当“一日城主”，过把一方诸侯瘾！备受瞩目的“城泊”要怎么玩？

Newsfrom Japan

10月11日起，每日入境人数上限取消，访日游客的自由行和无签证赴日也解禁了。持续两年多的“锁国”终于结束。如今，国家和地方政府、旅游行业都将目光投向了“城泊”。该项目主要目标群体是富裕的外国游客，期待能够助力提振入境游，起到挥盘活地方经济的催化剂作用。

以西班牙的“帕拉多酒店（Parador）”为参考

“城泊”，顾名思义，是“在城堡过夜”，你可包场“日本100名城”等著名城堡的天守或箭楼，在里面住上一夜。日本观光厅也以公开募集补助金（城泊、寺泊之类对历史性资源进行有效利用的项目）等方式提供支援。

欧洲有很多“可住宿的城堡”。比如西班牙的国营酒店“帕拉多酒店（Parador）”就是把古堡、宫殿、修道院等文化遗产改建后对外营业。西班牙全国有近100处这类酒店，已成为该国的核心旅游资源。

日本的城泊便是在参考这些欧洲先例的基础上，再以提高奢华度和高级感的形式推出的。第一个吃螃蟹的是2017年5月长崎县平户市，在平户城举行了仅限一宿的免费住宿活动。接着，2019年9月国土交通省东北运输局邀请圣马力诺驻日大使曼里奥•卡德罗（Manlio Cadelo）夫妇到白石城，在木结构的天守里体验了一宿。



在白石城体验住宿时身着盔甲与和服的圣马力诺驻日大使曼里奥•卡德罗夫妇（图片：共同社）

“1宿100万日元过把城主瘾”大洲城

现在将城泊作为创收项目实施的，有大洲城（爱媛县大洲市）和平户城（长崎县平户市）两处。

大洲城是在疫情下的2020年7月开始接待住宿，到今年10月为止，已接待住宿游客11批。据介绍，运营方计划一年接待30批，运营期间限定在3月至11月期间，在自由行解禁和日元急速贬值的助推下，目前已收到十多批来自海外游客的咨询。



大洲城在江户时代初期伊予今治藩主藤堂高虎等人的打造下，具备了近代城堡的形态。1888年天守被拆除，2004年又以木结构复原。城泊时，天守1楼是卧室（图片：Value Management）

基本费用，1人1宿为55万日元。包场最低人数2人（最多6人），因此至少也需要110万日元，宣传口号是“1宿100万日元过把城主瘾”。除了夜宿天守之外，还安排在旁边的国家重要文化遗产“高栏橹(*1)”享用晚餐，包场临近的数寄屋建筑“卧龙山庄”（国家重要文化遗产）的和室享用早餐，可谓极尽奢华。

“我们首先定了100万日元的费用，就是想要打出一个极具冲击力的标价，然后再根据价格设计相应的服务和体验项目。由于疫情原因，目前客人都是日本的富裕阶层，也有很多人问我们是不是定价太低了？这么奢华的套餐内容，会不会亏本？”

说这话的是运营“大洲城Castle Stay”项目的负责人，Value Management的吉田觉。

“这个项目是由吸引世人目光，打响大洲市知名度，立足于传承大洲文化和城市景观的城市规划发展出来的。所以，它不单是一个奢华酒店体验，我们还想通过吸引游客到本市的瑰宝大洲城里过夜体验，‘邀请大家都参与到文化遗产的利用、保护和继承的工作中来’。我们在工作中很注意传达这些信息，希望海外游客也能事先理解我们的良苦用心。”



城泊从大洲城闭馆（对外开放结束后）后的下午5点开始。首先是以大洲藩初代藩主加藤贞泰1617年从米子藩迁入时的史实为基础设计的入城体验项目（图片：Value Management）



入城仪式上有当地居民参加的火枪队鸣枪迎宾、旗队欢迎、大法螺指挥等，游客将受命成为一日城主（图片：Value Management）

“在桃山-江户时代的美学中徜徉”平户城

另一方面，继大洲城之后，2021年4月作为日本首家常设城泊设施开业的，是曾在2017策划过“一夜限定”城泊的平户城。

运营公司“狼烟”的鞍挂齐也代表董事介绍说：“2017年的活动招募住宿体验者的时候，由于英国BBC等海外媒体也进行了报道，所以7500名左右的申请者中有一半以上都是外国人。平户市从中看到了入境游的需求前景，于是耗资大概1.2亿日元对怀柔橹进行了抗震加固改造。本公司租了场地，把怀柔橹改成了约120㎡的两层住宿设施。”

