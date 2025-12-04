启动广岛湾牡蛎养殖业塑料垃圾治理，击退“垃圾怪兽”

Newsfrom Japan

在牡蛎养殖业兴盛的广岛县，大约一半的海洋垃圾都是用于支撑浮筏的浮标（大型漂浮装置）。为了“从根源上杜绝”这类棘手的垃圾，一种具有卓越耐久性、采用电子标签管理系统的新型浮标应运而生。

“海洋零垃圾”行动面临的难题

为了减少濑户内海的塑料垃圾，广岛、冈山、爱媛、香川四县和日本财团（东京都）于2020年12月共同成立了“濑户内OCEAN X推进协议会”（本文下称“OCEAN X”）。上述四县所辖海域内每年共产生388吨垃圾，其中302吨由公共机构处理，剩余86吨便由OCEAN X回收。同时，OCEAN X还力争建立相应机制以遏制垃圾产生。

7月5日实施的“濑户内4县联合清扫大作战！”活动吸引了千人参与，以渔业从业者和民间志愿者等为主力。这一天，人们在海岸线和河滩回收了大约26吨垃圾。



在广岛县开展清扫工作的情景（上）；无法装入垃圾袋的大型浮标格外显眼（图片：日本财团）

在广岛开展清扫活动的地点是荒代海岸（江田岛市）。这一带的岸边漂浮着大量用于养殖浮筏的发泡聚苯乙烯浮标。

广岛县政府设定了“到2050年实现流入濑户内海的新增塑料垃圾为零”的目标，而占海岸漂浮垃圾近一半重量的浮标成为一大障碍。广岛湾是日本首屈一指的牡蛎产地，用于浮筏养殖的浮标超过30万个，这在日本是规模最大的。浮标本体或其老化后的碎片四处散落，堆积到难以回收的断崖岸边等情况屡见不鲜。



被海水冲到广岛市宇品海岸的浮标垃圾。这些垃圾一旦微塑料化，将对生态系统造成严重影响

向不产生海洋垃圾的养殖业转型

依靠人海战术回收垃圾的成效毕竟有限，遏制流出才是上策。因此，OCEAN X开发了更具耐久性的浮标和防护罩。



从右到左，第一、二个是新开发的带保护罩的高密度浮标，第四个白色的是浮标本体，其间第三个是传统浮标，最左边的是已经变成漂浮垃圾的浮标

传统浮标常因水压作用而收缩，导致其与固定带松开，从浮筏上脱落。新型强化浮标虽然尺寸不变，但密度提高20%，因而浸入水中也不易收缩。另一方面，用于防止紫外线造成老化等问题的保护罩和主流的简易型产品相比，强度也提高了两倍。若组合使用，预计耐用时间可以从原来的三年延长至五到八年。



灯浮标框架漂浮在水面上，但养殖牡蛎用的浮筏会因牡蛎的重量下沉，浮标受水压作用变得容易收缩

此外，OCEAN X还引入了利用无线电波读取电子标签信息的“RFID”个体管理系统。在浮标上嵌入金属标签后，只需用读取器一扫就能瞬间获取多个标签的信息。该系统将有助于追踪浮标所有者，确定产生垃圾的原因，遏制超期使用或随意丢弃的行为。



只要把专用读取器贴近嵌有电子标签的浮标，终端设备上就会显示相应信息

自7月起，在县内牡蛎养殖户的配合下，OCEAN X启动了实证试验项目。据介绍，他们将依次为30个浮筏安装约1000个新型浮标，监控其耐久性等数据，并争取在一年后投入商业化应用。



养殖场也有未套保护罩的浮标

OCEAN X于7月15日邀请了多家媒体，在广岛湾的牡蛎养殖场公开展示了安装新型浮标的作业过程。广岛县渔业协同组合联合会米田辉隆会长慷慨激昂地表示：“如果我们渔业从业者不转变意识，那就无法得到消费者的认可。为了把濑户内海美味的牡蛎留给子孙后代，我们必将拼尽全力。”日本财团常务理事海野光行展望道：“海洋垃圾问题是全球的共同关切。希望本项目取得成功，进而推广到同样受此困扰的地区。”



更换新型浮标。每个木筏要使用30几个浮标

我们能否击退肆虐濑户内海的“垃圾怪兽”？期待这一举措能够成为标杆，应用到日本国内外所有以养殖为支柱产业的地区。



渔联米田会长（右）誓将浮标垃圾减排作为使命

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：牡蛎养殖场为浮筏更换新型浮标，7月15日，广岛市

