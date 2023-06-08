笹川和平财团促成日中时隔四年重启军事交流项目

Newsfrom Japan

时隔四年，由民间力量推动促成的自卫队与中国人民解放军交流项目即将重启。

主导推进自卫队与中国人民解放军中层干部（校官级）交流项目的笹川和平财团名誉会长笹川阳平在5月30日的记者会上宣布，受新冠疫情影响而被迫中断的该项目将在时隔四年后重启，自卫队计划7月派遣10人左右访华，并于秋季迎接中国人民解放军访日团。

关于交流项目的意义，笹川名誉会长称，“虽然发生过一些问题，但作为邻国的日本和中国仍然建立了非常独特的友好历史。我们并不是要培养亲日派、亲中派，重要的是作为邻国努力了解彼此”。

本交流项目由笹川和平财团与中国国际战略学会联合创设，目的是在民间层面为年轻的国防军事干部提供对话和交流的机会。自2001年启动以来，双方每年进行互访，2012年因钓鱼岛问题导致日中关系恶化而中断。2018年得以恢复，2020年以后因新冠疫情影响而再次中断。迄今为止，中方共有12批次228人访日，日方共有13批次152人访华。

标题图片：笹川和平财团名誉会长笹川阳平宣布日中校官级交流项目即将重启（日本财团）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。