位于九州本土西北端的平户市，北邻玄界滩，西望东海，是自然资源丰富的城市。这里被认为是耶稣会传教士方济各•沙勿略在长崎最早进行传教活动的地方，锁国前作为国际贸易港曾繁荣一时。

可是，2005年合并初期尚有约4万人口，到现在却只有2.9万左右。空心化和少子老龄化在不断加剧。城泊是盘活地方经济的象征，除了怀柔橹，市政府还对本丸、石墙等进行了大规模改建，希望能够吸引外国游客。



三面临海、立于丘陵之上的平户城。1704年作为平户藩松浦家的居城而修建。进入明治时代后，随着废城令的颁布而拆除，1962年天守得以复原（图片：狼烟）



划为住宿设施的是平户市1977年复原的两层钢筋混凝土箭楼，“怀柔橹”（图片：狼烟）

住宿限定1天接待2批（各2人）。重视“身为特别城主，品味非日常氛围的奢华感”，包含使用平户本地食材烹饪的法式晚餐和日式早餐，1宿的基本费用是671220日元（双人）。

内装基调让人想起桃山时代后期盛行的造型艺术“琳派”，设计以蝴蝶和樱花的壁画为主。还为游客准备了一些项目可供选择，例如欣赏国家重要无形文化遗产“平户神乐”，从福冈机场到平户约2小时的专车接送服务。



1楼是和式与现代风格结合的餐厅兼起居室。透过浴室三面朝海的大玻璃窗可将平户大桥一览无遗（图片：狼烟）



还提供平户藩松浦家传承的武家大名茶道和坐禅、抄经等文化体验项目供游客选择（图片：狼烟）

岛原城不玩“城泊”，改玩“城堡宿营”

大洲城和平户城的主要目标群体是富裕阶层。对普通人来说，是遥不可及的高岭之花。

于是，因价格亲民且能轻松感受“城泊氛围”而备受好评的岛原城（长崎县岛原市）项目便应运而生了。这里玩的是在本丸常设的拖挂式房车里过夜的“城堡宿营”。

费用为1宿双人8800日元。入住时间是14点到第二天11点。车内有两张床，配有空调冰箱。还提供户外用品租借服务。也有房车营地，游客可在私家车里过夜。费用是1辆车4000日元（全天）。

最大的魅力是可以欣赏灯光下的天守，沉浸式体验宿营氛围。一般在周六举行的打着手电夜探天守的“岛原城夜之阵”也很受欢迎。



筑城名人松仓丰后守重政于1618年修建。天守因明治的废城令被拆除，1964年又根据藩志和大正时代的绘画等资料进行了复原。城堡本丸内设停车场，也是全国罕见（图片：岛原观光局）

福山城和丸龟城也在准备中

继大洲城、平户城之后，各地纷纷上马城泊计划。

观光厅计划在全国推广城泊，展开了“访日外国人旅行者周游促进事业”补助金（上限1000万日元）的公募活动，至今为止除了大洲城、平户城之外，还有福山城（广岛县福山市）、津山城（冈山县津山市）、丸龟城（香川县丸龟市）、中津城（大分县中津市）、臼杵城（大分县臼杵市）入选。

作为“福山城400年博览会”的一环，福山市的方针是从今年10月中旬到明年3月，将试水接待3批游客体验城泊，并根据试水项目的结果，研讨2023年度以后正式上线城泊项目。丸龟城的准备工作也在推进中，计划在2024年度开业。



福山城的城泊设施，月见橹。2楼大厅（面积18叠，约33平米）配备了西式床铺，内装采用了当初筑城的福山藩水野家和阿部家的家纹（图片：福山市）

正如常说的“江户300藩”，江户时代日本有近300个藩国存在（一说为近500藩）。各个藩国孕育了独自的历史和文化，到了现在，日本各地都散布有城堡和武家宅院等重要文化遗产。

意大利有一种旅游业务叫做“Albergo Diffuso”。翻译过来是“分散式酒店”。就是以城堡等地标建筑为中心，将周边的历史性建筑活用作为酒店，助力城市振兴。日本的城堡一直以来都只是一味保存，不加利用，但今后急需官民携手以欧洲为参考，不断把城堡转化为旅游资源。

（原文日文于2022年10月公开）

标题图片：大洲城城泊的卧室，天守1楼内部。除了配备褥子席地而卧，也有西式床铺的选项。旁边装饰着大洲藩初代藩主加藤贞泰的盔甲复制品（Value Management）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。