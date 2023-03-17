静电竟是“叠穿”惹的祸？避免静电，衣服穿搭有门道！

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冬春之交，乍暖还寒，身着多层衣服，经常发生静电。脱衣服时，静电劈啪作响，令人烦躁。其实，这种现象与衣服纤维的种类有很大关系，本文将为大家分享一些防静电的小妙招。

摩擦导致一些纤维带上不同性质的电荷

知名生活消费品厂商花王运营的网站“生活研究”发文称，叠穿时是否容易发生静电，与衣服纤维的种类有关，可以采取相应方法预防控制。



关键在于衣服纤维的种类（示意图）

“生活研究”的负责人告诉记者，根据衣服纤维种类的不同，有些容易带正电荷，有些容易带负电荷。不同纤维相互接触时，容易携带的电荷的正负差异越大，越容易发生静电。因此，如果两种纤维在摩擦时携带的电荷性质相近，那么即使叠穿也不容易产生静电。相互摩擦时，纤维的带电序列如下：



纤维摩擦带电序列（图片：花王“生活研究”）

【越靠近上端，越容易带正电荷】

羊毛

锦纶（尼龙）

人造纤维

棉

丝

醋酸纤维（亚沙）

维纶

涤纶

腈纶

氯纶

乙纶

【越靠近下端，越容易带负电荷】

如果衣服材质分别是羊毛和锦纶，或是乙纶和氯纶，那么就不容易产生静电。另一方面，羊毛和涤纶等材质的衣服叠穿在一起则很容易发生静电。了解了衣服材质与正负电荷大小的关系，就可以有效地帮助我们去选择更好的穿衣搭配，预防或减少静电的产生。

室内湿度保持在60％左右为佳

除此之外，还有其他防静电的方法吗？对此，我们采访了花王的负责人。

——为什么天冷时更容易产生静电？

静电是皮肤与内衣或者衣服与衣服之间因摩擦而产生的。湿度越低，越容易产生静电，在干燥的冬天尤甚。发生静电时，衣服贴和在一起，劈啪作响，还容易吸附灰尘，在衣服上留下污垢，产生黑点等。



通过提升室内湿度预防静电（示意图）

——请介绍一些防静电的方法。

首先，应将室内湿度保持在60％左右。湿度高时，即使产生了静电，也会因空气中的水分而流失、中和，不易积聚。因此，打开加湿器，让室内空气保持湿润，是一种很有效的方法。



腈纶毛衣和锦纶羽绒夹克（图片：花王“生活研究”）

——在叠穿时需要注意些什么？

叠穿前，大家可以看看衣服水洗标上标注的材质。例如，腈纶毛衣和锦纶羽绒衫叠穿时，就很容易产生静电。

——其他还有什么需要注意的吗？

大家可以注意一下自己的衣服材质在摩擦时容易带正电荷还是负电荷。例如，长款大衣的里衬常与裤子发生摩擦，因此可以看一下这两种衣物的材质，再进行搭配。

洗衣时注意这点，也能有效防静电！

——除了穿衣时的注意点，我们还有什么能做的吗？

柔顺剂的成分具有易与空气中水分子结合的特性，因此使用柔顺剂清洗过的衣服即使产生了静电，也会很快流失，不易积聚。柔顺剂还有助于减少纤维间的摩擦，抑制静电产生，同时也有助于减少静电吸附的花粉和灰尘。



——如何让积聚的静电流失？

木材、混凝土和墙壁都有让电缓慢流出的特性。如果感觉静电积聚，可以通过触摸这些地方来放电。



穿皮靴，可以起到接地线的作用（示意图）

——除此之外，日常生活中有哪些防静电的要点？

乘车时，座椅和衣服摩擦容易产生静电，所以要小心。如果穿胶底鞋，电荷难以流失，容易积聚静电，所以穿皮鞋更好，这样可以起到接地线的效果。此外，不要在地板上拖着脚走路，以减少静电的积聚。

除了注意衣服材质的搭配外，调节室内湿度、使用柔顺剂洗衣服等做法似乎也可以预防静电的产生。经常被静电困扰的人不妨试试这些方法。

（FNN Prime Online 2月16日刊载。日文原文）

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