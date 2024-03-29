“2023年车站便当 味之战”获奖作品揭晓！

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“2023年车站便当 味之战”，这个由JR东日本公司主办的最受欢迎车站便当网络投票选举活动的获奖作品已经揭晓，花善（秋田县大馆市）的“忠犬八公故乡 大馆鸡饭”从59款参评便当中脱颖而出，夺得最高荣誉“车站便当大将军”称号。

第三次斩获“车站便当大将军”

“车站便当 味之战”评选活动始于2012年，起初参赛的主要是JR东日本公司辖区内（东北、关东、甲信越地区）的车站便当。此次是第12次评选，管辖区外也有9个县的10款便当参选，北到北海道，南至鹿儿岛，共计59款便当展开了角逐。网络投票于去年10月1日至11月30日期间实施，投票总数达到11437票。

最高荣誉“车站便当大将军”被授予网络投票综合评价最高的车站便当。这一最终结果，是由网友针对自己购买的车站便当，在“味道”“摆盘”“礼签纸”三项上分四个等级打分，之后在平均值基础上参考各款便当的得票数计算得出的。

被评为第12代车站便当大将军的“忠犬八公故乡 大馆鸡饭”（1350日元，约合人民币65元），是为了纪念奥羽本线大馆站新车站大楼开业（2023年10月）和八公犬100岁生日而推出的车站便当。它以花善的招牌商品“鸡饭”为基础，搭配了比内地鸡和熏制萝卜干等大馆地方特色食材。此次是花善继2015和2016年以来第三次获得车站便当大将军的荣誉。



车站便当大将军“忠犬八公故乡 大馆鸡饭”（1350日元）。主要销售场所：大馆站、秋田站、新青森站的“NewDays”车站便利店（图片：JR东日本）

获选综合评价第二名“车站便当副将军”的是“咖喱调味牛肉饭”（1350日元）。这是曾被评为第一代“车站便当大将军”的山形县米泽市新杵屋“牛肉饭”的咖喱味版本。在蒸得松软饱满的山形县品牌大米“Domannaka”上面铺上使用秘制酱料调味的牛肉末和咖喱味的煮肥牛，绝妙的搭配深受好评。



车站便当副将军“咖喱牛肉饭”（1350日元）。主要销售场所：东京站的“车站便当屋 祭 Gransta东京店”和“车站便当屋 踊 Gransta东京店”、仙台站的“车站便当屋 祭 仙台站店”

在“味道”方面评价最高，获得“味觉奖”的是长野县松本市Iidaya轩的“大丝线之旅”（1350日元）。由于大丝线沿线的松川村是“日本男性最长寿村”，这款便当便以健康长寿为主体，使用沿线食材，配菜仅限用天然高汤且不添加人造调味料，并盛装在竹皮样式的便当容器里。



味觉奖：“大丝线之旅”（1350日元）。主要销售场所：松本站的“信浓风 车站便当Azusa”（图片：JR东日本）

在“摆盘”方面评价最高，获得“摆盘奖”的是茨城县水户市Shimada Foods的“常陆牛 牛肉便当”（1250日元，约合人民币60元）。这款便当使用茨城县常陆牛振兴协会认定的黑毛和牛，采用寿喜烧风味的偏甜口味调味。配菜选用了煮蛋、豆腐皮卷冻豆腐。



摆盘奖：“常陆牛 牛肉便当”（1250日元）。主要销售场所：东京站的“车站便当屋 祭 Gransta东京店”、水户站和胜田站的“NewDays”车站便利店（图片：JR东日本）

在“礼签纸”方面评价最高，获得“礼签纸奖”的是新潟县长冈市池田屋的“越后长冈喜作便当”（1280日元，约合人民币61元）。这是一款以长冈产越光大米为主角的饭粒松软饱满的传统便当。配角主要是Kagura南蛮鸡肉丸，还有老字号豆腐店的长冈黑油豆皮寿司、1831年开店的老字号咸菜店用味噌腌制的茄子和生姜等。



礼签纸奖：“越后长冈喜作便当”（1280日元）。主要销售场所：长冈站的“上越新干线东京方向月台小卖部”（图片：JR东日本）

得票数最多，获得“最高票数奖”的是东京都JR东日本Cross Station的“炸鸡便当”（900日元，约合人民币43元）。这是一款1964年推出的长期畅销车站便当。炸鸡块和番茄汁米饭组合，无论大人还是小孩都很喜欢。



最高票选奖：“炸鸡便当”（900日元）。主要销售场所：东京站的“车站便当屋 祭 Gransta东京店”、大宫站的“车站便当屋 旨围门 Ecute大宫店”、新宿站的“车站便当屋 顶”（图片：JR东日本）

在新款车站便当中综合评价最高，获得“首战奖”的是群马县安中市萩野屋的“赏月小锅什锦焖饭”（1800日元，约合人民币86元）。这是凭借“峠之什锦焖饭”而声名远播的萩野屋专门为本次活动推出的便当。在拌有口蘑的米饭上配以煮蘑菇、煮茄子等秋季食材，中间放一个形似满月的调味蛋黄，盛装在益子烧(*1)的小陶锅里。



首战奖：“赏月小锅什锦焖饭”（1800日元）（图片：JR东日本）

其他获奖作品如下。

地区奖

东北北部：青森县 三咲羽屋“青森奢华便当”（1550日元）

东北南部：福岛县 福豆屋“福岛路 大人的秋天饭食”（1100日元）

甲信越：山梨县 丸政“甲州红酒牛肉饼便当”（1500日元）

关东北部：栃木县 松廼家“壬生葫芦条绿芥末寿司卷”（1000日元）

关东南部：神奈川县 崎阳轩“红豆饭便当”（1050日元）

车站便当屋 祭 特別奖

广岛县 广岛站便当“广岛牡蛎全宴”（1380日元）、北海道 旭川站立卖商会“松叶蟹海鲜御膳”（1380日元）



“车站便当屋 祭 Gransta东京店”（图片：JR东日本）

撰文：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：获得第12代“车站便当大将军”的“忠犬八公故乡 大馆鸡饭”（左）和获得“车站便当副将军”的“咖喱调味牛肉饭”（JR东日本）

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