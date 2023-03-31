带状疱疹在年轻人中发病率激增 耽误治疗或将变重症

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带状疱疹会造成强烈疼痛、出疹等。近来，在中青年人群中，该病的发病率激增。带状疱疹发病初期往往难以察觉，但若放任不管，或许会留下后遗症。

什么是“带状疱疹”？

“带状疱疹”是呈带状分布的皮疹、水泡，伴有强烈痛感。引发带状疱疹的病毒与水痘相同。儿童时期感染的水痘病毒残留在人体内，免疫力低下时就会再次活化并发病。我们采访了40岁的公司职员堀真由美。2022年1月，她被确诊患有带状疱疹。堀告诉记者：“一开始只是痒，后来逐渐变成疼痛，火辣辣的，和衣服摩擦时特别疼。”

当堀真由美通过口服药和涂抹外用药治好带状疱疹后，7岁的女儿又患上了水痘。她说：“我们一起生活，毛巾什么的也是共用的，所以很有可能因此传染给了她。以前我都不知道带状疱疹还会传染给没得过水痘的孩子。”

20-49岁中青年患者数量激增

过去，人们一般认为带状疱疹多见于老年人，但近年来，20-49岁的中青年患者数量激增。

专家分析认为，其原因之一是儿童定期接种水痘疫苗的普及，使水痘发病率大大降低，因此，成人接触水痘病毒的机会减少，抵抗力也相应下降。

奈良县立医科大学教授浅田秀夫解释说：“以前，通过孩子，中青年人有更多机会接触到水痘病毒；而现在，这一年龄段的人与患水痘的孩子接触机会减少，无法达到增强免疫的效果，因此更容易患上带状疱疹。”

一定要早治疗！

带状疱疹在中青年人中发病率激增，其中亦存在难以察觉、最终演变为重症的病例。今年1月，关西电视台记者松浦武司（32岁）的腿部突然出现从未有过的强烈痛感。他回忆道：“早上起床去卫生间时突然站不起来了，太疼了。我心想这下糟了……”

松浦武司赶忙请假前往成形外科就诊，但并未查出病因，医生为他开了镇痛剂。但是，此后痛感依然持续，大约3天后，他发现腿上长起了疹子。松浦说：“大约长了50个小红包，像鲑鱼子似的。我猜想这莫非就是‘带状疱疹’？第二天去皮肤科检查，确诊为带状疱疹。这种病的名字我以前听说过，但没想到30多岁的人也会得。” 由于发现得太晚，病情加重，松浦只得住院治疗。

对于带状疱疹发病率增长的原因，浅田秀夫表示：“带状疱疹与人体免疫状态息息相关。疫情期间，大家压力都很大，生活节奏失调，出现心理问题或是工作碰壁，种种压力都可能引发带状疱疹。此外，外出活动的机会也减少了，这些因素都有影响。”

现在，松浦武司的腿上还留有明显痕迹。上下楼梯时，仍然会感到疼痛。“要说当时能稍微想到可能是带状疱疹，我就能早一点治疗，不至于这么疼了。一想到这里就感到有些后悔。”

如何尽早发现、预防带状疱疹？

浅田秀夫指出，及早接受治疗非常重要。水痘病毒潜伏在人体内，当机体免疫力下降时，病毒就会再度活化，造成带状疱疹。一旦出现症状，必须尽快控制住，所以尽早接受治疗是关键。

带状疱疹的初期症状难以分辨，如出现下述症状应有所警惕：

皮肤上出现类似于被小虫叮咬过后留下的痕迹

肌肉疼痛、发硬

皮肤刺痛

如果皮肤出现可疑症状并伴随疼痛，感觉异常发硬，就应警惕带状疱疹，尽快到皮肤科就医。

关于预防方法，奈良县立医科大学教授浅田秀夫总结如下：

50岁以上人群可以接种疫苗。带状疱疹疫苗和孩子们打的水痘疫苗应该是同一种。当然，50岁以下也并非不能打，有意向的人可以与医生商量。

对于我们所有人来说，好好吃饭、好好睡觉、保证运动，不要压力太大，都是很重要的。规律生活可以提高免疫力。

带状疱疹由免疫力低下导致，因此建议大家保持有规律的生活，注意提高自身免疫力。

（FNN Prime Online 2月19日刊载。日文原文）

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