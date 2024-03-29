“2023年车站便当 味之战”获奖作品揭晓！
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第三次斩获“车站便当大将军”
“车站便当 味之战”评选活动始于2012年，起初参赛的主要是JR东日本公司辖区内（东北、关东、甲信越地区）的车站便当。此次是第12次评选，管辖区外也有9个县的10款便当参选，北到北海道，南至鹿儿岛，共计59款便当展开了角逐。网络投票于去年10月1日至11月30日期间实施，投票总数达到11437票。
最高荣誉“车站便当大将军”被授予网络投票综合评价最高的车站便当。这一最终结果，是由网友针对自己购买的车站便当，在“味道”“摆盘”“礼签纸”三项上分四个等级打分，之后在平均值基础上参考各款便当的得票数计算得出的。
被评为第12代车站便当大将军的“忠犬八公故乡 大馆鸡饭”（1350日元，约合人民币65元），是为了纪念奥羽本线大馆站新车站大楼开业（2023年10月）和八公犬100岁生日而推出的车站便当。它以花善的招牌商品“鸡饭”为基础，搭配了比内地鸡和熏制萝卜干等大馆地方特色食材。此次是花善继2015和2016年以来第三次获得车站便当大将军的荣誉。
获选综合评价第二名“车站便当副将军”的是“咖喱调味牛肉饭”（1350日元）。这是曾被评为第一代“车站便当大将军”的山形县米泽市新杵屋“牛肉饭”的咖喱味版本。在蒸得松软饱满的山形县品牌大米“Domannaka”上面铺上使用秘制酱料调味的牛肉末和咖喱味的煮肥牛，绝妙的搭配深受好评。
在“味道”方面评价最高，获得“味觉奖”的是长野县松本市Iidaya轩的“大丝线之旅”（1350日元）。由于大丝线沿线的松川村是“日本男性最长寿村”，这款便当便以健康长寿为主体，使用沿线食材，配菜仅限用天然高汤且不添加人造调味料，并盛装在竹皮样式的便当容器里。
在“摆盘”方面评价最高，获得“摆盘奖”的是茨城县水户市Shimada Foods的“常陆牛 牛肉便当”（1250日元，约合人民币60元）。这款便当使用茨城县常陆牛振兴协会认定的黑毛和牛，采用寿喜烧风味的偏甜口味调味。配菜选用了煮蛋、豆腐皮卷冻豆腐。
在“礼签纸”方面评价最高，获得“礼签纸奖”的是新潟县长冈市池田屋的“越后长冈喜作便当”（1280日元，约合人民币61元）。这是一款以长冈产越光大米为主角的饭粒松软饱满的传统便当。配角主要是Kagura南蛮鸡肉丸，还有老字号豆腐店的长冈黑油豆皮寿司、1831年开店的老字号咸菜店用味噌腌制的茄子和生姜等。
得票数最多，获得“最高票数奖”的是东京都JR东日本Cross Station的“炸鸡便当”（900日元，约合人民币43元）。这是一款1964年推出的长期畅销车站便当。炸鸡块和番茄汁米饭组合，无论大人还是小孩都很喜欢。
在新款车站便当中综合评价最高，获得“首战奖”的是群马县安中市萩野屋的“赏月小锅什锦焖饭”（1800日元，约合人民币86元）。这是凭借“峠之什锦焖饭”而声名远播的萩野屋专门为本次活动推出的便当。在拌有口蘑的米饭上配以煮蘑菇、煮茄子等秋季食材，中间放一个形似满月的调味蛋黄，盛装在益子烧(*1)的小陶锅里。
其他获奖作品如下。
地区奖
- 东北北部：青森县 三咲羽屋“青森奢华便当”（1550日元）
- 东北南部：福岛县 福豆屋“福岛路 大人的秋天饭食”（1100日元）
- 甲信越：山梨县 丸政“甲州红酒牛肉饼便当”（1500日元）
- 关东北部：栃木县 松廼家“壬生葫芦条绿芥末寿司卷”（1000日元）
- 关东南部：神奈川县 崎阳轩“红豆饭便当”（1050日元）
车站便当屋 祭 特別奖
广岛县 广岛站便当“广岛牡蛎全宴”（1380日元）、北海道 旭川站立卖商会“松叶蟹海鲜御膳”（1380日元）
撰文：nippon.com日本网 编辑部
标题图片：获得第12代“车站便当大将军”的“忠犬八公故乡 大馆鸡饭”（左）和获得“车站便当副将军”的“咖喱调味牛肉饭”（JR东日本）
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(*1) ^ 栃木县芳贺郡益子町一带生产的陶器的名称——译注