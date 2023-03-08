2023年花粉季到来，花粉飘散量预测为去年的2倍

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2023年的春天比较特别，以前没有出现过花粉症症状的人也需要提高警惕。杉树花粉的飘散量预计将达去年的2倍，耳鼻科专科医生指出“花粉量较高的年份会有许多人首次出现症状”。记者就此做了一个采访，了解了预防和减轻症状的对策。

2023年的花粉量将达去年的2倍

进入2月，日本逐渐迎来了花粉季。许多人每年的这个时节都会受到花粉症困扰，而2023年似乎需要格外提高警惕。



静冈县花粉症调查委员会调查数据

从上面的静冈市骏河区杉树花粉飘散量的图表可以看出，2020到2022年的三年都少于过去10年的平均水平。但静冈县方面预测2023年花粉量会“偏多”，将是2022年的2倍左右，达到最近四年的最高水平。

目前已经出现症状，前往医院就诊的人似乎越来越多。记者采访了耳鼻科专科医生，东静冈耳鼻科医院院长加藤高志。加藤医生告诉记者说：“现在患者相当多。与常年相比，今年的花粉量大概是160%到180%的样子。有预测认为将是去年的2到2.5倍，所以不少人做好了心理准备，从1月中旬开始，就有许多往年需要吃药的人提前来开药了。”

花粉量增加的话，原来没有花粉症的人是否也需要注意呢？对此，加藤医生说：“花粉量多的年份，首次出现花粉症症状的人会比较多。那些感觉‘以前没有这些反应’的人，也只能通过吃药来解决。”

尽早采取花粉症对策

有关花粉的有效对策，加藤医生介绍说：“主要是口服药，也有滴眼药、鼻喷雾，近年来还有可以形成保护层的抗过敏药和重症患者注射药等。常年有花粉症的人最好尽早就诊，尽早备药。”

根据静冈县的调查，进入二月其实就有花粉开始飘散了。



静冈县花粉调查委员会调查数据

比如2月1日，御殿场为“1.2”，其他地区的数值均低于“1.0”。这些数值表示的是一立方厘米空气中的花粉颗粒数（花粉浓度）。只要连续两天超过1，就意味着“开始飘散”。



通过一立方厘米单位花粉颗粒数对花粉飘散量进行调查

通常花粉浓度达到50以上后，就会出现强烈症状，这种情况称作“浓度很高”。有些年份的单日浓度峰值会达到500左右，有时甚至超过1000。而本季尤其需要注意。

为了预防和减轻症状

作为简而易行的花粉症对策，加藤医生列举了以下四点。

佩戴口罩和护目镜

在家门外拂拭身上附着的花粉后再进门

换气开窗要拉上纱窗或轻薄的窗帘

避免在室外晾晒衣物

最为关键的，是要在症状加重前尽早采取措施。希望大家切实应对，顺利度过花粉症的高发季节。

（静冈电视台）

（FNN Prime Online 2月4日刊载。日文原文）

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