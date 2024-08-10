南鸟岛周边海底发现大量稀有金属
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6月21日，日本财团与东京大学研究生院联合发布消息称，发现南鸟岛周边日本专属经济区（EEZ）大约1万平方公里范围内大量蕴藏着包含稀有金属在内的海底矿物资源。推测资源量约为2.3亿吨。其中估计有大约61万吨钴、大约74万吨镍，分别相当于日本75年和11年的消耗量。为实现商业化利用，将于2025年开展海上开采实证实验。
调查人员发现了直径数厘米到数十厘米，被称作“锰结核”的块状物。这是一种因铁和锰等金属的氧化物附着在岩石周围，经年累月后形成的同心圆状物体，其中还含有铜、镍、钴等金属。
该研究生院教授加藤泰浩等人组成的研究团队于4月24日至6月9日期间，在南鸟岛附近专属经济区内海域，对水深5200到5700米的海底表层展开了调查，发现1万平方公里范围内集中分布着锰结核。研究人员查明，平均每平方米分布23公斤锰结核，调查海域中30%面积的分布密度更高，达到了每平方米30公斤。为评估开采锰结核对环境造成的影响，还收集了各种数据。
日本将从2025年起花费3年时间，开展每天开采数千吨锰结核的实证实验，创造可以由民间企业主导开发的环境。预计费用将达数千万美元以上。同时，还将以日本财团为中心，建立产学研联合平台，促进商业化的实现。
如果实现商业化，那么现在几乎完全依赖于进口的稀有金属将可由国内供应。加藤教授表示，除了此次调查的海域外，专属经济区内还有其他一些大量蕴藏着锰结核的区域。
针对锰结核商业化问题，日本财团会长笹川阳平在记者会上指出，“这有可能让日本成为资源大国，将对日本的经济安保发挥重要作用”。加藤教授称，“目标是1天开采1万吨，全年300万吨。不过关键是不能给海洋环境造成负担”。
南鸟岛位于东京东南约1860公里处，是日本最东端的岛屿，乘飞机前往单程需要大约4小时。该岛周围的专属经济区面积大约43万平方公里，超过了日本国土面积（约38万平方公里），基于保护领土的观点，该岛受到高度重视。除了渔业活动外，专属经济区内还可以自由从事挖掘天然资源、展开科学调查等活动。
标题图片：南鸟岛海域海底大量蕴藏的“锰结核”（日本财团）
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