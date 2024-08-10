南鸟岛周边海底发现大量稀有金属

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近日，有关部门发现位于日本最东端的南鸟岛周边海底分布着高度集中的含稀有金属矿物资源。若实现商业化利用，作为传统资源小国的日本将迎来重大转机。

6月21日，日本财团与东京大学研究生院联合发布消息称，发现南鸟岛周边日本专属经济区（EEZ）大约1万平方公里范围内大量蕴藏着包含稀有金属在内的海底矿物资源。推测资源量约为2.3亿吨。其中估计有大约61万吨钴、大约74万吨镍，分别相当于日本75年和11年的消耗量。为实现商业化利用，将于2025年开展海上开采实证实验。



从南鸟岛海域海底采集的“锰结核”，2024年6月21日，东京都港区日本财团（图片：nippon.com日本网 编辑部）

调查人员发现了直径数厘米到数十厘米，被称作“锰结核”的块状物。这是一种因铁和锰等金属的氧化物附着在岩石周围，经年累月后形成的同心圆状物体，其中还含有铜、镍、钴等金属。



从南鸟岛海域海底采集的“锰结核”（图片：日本财团）

该研究生院教授加藤泰浩等人组成的研究团队于4月24日至6月9日期间，在南鸟岛附近专属经济区内海域，对水深5200到5700米的海底表层展开了调查，发现1万平方公里范围内集中分布着锰结核。研究人员查明，平均每平方米分布23公斤锰结核，调查海域中30%面积的分布密度更高，达到了每平方米30公斤。为评估开采锰结核对环境造成的影响，还收集了各种数据。



从南鸟岛海域海底打捞的“锰结核”断面，2024年6月21日，东京都港区日本财团（图片：nippon.com日本网 编辑部）

日本将从2025年起花费3年时间，开展每天开采数千吨锰结核的实证实验，创造可以由民间企业主导开发的环境。预计费用将达数千万美元以上。同时，还将以日本财团为中心，建立产学研联合平台，促进商业化的实现。

如果实现商业化，那么现在几乎完全依赖于进口的稀有金属将可由国内供应。加藤教授表示，除了此次调查的海域外，专属经济区内还有其他一些大量蕴藏着锰结核的区域。



用于海底观测的远程控制无人潜水艇（图片：日本财团）

针对锰结核商业化问题，日本财团会长笹川阳平在记者会上指出，“这有可能让日本成为资源大国，将对日本的经济安保发挥重要作用”。加藤教授称，“目标是1天开采1万吨，全年300万吨。不过关键是不能给海洋环境造成负担”。



日本财团会长笹川阳平（左）手举从南鸟岛海域海底采集的“锰结核”，身旁是东京大学研究生院教授加藤泰浩，2024年6月21日，东京都港区日本财团（图片：nippon.com日本网 编辑部）

南鸟岛位于东京东南约1860公里处，是日本最东端的岛屿，乘飞机前往单程需要大约4小时。该岛周围的专属经济区面积大约43万平方公里，超过了日本国土面积（约38万平方公里），基于保护领土的观点，该岛受到高度重视。除了渔业活动外，专属经济区内还可以自由从事挖掘天然资源、展开科学调查等活动。

标题图片：南鸟岛海域海底大量蕴藏的“锰结核”（日本财团）

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