紊乱”就是交感神经和副交感神经无法顺利切换，但事实上略有不同。无论两者中哪一方处于主导，另一方都不会完全停止工作。

自主神经功能协调时，交感神经与副交感神经始终都处于高水平的稳定状态。只不过在不同时间段或不同情况下，其中一方会“稍据优势”，这是最为理想的状态。然而，这种自主神经的平衡很容易崩溃，并且主要分为三种类型。



存在烦躁、失眠等症状的人，其交感神经有可能在持续全功率运作（示意图）

（1）烦躁、焦虑、失眠

现代社会中最常见的类型，是交感神经功能偏高，副交感神经功能偏低。这会使人体处于持续兴奋状态，精神和身体均无法得到休息，其影响以诸多症状表现出来。比如，夜里无法入睡；饭后胃胀、烧心；容易因为一点小事而多虑不安。存在这类症状的人，交感神经可能处于全功率持续运作状态，而副交感神经则无法正常运作。

工作中急躁焦虑，回家后忙于家务，在床上长时间玩手机……这些正可谓是脚踩油门不放松的行为。

（2）精神散漫、专注力差

另一方面，交感神经功能降低，副交感神经始终处于优势，也同样造成问题。这会使人在应该精力充沛的白天变得昏昏欲睡，没有干劲，缺乏活力。即使面对需要解决的问题，也很容易走神，注意力马上会转移到别的事情上去；或者刚吃完饭又很快感到饥饿，这便有可能是交感神经功能低下造成的。

（3）疲惫不堪、没有朝气

此外，如果交感神经和副交感神经功能均偏低，就会变得浑身无力、没有朝气；同时，还会出现难以入睡、睡眠浅、中途易醒等症状。这种类型的人，白天注意力不集中，没有干劲儿，即使想打起精神也力不从心。此外，还可能出现诸如没有食欲，或是即使肚子不饿也控制不住进食，饭前饭后经常胃痛等症状。

从改善生活作息开始

那么，我们应当如何调节好自主神经呢？

首先，应尽量养成每天在固定时间起床、吃饭的习惯。“生活不规律”是扰乱自主神经的一大要因。其原理与人体的“生物钟基因”相关。生物钟基因让人体几乎所有细胞都以24小时为周期进行生命活动。



生活不规律使“生物钟基因”失常（示意图）

早上，自主神经中的交感神经处于优势地位，傍晚以后，副交感神经处于优势，如此形成循环。控制这一循环的开关便是生物钟基因。只有生物钟基因运作良好时，自主神经才能正常工作。而不规律的生活会使生物钟基因失常。如此一来，即使到了早上，交感神经也活跃不起来，使人在白天精神萎靡；到了夜晚，副交感神经也无法占据优势，使人难以入睡。

因此，第一步便是在力所能及的范围内，固定起床、吃饭的时间。仅靠这一点，也能使身心状态向好的方向发展。

焦急烦躁时，尝试用“1：2呼吸法”深呼吸

自主神经是一个非常精密的系统，同时也极其脆弱，很容易受到干扰并出现混乱。这其中的一大诱因便是“压力”。情感剧烈波动时，交感神经变得活跃。若是“愉快”“高兴”“好吃”等积极情绪尚且无妨，然而，人生没那么容易，不可能永远生活在积极情绪之中。

焦躁、生气等负面情绪，即使很微小，也会使交感神经过度占据优势。如果每天持续如此，自主神经便会陷入紊乱。



心情焦躁时，试试“1：2呼吸法”，做个深呼吸吧（示意图）

心情焦躁时，可以试试深呼吸，让副交感神经活跃起来，帮你放松。这里为大家推荐“1：2呼吸法”。第一步，通过鼻子吸气3秒；第二步，通过嘴呼气6秒。呼气时，注意要把气全部吐出。

有助于维持自主神经平衡的习惯还涉及饮食、睡眠等各个方面。大家不妨先从上述两点开始尝试。尽管它们是日常生活中的小小行为，但只要坚持，就一定会改变人生。

（FNN Prime Online 2月4日刊载。日文原文）

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