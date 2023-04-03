Z世代婚恋观揭秘：婚恋非人生必需，约半数人不曾有恋爱经历

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“Z世代”（也称网生代，指1995-2010年间出生的一代人——译注）是如何看待恋爱与结婚的呢？

以年轻人为对象的市场研究机构SHIBUYA109 lab.于去年11-12月间，以400名15-24岁的Z世代年轻人为对象进行了“关于婚恋观的意识调查”，并于1月24日公布了结果。在此次调查中，针对有无恋人的问题，受访的Z世代回答“现在有恋人”的占20%，回答“目前为止一次恋爱都没谈过”的占49.5%。另外，认为恋爱“必不可少”的有12.8%。

60.3%的Z世代认为“有没有恋人跟社会地位层次无关（有恋人并非地位层次的一种表现）”，57.5%的人回答“恋人并非自己人生的必需品”。

分析调查结果，一个现状引人注目。Z世代认为“恋爱并非必需”，“一定要结婚的是少数派”。交朋友和兴趣爱好对Z世代而言，与恋爱一样都是人生的乐趣，他们的意识正在发生转变，从“人生是应该谈恋爱的”变成“人生中最重要的事不一定非恋爱莫属”。

在结婚意愿方面，回答“一定要结婚”的比例为16.3%，回答“没有结婚愿望”的占18.8%。在小组访谈中也听到这样的意见：“想结婚的人去结婚就好了，我现在不想和谁结婚，也没有在多大年龄之前要结婚的想法”，“结婚好像很麻烦，感觉也不会让自己幸福”。另外，婚姻价值观方面也发生了变化，以前的年轻人认为“应该结婚”，现在有观点认为“人生的终极目标可以不是结婚”。

“不单只有恋爱，想投入时间和金钱的选项越来越多”

从调查结果来看，给人的印象是Z世代对恋爱和结婚都不怎么感兴趣，那么他们究竟是怎么想的呢？另外，如果从少子化的观点来考量调查结果，今后需要采取怎样的对策呢？就“Z世代的婚恋观”以及“必要的对策”，我们采访了SHIBUYA109 lab.的负责人。

——关注“Z世代的婚恋观”并开展此次调查的原因是什么呢？

如今以“少子化”“年轻人不谈恋爱”“不约会的年轻人”为主题的报道层出不穷，为了准确传达年轻人对恋爱的看法及其婚姻观的真实情况，我们实施了此次调查。

年初，岸田内阁也推出了“异次元少子化对策”，但我们想告诉大家的是，在少子化之前，其实人们对恋爱和结婚的看法已在发生变化，因此我们进行了此次调查。另外，情人节前后那段时间以恋爱为主题的企划增加，这也是开展调查的原因之一。

——“目前为止一次恋爱都没谈过”的受访者占49.5%，认为恋爱“不可或缺”的占12.8%。对于这样的结果，您是怎么理解的呢？

截至到2005年前后，正如歌曲中所唱“现充，给我爆炸吧”，有恋人的人被视为“现实生活非常充实的人”，相对于无恋人者，时常可以看到他们被描述成人生赢家。但从现在年轻人的言论中我们可以感觉到，有无恋人与生活质量的关系已经非常淡薄了，当然也不是零。

这也许是因为，除了恋爱年轻人想要投入时间和金钱的选项已经越来越多。现在的年轻人有自己推崇的偶像或热衷的爱好，这些与恋爱同等重要的事情多起来，除恋爱外享受人生乐趣的方式多种多样，因此他们觉得对于自己感觉有价值的事物，各自乐在其中即可，不必强加给别人。

另外还有一个原因，那就是他们认为可以共享快乐时光的不一定非得是恋人，与自己有同等热情并能产生共鸣的朋友，和他们在一起彼此反倒更能无所顾忌、轻松自在。在这次调查中也发现，他们在日常生活中最重视的时间是“与朋友一起娱乐或交往”。



