新能源低速电动车：景区及人口稀少地区的新型交通工具

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建设低碳社会要求具备完善的公共交通体系，新能源低速电动车（Green Slow Mobility）因此吸引了人们的目光。这种电动汽车核载4人以上，路面行驶时速低于20公里，可用作游客或交通弱势群体的代步工具。目前，越来越多的自治体开始引入新能源低速电动车或开展实证试验。

在日光，雅致的10轮驱动车穿梭于世界文化遗产之中

新能源低速电动车分为高尔夫球车和巴士两种车型。持有普通驾驶证即可驾驶核载10人以下的低速电动车。低速电动车操作较为简单，转向灵活，即便在狭窄的道路上也能轻松行驶。为了在解决各地面临的种种交通问题的同时实现低碳出行的目标，日本国土交通省和环境省开始关注这一新型交通服务并开展实证调查，向自治体提供购车补贴等支持。

关于新能源低速电动车，日本国土交通省列举了以下5个优点：

Green（绿色）：电力驱动，绿色环保 Slow（低速）：缓慢前行，便于赏景 Safety（安全）：因为低速，所以安全 Small（小型）：车身小巧，窄道无阻 Open（开放）：敞窗设计，换气无忧

枥木县日光市充分利用新能源低速电动车的上述优点，将其变成新的观光资源。在东武巴士日光公司的协作下，一辆核载21人的“迷你巴士”开始在世界文化遗产景区和西町区域之间运行。

该车采用的是群马县桐生市Thinktogether公司研发、制造的eCOM-10车型（车身全长499.5厘米，宽200.0厘米，高242.5厘米）。特点是10轮（5轴）驱动，轮胎小，底盘低（最低处离地仅15.0厘米），方便乘客上下车。据介绍，该车充满电（需要约9个小时）后可行驶约100千米。



小巧的车身搭配10个小轮胎，造型极其可爱。朱红色车身是神桥的象征。神桥是世界文化遗产“日光的神殿与庙宇”的组成部分，也是日本国家重要文化遗产，位于日光神殿与庙宇的入口处（图片：天野久树）



车厢内景。车内共设14座，核载21人。敞开式车身，下雨时罩上透明塑料遮挡（图片：天野久树）

日光市是世界文化遗产“日光的神殿与庙宇”的所在地，为了解决交通难题，2020年11月，日光市就新能源低速电动车展开了实证试验。

“日光的神殿与庙宇”包括“二社一寺”（即供奉江户幕府首任将军德川家康的日光东照宫，第三代将军德川家光墓地所在的日光山轮王寺，以及作为“日光氏神”的日光二荒山神社）及9处国宝、94处国家重要文化遗产。其实，除了世界文化遗产景区，日光市内还有许多景点。

其中具有代表性的是位于世界文化遗产景区西侧的西町区域。那里的景点有日光田母泽御用邸纪念公园、憾满渊（化地藏）、日光真光教会、金谷酒店历史馆等重要文化遗产。

“但是，游客参观完世界文化遗产，大部分都直接去东武日光站或JR日光站了，而不会前往西町区域。西町区域道路狭窄，公交车难以通行，这导致交通工具成为一个课题。”日光市观光科植木航平如是说。

面对这个课题，日光市政府和东武巴士日光公司联手推出了前文所提“日光新能源低速电动车”。其目的在于让游客流动起来，在日光停留更长的时间。该车从距离东照宫徒步5分钟左右的轮王寺发车，途经世界文化遗产景区和西町区域各知名景点，最后再回到轮王寺。实证试验结束后，2022年4月日光新能源低速电动车正式投入运营。同年7月，新增了连接东武日光站、JR日光站与大猷院、日光二荒山神社的站间（延伸）路线。



轮王寺的正殿（三佛堂）。轮王寺是日光新能源低速电动车的起点站和终点站，是国家重要文化遗产、世界文化遗产。轮王寺建于平安时代，是东日本地区规模最大的木建筑。现存建筑是德川家光于1645年重建的。正殿前有一株“金刚樱”（国家天然纪念物），据推测，树龄达500年（图片：天野久树）



