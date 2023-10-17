倒映的红叶，今秋不能错过的对称之美

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脱去夏日的绿装，大地开始换上属于秋天的斑斓衣裳，一年一度的红叶季到来。根据日本气象情报公司Weathernews发布的“第1次红叶最佳观赏期预测”，北海道的大雪山旭岳于9月20日前后最先迎来赏枫佳期，东北地区在10月上旬，东日本、西日本则将在10月中旬至下旬相继进入红叶观赏季。今年该去哪里赏枫？下面几个可以欣赏到对称之美的红叶胜地，一定能让你不虚此行。

朝霞创造的瞬间奇迹：茑沼（青森县十和田市）

湖泊等水面上映照出的上下颠倒的富士山景象被称作“倒映富士”，如果换作红叶，那就是“倒映红叶”了。

风平浪静的水面如同一面“水镜”，反映出梦幻般的艺术美景。在青森县十和田八幡平国立公园内的“茑沼”，“倒映红叶”一年只会出现数次，而且一次仅持续几分钟，由于十分罕见，因此总是吸引着大量游客。

从十和田湖北上10公里，便到了生长着茂密原生山毛榉林的奥入濑地区。“茑沼”是散布在该地区的“茑七沼”之一。周边是著名的野鸟栖息地，亦建有游客散步道。距离此处步行约10分钟的地方，还有自平安时代（794-1192年）延续至今的“茑温泉”。

红叶的最佳观赏期通常在每年的10月中旬至下旬，在天气晴朗的早晨，景色尤美。对岸的山毛榉林在朝阳照耀下火红绚烂，在湖面投下梦幻般的倒影。



在山毛榉林被晨光照亮的瞬间按下快门，可以拍到如梦似幻的美景。从东北新干线七户十和田站驾车到此地约需1小时；从新青森站乘JR公交“湖号”，约2小时8分钟，在茑温泉站下后，步行10分钟即可到达（图片：PIXTA）

从湖畔观景台，可以悠然地欣赏这番令人屏息的美景。在红叶季，为了分流，早上前往需要提前预约（今年需要预约的时间段是10月20-31日）。此外还需购买门票、停车券，收益将用于支持当地纾解交通拥堵和保护环境举措。详情请参考十和田市官方网站（日文版）。

一片金色染黄深绿的水面：御射鹿池（长野县茅野市）

茑沼的倒映红叶像燃烧的火海，而御射鹿池则是一面金黄。御射鹿池为人工池，位于日本百大名山之一八岳西麓的奥蓼科温泉乡附近，建造于1933年。

御射鹿池的水引自温泉乡的源泉涩川的灌溉用水，酸度强，池中没有鱼，也因为此，透明度很高。池底生长的耐酸性叶苔使池水的镜面效果更加显著。这里是日本著名画家东山魁夷的代表作《绿色回音》就是以此地为主题的，也曾因出现在吉永小百合的电视广告中而广为人知。

装点高原夏日的日本落叶松林绿意盎然，固然幽玄，但到了秋天，深绿的水面与黄叶形成的鲜明对比也充满神秘色彩。御射鹿池的枫叶林朝南，天气晴朗时形成逆光，因此许多人认为阴天前往观景更佳。御射鹿池位于299号国道沿线，设有免费停车场，可容纳普通轿车31辆，大型车6辆。

据茅野市旅游信息中心介绍，今年的红叶季较往年略晚，预计将从10月下旬开始变色，11月上旬迎来最佳观赏期。



御射鹿池位于海拔1500米的山中。自中央本线茅野站或中央汽车道诹访IC驾车约30分钟到达。附近有可以当日往返的“明治温泉”（图片：PIXTA）

倒映在地板上的庭园红叶：宝德寺（群马县桐生市）、寿福寺（長崎县佐世保市）

除了倒映在水面的红叶，还有一种倒映在光洁透亮地板上的红叶景色，名曰“地板红叶”。其中，被誉为东日本地区最美的“地板红叶”，在群马县桐生市的宝德寺。

宝德寺是建于1450年前后的禅寺，坐落于可以欣赏到“关东百大名山”之一的鸣神山美景的宁静山间。

每到11月中旬，寺院内的100多棵枫树与周围群山的树木一同进入最佳赏叶期。正殿的地板间面积约45.36平方米，枫叶倒映在漆涂的地板上，红、黄、绿色相映成趣，令参观者赏心悦目。纸拉门上的水墨画与枯山水庭园亦为枫叶美景平添几分意境。景观灯点亮后的夜晚，更是如梦似幻，仿若一片“红叶净土”。