有关Z世代的婚恋观调查（出处：SHIBUYA109 lab.）

——关于“恋爱”，Z世代是怎么想的呢？

以恋爱为主题的“情侣网红”、“恋爱真人秀”等内容非常受欢迎。当被问到“是否想谈恋爱”时，很多人都回答“如果有可能的话，想谈恋爱”。在考察对恋爱重视度的提问中，也有34%的受访者回答“如果可能的话，想谈恋爱”。

不过，他们并不认为谈恋爱是多么急迫的事情，他们的态度是“这才不是人生中必不可少的呢”。也可以认为，由于他们有喜欢的偶像，或者通过围观“情侣网红”的日常生活获得了恋爱的模拟体验，所以精神上得到了满足。

每个人对恋爱的重视程度不同，由此想法也会各异，我们也听到了这样一些声音，诸如“有自己喜欢的偶像就足够了”“谈恋爱也并非只有好事儿等着你，怪麻烦的”，因此，也许他们不仅将自己的时间和消费方式标好了优先顺序，还具备很强的均衡享受生活的意识。

——Z世代的想法从“生活中应该谈恋爱”转变为“生活中重要的事情未必一定是恋爱”，这是为什么呢？

这还是要重复上面所说，因为除了恋爱，他们想投入时间和金钱的选项越来越多了。有喜欢的偶像或热衷的兴趣爱好，在恋爱之外，享受人生乐趣的方式也变得多样化。他们的态度，是自己感觉有价值的事物，各自尽情去体验就好了，没有必要强加给别人。

有的人像以往那样，将恋爱放在第一位，也有的人不是这样。最重要的原因，是他们认为在自己生活的这个时空中，并非恋爱高于其他，恋爱、偶像和兴趣爱好同等重要。

“没有非结婚不可的感觉”

——Z时代对“结婚”的想法是什么呢？

受访者还都处在10多岁、20多岁的年龄，是可以选择结婚的，但他们似乎并不认为“结婚是必须的”。从整体上看，与恋爱一样，他们没有非结婚不可的感觉。在结婚这个问题上，他们认为现在的环境已经允许公开发表各种意见，没有必要受到“为没结婚而焦虑”“应该结婚”等固有观念的束缚。

——回答“一定要结婚”的比例为16.3%。对于这个结果您是怎么理解的呢？

我一直觉得受访者并不认为“非结婚不可”，所以这个结果也是意料之中的，不过的确没想到结婚的意向竟然如此之低。据我们分析，人们对社会环境感到不安的情绪，直接影响到这次调查的结果。

由于生长在一个总是无法预测未来的时代，与其考虑长期规划，人们更倾向于以两年后、三年后这种短期的视角去制定自己的计划。这种方式可以随时转变方向，以便降低风险。而且，在结婚之外的职业规划等方面，他们也不以五年、十年为跨度来考虑，只规划两到三年间该如何如何。

这次调查的结果也明显反映出年轻人对社会环境感到不安。有八成受访者在结婚问题上感觉遭遇到某些门槛，最大的障碍是“金钱”，其次是“与对方家庭的相处”和“生育子女”的问题。在目前的社会环境下，结婚和养育子女也很难在金钱、时间和心情上求得平衡，这也是原因之一。



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在收入方面，由于加税及物价上涨等因素，拼命工作收入也不增加，一个人生活下去都很艰难，在这样的社会环境中结婚并生育子女，考虑到支出和收入的问题，无法不感到忧虑。而且，崇尚自我的年轻人，他们还意识到婚后也不失自我人生视角。但是他们发现，实际情况是家庭和自己的人生、自己的人生和育儿很难兼顾，这种对生活规划失衡而产生的焦虑，也是导致他们不能迈向入婚姻的重要原因。

在2019年实施的关于理想的结婚对象的调查中，也有很多受访者表示，不是依赖某一方，而是要建立自我独立、互相扶持的关系。

他们的父辈也将夫妻双方都工作视为理所当然，以兼顾家庭和工作为前提设定人生规划，但实际上女性会因为休产假和育儿假等原因，在个人职业生涯中造成空白。虽然也在提倡男性休产假和育儿假，但无法获得理解的情形还相当普遍。

