东京最新观光设施相继开业 下次去日本旅游不可错过！

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5月8日，日本政府正式将新冠病毒感染在日本《传染病法》中的分级下调为与季节性流感等同的“5类”，日本社会正逐渐恢复至疫情前的状态。随着入境游客逐渐增加，东京羽田机场、东京站和歌舞伎町等多地新的综合商业设施相继开业。

东急歌舞伎町塔：灯红酒绿的花花世界，变身新的娱乐观光地

歌舞伎町位于客流量世界第一（吉尼斯世界纪录）的铁路枢纽站新宿站的东北侧，为靖国通、明治通、职安通三条路环绕。

该地区正在将这条海内外广为人知的“不夜街”打造成“世界级娱乐中心”。其核心部分便是今年4月14日开业的东急歌舞伎町塔。



高耸于商住混用楼群之中的“东急歌舞伎町塔”。从西武新宿站步行1分钟，从JR新宿站步行7分钟即可到达。另有机场大巴站点，直接可以往来于羽田和成田机场（图片：nippon.com 日本网 编辑部）

在2014年12月关闭的电影院“新宿MILANO座”旧址上，东急集团建造了这座高225米，地上48层、地下5层的摩天大楼，里面没有办公楼层，高层是两家酒店（共有635间客房），其下均为休闲娱乐场所，包括电影院、剧院和音乐演出场馆。

电影院“109 CINEMAS PREMIUM新宿”位于9层和10层，影院内的音响系统是在3月28日辞世的音乐大师坂本龙一指导下完成的。8个放映厅内的700余个座位均为豪华座椅，还配备了三面环绕银幕、可以播放胶片的35毫米放映机等。

该设施的理念是“让爱好成为极致享受”。首轮活动是与超人气动漫作品《新世纪福音战士》联动的电影节和演出，于4月28日陆续启动。



“109 CINEMAS PREMIUM新宿”配备有三面环绕银幕，为观众带来身临其境的享受（图片：东急）

对于外国游客来说，一提到东京的夜景，往往会联想到繁华闹市中闪烁的霓虹灯。在东急歌舞伎町塔的2层，可以尽情感受这种东京夜氛围。

这里的名称为“新宿歌舞伎厅（Kabuki hall）—歌舞伎町横丁”，约1000平方米的楼层，以展现日本的传统节日和小巷风情为设计理念。店内用青森睡魔祭、博多祇园山笠祭和金鱼灯笼装饰，还仿建了大阪道顿堀商店街、打靶场，再现昭和时代的日本风情。在这里，你可以享用日本全国各地的“B级美食”（指便宜又好吃的大众化佳肴——译注）、盖饭、面条、烤鸡肉串、煎饺、日本酒等，传统菜肴小吃应有尽有。

营业时间为早上6:00至次日凌晨5:00，这在高层综合大厦中实为少见，是置身于“不夜街”歌舞伎町的一种尝试。



充满日式风情的“新宿歌舞伎馆—歌舞伎町横丁”。在舞台上还会举办日本大鼓、花魁游行、武打乱斗等传统表演和人气动漫联动活动（图片：滨仓的商店制作所）

羽田机场花园：与机场相连，日本最大规模的机场酒店内设有温泉

2010年10月，羽田机场第4条跑道竣工，使航班数量增加成为可能，时隔32年恢复了定期国际航班。凭借着机场“靠近东京市中心”和“24小时开放”的优势，“羽田机场花园”大厦于1月31日全面开业，直通国际线专用的第3航站楼，为旅客提供与这个世界级交通枢纽相匹配的功能和服务。



从“羽田机场花园”出发，步行1分钟就能达到直通羽田机场内的京急线和东京单轨电车站，步行2至3分钟就可到达通向第3航站楼的入口（图片：住友不动产商业管理公司）

这座地上12层高的综合商业设施由住友不动产运营。其核心部分是位于2至12层的机场酒店“Villa Fontaine羽田机场”。该酒店共有1717间客房，是日本最大规模的机场酒店。12层配备有温浴设施（24小时营业），包括可以眺望到富士山和起降飞机的天然温泉、碳酸泉、漩涡浴等4种室内温泉和3种岩盘浴。非酒店住宿客人也可以使用。



