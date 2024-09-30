日本的应急储备食品，也是日常的美味佳肴

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日本自然灾害多发，让应急食品的储备成为必须，它们的种类也可谓丰富多样。表示“没有吃过”应急食品的nippon.com日本网的外语板块员工参加了试吃活动后，有何感想呢？

2024年8月8日，日向滩（宫崎县东方海域）发生地震，日本政府发布南海海沟地震临时信息（大地震预警）。当nippon.com日本网的法国员工向旅居日本的同乡友人询问“有没有做好应对地震的准备”时，据说得到的回答是“什么都没准备，也不知道该如何准备”。这位员工本人似乎也是类似情况。

如果不清楚应该如何应对，可以查看东京都的“东京储备Navi”（日语和英语）。非东京居民也可以自由浏览，不需要输入能够锁定个人的信息。你只需要回答“三个问题”，即可了解自己和家人维持三天生活所需的储备物资，还可以跳转至亚马逊等购物网站立刻购买。考虑到存放空间和成本，或许难以全部备齐，但可以用作为参考标准。

东京储备Navi（东京都总务局 综合防灾处防灾管理科）

https://www.bichiku.metro.tokyo.lg.jp/tool/



可以便捷查询必要储备物资的网站“东京储备Navi”

除了东京都外，还有许多地方政府和团体发布了储备物资的清单。查看一下自家或职场所在地区的防灾减灾对策网站，应该能够获取诸如当地气候等更贴合自身情况的信息。

储备物资当中，至少应该确保的是水和食物。即使不能用气用电，但只要能补充营养，尽量吃到可口的食物，就能打起精神度过难关。

不过，外国人大概对日本的应急食品知之甚少。为此，nippon.com日本网特意准备了各种应急食品，面向外语板块员工举办了试吃活动。



品种丰富的应急食品

应急食品在常温下的保存时间长约三到五年。在此次试吃活动准备的商品中，保存期最长的是“冻干米饭（肉菜什锦饭）”（永谷园），最佳品尝期限为“2032年7月”。



保存期越长越便于储备

以“白米饭”（SATAKE）为代表，米饭类应急食品的烹饪方法基本上都是打开包装直接加入开水或凉水泡发的。多数商品用开水浸泡15分钟、凉水浸泡1小时左右即可食用。在无法用电用气的情况下，仅仅用水就可以烹饪，让人感觉心里踏实。



“肉菜煮饭”用开水仅需短短3分钟，凉水也不过5分钟即可泡发食用，方便快捷

“黄豆粉年糕”（东京COLONY）只需用凉水泡发1分钟,再撒上黄豆粉即可食用。



年糕放入附带的小盒子里后加水

高温高压杀菌处理的软罐头食品，其优点是操作简便，只需倒入盘中即可食用。此次准备了“鰤鱼炖萝卜”“日式鸡肉丸烧蔬菜”（两款产品均出自杉田ACE）和“炖煮汉堡肉饼”（日本火腿）。

防灾食品龙头企业尾西食品公司，针对旅日穆斯林人群不断增多的情况，积极研发了“清真认证应急食品”，外籍员工试吃了带有清真认证标志的“印度炒饭”和“印尼炒饭”。



包装上印有清真认证标志



试吃活动中的各种应急食品

首先，让我们听一听品尝了“印度炒饭”和“印尼炒饭”的阿拉伯语板块员工的感想。男性员工说：“在埃及，人们家里常备有椰枣干等干果食品。这样的米饭真不错。香辣可口”。女性员工表示：“要寻找清真的应急食品不是一件容易的事。像这样带有认证标志的话，就可以放心食用了。比想象中好吃多了！白米饭和电饭煲焖出来的没什么区别”。



阿拉伯语板块员工品尝印度炒饭

其他不少非穆斯林员工也很喜欢印度炒饭和印尼炒饭。“鸡肉饭（尾西食品）”的味道无论大人小孩都很容易接受。灾害时期的伙食往往很单调，但有了这样的调味米饭，储备物资就更加充实了。

米饭类食物还是用开水泡发后味道更好，特别是寒冷天气下，温暖的食物能带给人们心灵慰藉。话虽如此，此次唯一一款用凉水泡发的“熟制米饭”也受到了好评，大家认为“口感不差。非常时期能吃到这种程度的东西会感到很满足”。

英语板块的美国员工说：“美国的应急食品几乎都是金枪鱼、豆类、汤等罐头食品，没有日本这样的东西。米饭吃了很顶饱，很适合非常时期。”

俄语板块员工笑着表示，汉堡肉饼特别好吃，口感和味道近似于烘肉卷。



作为日常的方便食品也很好吃

最让人赞不绝口的是日本的经典菜肴“鰤鱼炖萝卜”，大家纷纷表示“生姜味恰到好处，非常鲜美”“除了作为应急食品外，平时也愿意买来吃一吃”；“日式鸡肉丸烧蔬菜”则“非常入味，牛蒡很软烂”，也大受欢迎。

非常时期身心疲惫，应该会想吃甜食。“黄豆粉年糕”深受喜爱，大家说“口感像蕨菜糕一样非常软糯”“太好吃了！适合当作甜点”。

此次活动现场准备的应急食品赢得了一致好评，尤其是用开水或凉水泡发类型的产品，许多外籍员工都说他们国家没有。过去日本的应急食品也只有压缩饼干。如今能取得如此发展进步，或许可以说是灾害大国的一大特点。

通过此次试吃，有些外籍员工甚至表示“好吃到自己都想买一些”。建议没有接触过日本灾害应急食品的人都要储存一些，以备不时之需。

摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：PIXTA

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