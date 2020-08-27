2025年大阪关西世博会会徽：设计独特，在网上引发热议

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8月25日，日本国际博览会协会（世博协会）公布了将于2025年举办的大阪关西世博会的会徽。会徽图案由多个跃动的“红色细胞”组成，据说是表现 “生命的光彩”。五个看似“眼睛”的圆形，意喻的是1970年大阪世博会会徽中的“樱花花瓣”，象征着本届世博会继承了当年的基因。



2025年大阪关西世博会会徽（时事社，左）与1970年大阪世博会会徽（共同社）

这个会徽别具一格的设计一经公布，瞬间引发热议，众多网友在网络社交媒体上发表了看到这个会徽后的感想。

该会徽由大阪市浪速区一家设计工作室的设计师团队“TEAM INARI”（负责人SHIMADA TAMOTSU）创作。世博协会表示，本次共收到5894件参评作品，精心挑选出五件候选作品并向公众征集意见后，由评选委员会敲定了最终设计方案。

大阪关西世博会预定将于2025年4月13日至10月13日在大阪市梦洲地区举办，主题为“让生命绽放光彩的未来社会设计”。

标题图片： 2025年大阪关西世博会会徽及其设计团队“TEAM INARI”负责人SHIMADA TAMOTSU，2020年8月25日，大阪市北区（时事社）