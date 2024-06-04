“致光之君 越前 大河剧馆”开馆

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正值NHK大河剧《致光之君》播出期间，“式部气分博物馆”在福井县越前市开馆。越前是该剧主人公紫式部一生中唯一一次离开京都生活过的城市。在主展厅“致光之君 越前 大河剧馆”，人们可以欣赏到电视剧中出现的服装和原创的影片等，畅想紫式部在越前的生活场景。

青年紫式部生活过的越前武生

紫式部一生中仅离开京都一次，去往其他地方生活。那个地方就是越前国的中心城市——武生（现在的福井县越前市），当时的国府（奈良至平安时期，各令制国的行政机构——译注）所在地。据传，约996年，紫式部跟随就任越前国司（越前守）的父亲藤原为时来到这里，居住了一年多时间。

紫式部的确切生卒年份不详，但近年研究表明她出生在10世纪70年代。在武生生活时，她正值青年时期。在这里，她见识了雄浑壮阔的自然风光，接触到拥有1500年历史的越前和纸。越前的生活在各个方面都不同于京都，这给她后来的创作活动带来了很大的影响。《源式物语》中也出现过武生这个地名。

为了纪念紫式部，越前市内专门建了一座占地1.9万平米的“紫式部公园”。这座日本少见的“寝殿造”庭园，仿效的是平安时代贵族的住宅。庭园借景日野山，此山曾出现在紫式部的和歌中。园中修建了水榭、水池、假山，身穿十二单（日本公家女子传统服饰中最正式的一种——译注）的紫式部镀金雕像伫立其间。毗邻公园的是展示紫式部和越前市之间渊源的“紫式部和国府资料馆”（爱称：紫之馆），开馆于2021年4月。



“紫式部公园”里充满了平安时代的气息。从JR武生站乘坐开往白山的福铁巴士，在“紫式部公园口”下车即到（图片：福井县观光联盟）



春天，高约3米的紫式部像与园内盛开的樱花相互印衬（图片：福井县观光联盟）



“紫式部和国府资料馆”以画卷为呈现方式，通过动画影片等介绍了紫式部以其在越前的生活经历为原动力创作出《源氏物语》的那段人生经历（图片：福井县观光联盟）

重现藤原为时居室，供访客拍照留念

2月23日，“式部气分博物馆”于武生中央公园的室内展馆开展。展览的主办方是致力于推动越前市信息发布和文化振兴的官民合作组织“紫式部项目推进协议会”（会长：越前市市长山田贤一），展期至12月30日止。

除主展厅“大河剧馆”外，还有介绍越前文化和历史的展区“越前历史展示”和特产店“光之越前SHOP”。特产店出售大河剧官方周边产品、用越前和纸制作的杂货、福井传统特产“羽二重饼”、越前荞麦面等约450种商品。这是福井县初次设立大河剧馆。开展前一天，剧中饰演紫式部的吉高由里子和饰演紫式部父亲藤原为时的岸谷五朗参观了该馆。

馆内展出了两人在拍摄时实际穿过的平安时代服装及实际用过的小道具，包括Mahiro（紫式部）瞒着父亲替人代笔时用的情书木简等。主办方还为访客设置了拍照点，有与真人一样大小的演员展板、重现藤原为时居室场景的展区等。



吉高由里子和岸谷五朗在重现藤原为时居室场景的展区拍照留念（图片：紫式部项目推进协议会）



与真人一样大小的演员展板和人物关系图（图片：紫式部项目推进协议会）

在“4K影院”，访客可以看到只在这里播放的原创视频。视频穿插着对吉高由里子、岸谷五朗和编剧大石静的采访，深度剖析剧情，还原紫式部的心路变化过程。此外，还有介绍越前市内与紫式部相关景点的视频，比如被认为是越前国府所在地的本兴寺。目前，针对该寺的挖掘调查正在展开。



本兴寺的红梅树。据传，998年，紫式部跟随父亲藤原为时回京都前，在该寺栽种了梅树。当时紫式部种的是白梅。她去世后，她女儿贤子为纪念她栽种了红梅。据介绍，现在这棵红梅树已经是第四代了。从JR武生站走路10分钟即可到达（图片：福井县观光联盟）

在梦幻空间感受紫式部的所思所想

“越前历史展示”展区的看点是利用人工智能（AI）技术模拟紫式部所思所想的装置艺术（空间展览）。

无数条带状的越前和纸垂挂，形成一个洞窟。穿过洞窟，进入一个布满镜子的小房间。房间里悬挂着许多单词，这些单词都选自《源氏物语》和紫式部的和歌。房间里的显示器上播放着根据这些单词生成的AI视频。访客可以在此体验紫式部从越前的自然风土中收获的创作灵感。



“越前历史展示”展区的越前和纸洞窟（图片：紫式部项目推进协议会）



用镜子和AI展现紫式部创造力的空间“想创庵”（图片：紫式部项目推进协议会）

“致光之君 越前 大河剧馆”

展期：2024年2月23日-12月30日

展出时间：上午9点-下午5点（闭馆前30分钟停止入馆）

休馆日：展期内无休

地址：福井县越前市高濑2丁目27-7-1 武生中央公园室内展馆“式部气分博物馆”内

交通：从JR武生站搭乘摆渡车

撰文：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：“致光之君 越前 大河剧馆”内景。该馆展出饰演紫式部的吉高由里子在拍摄时实际穿过的服装，并还原了紫式部父亲藤原为时的居室（紫式部项目推进协议会）

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