“走路慢”可能预示老年痴呆？预防老年痴呆，生活中可以这样做！

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导致老年痴呆的原因有许多种。针对老年痴呆的预防，我们采访了痴呆症研究专家、日本金泽大学附属医院脑神经内科副教授篠原Moe子。

“多酚”有助于降低罹患痴呆症的风险

篠原Moe子说：“我们金泽大学附属医院脑神经内科的团队长年在石川县七尾市中岛町开展一项名为‘石川健康长寿项目’的研究，基于这项研究的最新成果，我为大家科普一些在日常生活中可以做到的痴呆症预防措施。”

从迄今的研究中我们已经知道，绿茶中的多酚有助于降低患痴呆症的风险。而“石川健康长寿项目”的研究表明，针对没有高血压的老年人，从草本植物香蜂花中提取出的一种名为“迷迭香酸”的多酚物质，具有防止认知功能下降的效果。也就是说，还是多酚在这里发挥了作用。篠原Moe子表示，今后还将进一步开展长期试验，验证多酚对于预防阿尔茨海默病性痴呆的效果。

不过，预防痴呆症并非只能依靠多酚。走路慢与痴呆症也有着密切关系。研究团队于2016-2018年间，以七尾市中岛町的670名老年人为对象，开展了一项调查。研究人员首先为调查对象做了体力测试，并开展了关于日常运动习惯的问卷调查。然后，对实验对象的脑部进行了核磁共振成像并分析。结果显示，步行速度低于1米/秒的人与其他人相比，其海马体容积更低，而海马体正关系到脑整体的容积、记忆等；此外，由于脑供血不足，在核磁成像中呈白色的部分（脑白质病变）也有所增多。

那么，是否只要提高步行速度就可以得到改善呢？篠原Moe子告诉我们说“并非如此”。

老年人在发展为需要护理的状态之前，会出现身心功能逐渐下降的“老年衰弱综合征”。其症状之一便是“走路变慢”。而改善的关键在于运动，哪怕只是轻度的活动也好。

所以，老年人应当量力而行地活动身体，例如每天散步10-20分钟，或是每天重复10组从椅子上慢慢站起来再坐下的动作等等。

希望大家切记，预防痴呆症要从日常做起，保持健康的生活最为关键。

（FNN Prime Online 2月4日刊载。日文原文）

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