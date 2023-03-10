新冠防控，日本3月13日放宽口罩令，5月下调传染病级别

Newsfrom Japan

日本将于3月13日放宽作为新冠防控措施之一的口罩令，是否佩戴原则上交由“个人判断”；并且，从5月8日起，新冠病毒传染病在《传染病法》中的级别将由2类下调至与流感相同的5类。如此一来，人们的生活将会发生怎样的变化呢？记者就此采访了有关专家。

交由“个人判断”，视同于流感

首相岸田文雄表示：“现已确认工作方针，将从5月8日起，把新冠病毒传染病从‘新型流感等传染病’类别中剥离，下调为5类传染病。至于是否佩戴口罩，无论室内还是室外，原则上均交由个人判断。”

也就是说，在日本，根据危险性的高低，传染病分为5个等级，此前“新冠”被划定为与“结核”等相同的2类，但5月8日起将变为危险度较低的5类，等同于“流感”处理。

要说之后防控措施会发生哪些变化，最显著的一点就是感染者不需要居家观察了，即使感染了病毒也可以自由外出。过去前往医疗机构就诊，只能去指定的发热门诊，以后原则上可以去任何一家医疗机构就诊。另外，3月13日以后将由个人自行判断是否佩戴口罩。不过建议大家在拥挤时段的通勤电车等场合还是应该佩戴。还有一点需要注意的是，目前疫苗依然免费接种，不过日本政府正在研究今后有偿接种的问题。

日本国际协力机构（JICA）中国办事处的新川美佐绘认为，不用佩戴口罩，有利于孩子们的成长和教育。因此，必须提前收集自行判断的依据材料。

在5月8日下调新冠病毒传染病等级之前，必须要做好的事情太多了。比如医疗政策变化后，原则上新冠患者可以前往任何医疗机构就诊，但据说医疗一线提出了许多担忧，比如“失去了迄今为止的卫生防疫站的中间调节作用，是否真的没有问题？”“不会发生混乱诸如有的医院拒绝接诊之类的混合”等等。

从一般民众的角度来说，今后是否佩戴口罩等措施，交由“个人判断”的情况会越来越多。专家称，接下来的时间，也需要每个普通百姓做好准备。

现在是为“个人判断”做准备的时间

广岛县传染病与疾病控制中心主任桑原正雄说：“变成5类传染病以后，就需要大家自己行动，自己管好自己。因此希望每个人都认真思考，从2类降为5类之后哪些东西会发生变化。必须把它当做日常的一项医疗。虽说是变成了日常生活的一部分，但还是有一个阶段，希望大家逐步适应，慢慢融入。”

专家还提醒不能忘记的一点，那就是新冠这种传染病疫情绝对还没有平息。

桑原主任说：“恐怕疫情还将持续相当一段时间。虽然不知道到底有多长，但感觉不会很快结束。而且现在美国和欧洲等地又出现了疑似新的变异毒株，所以感觉疫情结束依然遥遥无期。”此外，他表示每个人都有必要在5月8日前做好准备。

桑原主任说：“在下调新冠传染病等级之前，从中央到地方都会出来各种新的信息，希望大家首先要认真了解、掌握这些信息。对此，重要的是我们和大家需要再次梳理一下迄今为止所做过的事情。今后，大家必须自行判断以前是怎么避免感染的，如果觉得不舒服了，或者有症状了应该怎么做。希望人人都继续保持之前的防控措施，这一点很重要，请务必牢记。”

摘下口罩，有人高兴，也有人担心，难以让所有人都满意。企业方面也提出了各自的方针。比如，19家国内航空公司加盟的“定期航空协会”就明确了“由乘客个人自行判断是否在机舱内佩戴口罩”的方针。

今后，“在哪里佩戴或摘掉口罩”等问题均交由个人判断的情况会越来越多，人们或需提前考虑好在什么场合做出怎样的选择。希望大家在切实确认信息，并在此基础上做好准备。

（新广岛电视台）

（FNN Prime Online 2月13日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]