有过这方面经历的人还会在SNS上分享自己的故事，因此这一现状加重了年轻人的担忧，他们对结婚持消极态度也是很自然的事。

“不谈恋爱无所谓，不结婚也无所谓”

——从这次的调查结果来看，是不是可以认为Z世代正在走向“远离恋爱”“远离结婚”呢？

与其说是远离婚恋，不如说他们对婚恋的定位有所改变，享受生活和看待事物的方式不同于以往，生活中的选项也增加了。他们对婚恋的热情不高，表现出“不谈恋爱无所谓，不结婚也无所谓”的态度。

在恋爱方面，由于现在的年轻人生活在信息纷繁复杂的社会，与恋爱同等的乐趣增加，他们没有足够的时间和金钱去全面享受，因此必须确定优先顺序。在婚姻方面，现今的婚姻制度下可选项较少，有些人感觉并不适合自己的生活，有时也会感觉很受拘束，所以我认为，目前的婚姻制度可能脱离了年轻人的需求。

至于“年轻人远离什么什么”这种说法，我们审视一下现状就会发现，远离的并不是年轻人，而是那些被列入“什么什么”类别中的事物。



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——根据这次的调查结果，您觉得需要制定怎样的少子化对策呢？

我不是专家，很难给出专业建议，不过我觉得国家有必要建立援助体制，满足现在年轻人的追求，实现“自己的人生”和“家庭育儿”两不误。这里有四个关键点。

第一，加强育儿环境建设，孩子不是由家庭，而是由整个社会来抚育的；做好援助工作，确保休完产假育儿假后个人的时间。

在当今社会，结婚、育儿似乎意味着除了将“个人”的人生推后考虑之外，没有别的选择。这也加重了现今正在养育子女的这一代人的负担，也正是出于这个原因，生育对下一代而言门槛很高。因此我认为，国家对个人的人生予以援助，与解决少子化的对策息息相关。例如，为了不让年轻人的职业生涯出现断层，为那些希望休完产假育儿假早日回归工作的人提供援助，可以延长保姆工作或托管的时间，建立地区之间的横向联系，以及可以互相照看孩子等协作育儿的机制，等等。

第二，帮助他们消除经济方面的担忧。

现实情况是，第一点只有在高收入群体中才能实现（这个选项是收入达到一定水平的人才能选择的），因此，需要给予经济方面的援助，让人们无论收入多少都可以选择。希望采取异次元的少子化对策，比如不是每月5000日元，而是设定为免费，等等。



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第三，创造良好的社会环境，让养育子女的年轻一代不会心怀罪恶感。

在公园玩耍的孩子声音太大会被投诉，也有人认为应对休产假育儿假心怀罪恶感。既要忙工作又要忙家庭，养育子女的年轻一代被迫心怀愧疚，我觉得只有这种环境不复存在，才能打消他们对生育子女的顾虑。

最后，是国家不仅要对已生育子女的这代人，还要对今后具有生育意向者的现状予以把握和支援。

已生育子女的一代人，与今后也许会生育的人，他们所面临的问题完全不同。国家不仅要对已生育子女的家庭进行援助，还要掌握希望生育的家庭所面临的现状和问题并给予支持，我认为这也与少子化对策相关。

通过这次调查我们发现，年轻人的婚恋观及家庭的理想状态都在随着时代的变化而发生改变，但与此相反，国家的政策却一成不变，感觉已经与现实脱钩。希望国家能研讨出符合现代人价值观的对策。



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关于Z世代的婚恋观，这次调查表明，他们认为“恋爱并非必需”，“一定要结婚的是少数”这一现状引人注目。他们对恋爱的热情不高，认为“不恋爱无所谓，不结婚也无所谓”。

除恋爱和婚姻之外，可享乐其中的选项增加，虽然这也是一个原因，但是长此以往，少子化问题有可能愈演愈烈。为了阻止少子化进程，国家也许有必要建立援助体制，帮助现今的年轻人实现“自己的人生”和“家庭育儿”兼顾的目标。

（FNN Prime Online 2月5日刊载。日文原文）

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