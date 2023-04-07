不好意思当众擤鼻涕？这款神奇的日式发明或许可以帮到你

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正值花粉过敏季，在公司、地铁等周围有人的地方，不少人都因为在意旁人的目光而不好意思擤鼻涕，不得不一直忍到四下无人的地方再擤。



因为对擤鼻涕的声音感到不好意思，所以不敢擤（图片：ZYPLUS）

3月6日，一种名为“sizukami擤鼻静音罩”的产品在日本发售，该产品可以减轻擤鼻涕的声音，或许可以帮助人们解决不好意思擤鼻涕的烦恼。



擤鼻静音罩（图片：ZYPLUS）

开发该产品的是位于奈良县的公司ZYPLUS，该公司主要策划、经营美容健康用品和创意产品。

该产品使用了吸音材料氨基甲酸乙酯，其结构共有3层。擤鼻涕前，将纸巾铺在擤鼻静音罩上，然后盖住鼻子和嘴部。据介绍，用氨基甲酸乙酯素材遮住口鼻后，擤鼻涕的声音会减弱50%以上，也就不容易引起周围人的注意了。这款商品的价格为2508日元（含税）（约合人民币131.5元——译注）。

“擤鼻静音罩”的研发契机是什么？为什么含有氨基甲酸乙酯的3层结构材料可以将擤鼻涕的声音减轻50%以上？对此，我们采访了ZYPLUS公司的相关负责人。

研发者“曾躲在厕所擤鼻涕”

——贵公司是怎么想到研发这样一款产品的？

这源于研发者的亲身经历。研发者因为感冒，鼻涕流个不停，很想在办公室擤鼻涕，但周围一片安静，同事们都在认真工作，所以很不好意思发出擤鼻涕的声音，因此常常躲到厕所擤鼻涕。

但是，为了擤鼻涕频繁离开工位也让研发者很不好意思，因此他想到，有没有一种可以让人擤鼻涕时不用在意周围人的产品？由此便开始了研发。

研发者本人非常羡慕那些能够不在意周围人目光而痛痛快快地擤鼻涕的人，但当自己擤鼻涕时，还是会很不好意思。他想以亲自研发的产品帮助那些与自己有同样烦恼的人。

——使用这种产品可以将擤鼻涕的声音减轻50%以上，这是为什么？

本产品的布料之间夹着的氨基甲酸乙酯可以吸收声音，使声音变小。

——含有氨基甲酸乙酯的多层结构材料，为什么可以将声音减轻50%以上？

本产品是3层结构，氨基甲酸乙酯夹在两层布料之间。氨基甲酸乙酯是一种多孔质体，其特征是含有许多细小的气泡状孔洞。声音进入这些细小的孔洞后，声音反射的比例降低，使得声音减弱。



该产品可以将擤鼻涕的“噗噗”声变成“嘶嘶”声（图片：ZYPLUS）

——也就是说，只要使用这个产品，别人基本上就不会听到擤鼻涕的声音了吗？

大概是这样一种感觉：可以将擤鼻涕的“噗噗”声变成“嘶嘶”声，但不是完全听不到声音。

研发者“可以在工位上擤鼻涕了”

——发售后市场反响如何？

经过媒体的报道，已经收到了许多客人的咨询。

——研发者本人有了“擤鼻静音罩”之后，能做到在工位上擤鼻涕了吗？

是的，因此现在工作起来更舒心了。

——您推荐什么样的人使用“擤鼻静音罩”？

因为花粉过敏、鼻炎需要经常擤鼻涕，但是却不好意思当着外人的面擤鼻涕，只能忍着到别的地方擤鼻涕，有这些烦恼的人可以试试我们的产品。



内侧有口袋，可以收纳纸巾等小物品（图片：ZYPLUS）

——可以清洗吗？

可以手洗。

——多长时间清洗一次比较合适？

这也取决于客户的使用情况，所以我们并未设置推荐的清洗频率。



擤鼻静音罩（图片：ZYPLUS）

擤鼻静音罩可以通过ZYPLUS的官方线上购物网站kurashitasu.com购买。如果你不好意思当着其他人的面擤鼻涕，不妨试试这款产品吧。

（FNN Prime Online 3月27日刊载。日文原文）

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