今年的“秋日地板红叶特别开放季”为10月20日-11月30日。详情请参考宝德寺官方网站。



今年的点灯活动在11月11-28日举行。从两毛线桐生站乘公交约25分钟，在宝德寺入口站下车步行约2分钟即可到达（图片：PIXTA）

自2006年秋季开始，进入红叶观赏佳期后，位于长崎县佐世保市的真言宗智山派的寺院寿福寺，会取下原正殿里的部分榻榻米，取而代之的是嵌入约9.72平方米大小的亚克力板，使庭院的红叶清晰地倒映在室内。今年的赏枫活动在11月15-24日举行。详情见寿福寺官方网站（日文版）。



寿福寺于江户时代作为平户藩的祈愿寺而建。倒映在地板上的红叶极为美丽，仿若画作。从松浦铁道江迎鹿町站步行10分钟即可到达（图片：PIXTA）

此外，日本还有许多其他可以观赏“倒映红叶”的地方，下面选取几个具有代表性的景点做一介绍。

六义园：东京著名的赏枫胜地，位于文京区。这是一座由江户幕府第五代将军德川纲吉的近侍柳泽吉保建造的回游式山水庭园(*1)，被认定为日本国家特别名胜。11月22日-12月3日期间举行夜间特别赏枫活动。从山手线或地铁南北线的驹込站下车，步行约7分钟即可到达。

东山动植物园：位于名古屋市千种区，是一座1937年开放的市立动植物园。园中不仅有日本红枫（鸡爪槭）、羽扇槭等植物，还建有合掌构造民居、水塘和日本庭园。最佳观赏期通常在每年11月中旬至12月上旬，期间亦会举行夜间点灯活动。从地铁东山线东山公园站步行3分钟即可到达。

Nabana之里：位于三重县桑名市，是全日本最大的花卉主题公园。倒映在镜池中的红叶十分壮美，此外园中还建有长达100米的灯光通道“光之隧道”。最佳观赏期通常在11月下旬至12月中旬。从近铁名古屋线的近铁长岛站乘坐三重交通的接驳公交，约10分钟，在Nabana之里站下车即到。

永观堂 禅林寺：净土宗西山禅林寺派总寺院，位于京都市左京区。自古便以赏枫胜地而闻名，日本平安时代的歌集《古今和歌集》中也有咏颂此处美景的作品。岩石映衬红叶，别有情趣，名曰“岩垣红叶”。最佳观赏期通常在每年的11月中旬至下旬。从地铁东西线的蹴上站下车，步行约15分钟即可到达。

栗林公园：位于香川县高松市的庭园（日本国家特别名胜）。面积广阔，有多功能体育馆东京巨蛋的3.5倍大，约16.4公顷。它建于300年前，当时是高松藩主松平家的别邸。游客可以乘坐传统日式船在水上欣赏红叶美景。最佳观赏期通常在每年的11月下旬至12月上旬。从JR栗林公园北口站下车，步行3分钟即可到达。

由志园：位于岛根县松江市中海的大根岛。这座日本庭园约3.3万平方米，再现了出云地区的风景，四季都有不同的花卉，5月是牡丹的观赏佳期，赏枫季通常在每年11月中旬至12月上旬。从松江站乘市营巴士约50分钟，在由志园入口站下车，步行5分钟即可到达。

撰文：nippon.com 日本网 编辑部

标题图片：青森县十和田市茑沼的“倒映红叶”。上下对称，呈现出梦幻般的美景（PIXTA）

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