西町区域的代表性景点“日光田母泽御用邸”是日本国家重要文化遗产。1899年至1947年，此处为三代天皇、皇太子下榻的御用邸，兼具江户、明治、大正三个时代的建筑风格（图片：天野久树）

今年是日光新能源低速电动车运营的第二年。在4月26日至11月23日期间，西町路线每天运行7圈，站间路线每天往返两趟。除现金外，乘客还可使用交通IC卡、PayPay支付车费（西町路线：成人200日元，儿童100日元。站间路线：与一般公交的车费一样）。（引自日光市官网）

植木航平说：“尤其在工作日，很多外国游客使用东武巴士发行的观光通票乘车。我们会根据游客的需求，调整运行期间、时间段和车次等。希望能在未来10年、20年里持续提供这项交通服务。”

乘坐新能源低速自动车巡游“潜伏基督徒”圣地

除日光市外，日本其他地区也在引入这种新能源低速电动观光车或开展实证试验。

从2019年11月起，东京都丰岛区开始在池袋站附近的4座公园和主要设施之间运行eCOM-10车型“IKEBUS”。该车外观和内部均为现代复古风，设计出自JR九州豪华卧铺列车“九州七星”号等众多交通工具的设计者水户冈锐治之手。

2020年3月，伊豆箱根巴士公司引进新能源低速电动车，在静冈县沼津市推出了日本国内首条由私营企业运营的公交路线——沼津站至沼津港线。此外，冈山县高梁市也引入了新能源低速电动车，供游客游览作为国家重要文化遗产的备中松山城城下町（以城堡为中心建立起来的城市——译注）街景，该车主要在4月至11月期间的周末和节假日，以30分钟的间隔循环运行，单程约30分钟。

2021年12月，黑岛观光协会在长崎县佐世保市黑岛町引进了新能源低速电动车，供游客游览世界文化遗产“长崎及天草地区潜伏基督徒相关遗产”的一部分——“黑岛村落”。今年1月，带太阳能电池板和蓄电池的车库也已完工。



行驶在日本重要文化遗产“黑岛天主堂”前的4座新能源低速电动车。在这座没有公共交通的小岛上，这种电动车不仅服务于观光，将来还有望成为当地居民的代步工具（图片：黑岛观光协会）

宇都宫市大谷町是知名的绿色凝灰岩“大谷石”产地。为了振兴当地旅游，大谷町推出了“一日游”优惠券，内含当地观光设施的门票和体验项目费用，餐饮店等消费优惠券，巡游各设施的新能源低速电动车服务等。

无人驾驶服务也已展开

新能源低速电动车不仅被应用于景区，同时也有望成为人口稀少地区居民的代步工具。

其中尤为引人注目的是，福井县永平寺町自5月28日起推出的“L4级自动驾驶”服务,这在日本尚属首次。该服务采用的是具有高度自动驾驶功能的新能源低速电动车。

L4级自动驾驶是指在一定的条件 (包括远程监控，车辆行驶路线固定等) 下，由人工智能等系统实施驾驶车辆的所有操作。

永平寺町采用的车型是雅马哈发动机公司制造的7座电动车，搭载远程监控摄像头和通信天线、电磁传感器、超声波声纳。当地政府携手经济产业省和国土交通省反复进行了实证试验，最终投入运行。该车在越前铁道永平寺口站后侧至曹洞宗大本山永平寺门口两千米长的散步道（公路）上，以最高时速12千米的速度行驶（车票：成人100日元，中学生及以下50日元）。

在缺乏公共交通的地区，对于老年人等交通弱势群体来说，无人驾驶服务能够提供极大的便利。因此，永平寺町的这项举措获得了广泛的关注。

日本国土交通省力争到2025年度，在全国50个地方实现自动驾驶服务。今后，对新能源低速电动车的需求有望进一步增大。



2023年2月4日，日本首相岸田文雄（左二）赴福井县视察永平寺町“L4级自动驾驶服务”实证试验，并进行试乘（图片：时事社）

标题图片：行驶在日光市西町区域公路上的新能源低速电动车。车辆后方的建筑物是日光真光教会。这座哥特式建筑建于1916年，由传教士James McDonald Gardiner设计。人们也在这里举办音乐会、结婚典礼等（日光市）

撰文：nippon.com日本网 编辑部

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