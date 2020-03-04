新冠肺炎：专家针对防范病毒感染的七条紧急建议

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2月10日，由医疗专家组织的“STOP传染病2020战略会议”（主席为东北医科药科大学特聘教授贺来满夫）在东京举行新闻发布会，针对如何防范“新型冠状病毒肺炎”问题，向国民提出了七条紧急建议。

培养注重防范传染病的“新生活习惯”

关于可引发肺炎的新型冠状病毒感染，一些错误的信息在社会上流传，可能会导致国民产生恐慌情绪。对此，作为日常生活的注意事项，“STOP传染病2020战略会议”梳理了以下七点建议，希望国民掌握正确的知识，养成有意识防范传染病的“新生活习惯”。

1）保持正确的畏惧心理

现在，有些人对形形色色的报道和信息反应过度，采取了并不科学的应对措施；相反，也有不少人完全不在意传染病。应该树立“在任何时候、任何地方都可能感染病毒”的意识，基于正确的知识，采取恰当的行动。

2）了解病毒和细菌的面目和属性

各种病毒和细菌的传染力、症状、死亡率和传染途径各不相同。现在尚无针对新型冠状病毒的疫苗，要防控病毒感染，就必须阻断传染途径。也就是说，最重要的是避免病毒侵入体内，避免传播给他人。因此在日常生活中必须防止飞沫和接触传播这两种传染途径。

3）养成防止传染的“新生活习惯”

预防传染病的基本手段，是做到正确的洗手和咳嗽礼仪。随身携带除菌湿纸巾（含有酒精）以备无法洗手时使用；并且，擦拭众人用手接触的地方，进行除菌处理也是有效的手段。另外，食用有助于提高免疫力的食品（比如含有酪酸菌和乳酸菌的食品）、进行口腔清洁护理等，也有一定预防效果。

4）关注最新的防控技术，收集相关信息

近年来，出现了用于预防病毒感染的“持续除菌”技术。酒精除菌只有瞬时效果，无法长时间维持，但除菌效果可以维持数日到数月的除菌剂也已实现了商品化。另外，现在还出现了一些在过滤病毒和细菌方面具有良好效果的空气净化器和新风换气系统。

5）切不可好了伤疤忘了痛

当这场新冠肺炎疫情结束后，想必民众对传染病的关注又会变得淡薄。但在今年夏天的东京奥运和残奥会期间，将有来自世界各地的大量游客来到日本。流感、登革热、风疹等多种传染病正在海外肆虐，接下来才是真正考验我们防控传染病能力的时候。

6）还应该关注新冠肺炎之外的传染病

着眼于东京奥运和残奥会，还有必要注意其他传染病。近年来，大地震、台风和洪水等自然灾害几乎每年来袭，传染病流行风险将会进一步升高。

7）注意储备预防传染病的相关用品

要将传染病视同于自然灾害，需要储备口罩、消毒剂、肥皂、口腔清洁用品、湿巾（含酒精）、除菌清洁布等物资。特别是如果需要避难疏散，这些东西对于老年人等弱势群体都是不可或缺的。不过，现阶段这些物资比较紧俏，供求状况恢复正常以后，可以储备一些相关物品，做好传染病的预防工作。



“STOP传染病2020战略会议”成员——东北医科药科大学特聘教授（东北大学名誉教授）贺来满夫和圣玛丽安娜医科大学教授召开新闻发布会，2020年2月10日，东京都千代田区

贺来满夫在发布会开场时指出，“‘钻石公主号’邮轮上的爆发式疫情是一场灾难”，“尽管被新冠病毒的报道所淹没，但美国这个冬天的流感患者已经超过2200万人，死亡人数突破了12000人。去年日本也有3325人因流感而死亡”。他向民众发出呼吁，希望大家不要依赖于政府和他人，而应该在日常生活中树立防控传染病的意识。

标题图片：身着防护服的工作人员走向发生集体感染新冠病毒的“钻石公主号”邮轮，2020年2月10日下午，横滨大黑码头（时事社）