视野开阔的“泉天空之汤”，这是从地下约1500米深处汲取的天然温泉（图片：住友不动产商业管理公司）

1层和2层设有购物区，共73家店铺，分为三部分。“日本步行街（Japan Promenade）”上，汇集了代表日本文化和科技的知名品牌；“羽田参道”中，日本各地精品特产专卖店林立；“羽田精品店（Haneda Collection）”内则销售各类能够提高旅途舒适度的商品。此外，这里还设有餐饮区，其中包括230个座位的美食广场和丰富多样的餐厅，还有通往东北、甲信越、关东、北陆、东海和近畿地区各城市和观光景点的全天候运行大巴站。



光线射进落地玻璃窗，开阔感十足的“日本步行街（Japan Promenade）”。该区域位于连接第3航站楼2层到达大厅和机场酒店的通道沿线，可以闲逛着购物（图片：住友不动产商业管理公司）



在“日本步行街（Japan Promenade）”的店铺“福井洋伞”中，可以买到使用福井县精湛的工艺手工制作的特色洋伞（图片：住友不动产商业管理公司）

东京Midtown八重洲：陆上门户东京站

如果说羽田机场是东京的“空中大门”，那么“陆上门户”就是JR东京站。3月10日，高240米，地上45层、地下4层，直通JR东京站的综合商业设施“东京中城 八重洲”大厦正式开业。这是继六本木和日比谷之后，日本大型房地产公司三井不动产建设的第三座“东京中城”品牌的大厦。



从东京站八重洲出口出站，耸立在外堀通大道另一侧正对面的就是“东京中城 八重洲”。可从地下一层的八重洲地下街直通（图片：三井不动产）

4月4日，意大利珠宝奢侈品牌宝格丽打造的东京宝格丽酒店在东京中城八重洲大厦的最高层开业，引发关注。东京中城八重洲大厦的整体理念是“展现日本魅力，孕育世界梦想”。

地下1至3层的商业区内共有57家店铺，汇集了引领潮流的日本精品品牌。例如，创立于1688年的京都西阵织(*1)老字号店铺“细尾”的陈列室“细尾东京（HOSOO TOKYO）”中，展出着200多种使用具有1200年历史的京都传统技艺制造的纺织品、配饰、家居用品、家具及艺术品等。此外，在日本著名手工玻璃制作厂“津轻Vidro”在这里开设了国内的第一家分店，店铺中五颜六色的玻璃杯、酒盅、筷架等青森县传统工艺品琳琅满目，这些工艺品均使用1300度高温窑烧制的彩色玻璃制作而成。



在“细尾东京（HOSOO TOKYO）”中，还可以买到与和服、西装都很搭配的西阵织手包以及居家鞋等（图片：三井不动产）

2层是兼具休息区功能的公共空间，名为“八重洲Public”，这里有美食广场和充满日本小巷风情的立式酒吧，购买的食品、酒水等可以在该公共区内的任何地方自由享用。

7至38层为办公区，是全日本首个配备送货机器人的写字楼。使用手机预约机器人并订购商品后，机器人会带着商品自动乘坐电梯来送货。



具有避免与人发生碰撞、躲避障碍物等功能的送货机器人（图片：时事社）

位于地下2层的“东京八重洲公交总站”第一期已经开通运营。接下来将逐步整合目前分散在东京站周边的高速客运大巴站，并于2028年建成全日本最大规模的公交枢纽。

“东京中城 八重洲”成为八重洲地区的核心，将带动该地区从过去乘客来去匆匆的“中转站”，转型成为人们吃喝玩乐的“目的地”。

标题图片：以“水”为设计主题的“东急歌舞伎町塔”，构思新颖，形似涌向天空的喷泉（东急）

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