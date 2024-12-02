2025大阪世博开幕半年倒计时：外国馆建设急速推进，营造气氛至关重要

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随着2025年大阪世博会4月13日开幕倒计时半年的到来，进度一直落后的外国馆建设开始全速推进，但门票预售情况并不乐观。如何提高全民范围的关注度是目前面临的主要挑战。

门票预售仅为目标一半，如何打造令人期待的世博会

距离2025年大阪世界博览会开幕只有不到半年时间。主办方于10月13日在东京虎之门之丘举办了一场纪念活动。除了官方吉祥物“脉脉”外，活动现场还出现了特邀嘉宾——众多明星艺人以及Hello Kitty和熊本熊。活动主要介绍了外国馆的建设理念和值得关注的活动，呼吁大家前往参观。



脉脉与Hello Kitty、熊本熊一起同台出现，“爱地球博”（2005年爱知世博会）的官方吉祥物“森林小子（Kiccoro）”（左一）和“森林爷爷（Morizo）”（左二）也一同亮相

在1970年的大阪世博会上，阿波罗12号带回的“月岩”吸引了众多关注；而这次，日本南极考察队在2000年发现的世界最大的“火星陨石”将成为一大“吸睛”看点。

位于主办城市的大阪大学的尖端研究也受到瞩目。心血管外科特聘教授泽芳树开发的脉跳“iPS迷你心脏”向世界表明，在山中伸弥因iPS细胞的发现于2012年获得诺贝尔奖后，一直在稳步推进有助于临床医疗的相关研究。以人形机器人开发而闻名的石黑浩教授将为观众展示一个人类与机器人融合共生的新世界。

兵库县出身的特邀嘉宾，柔道运动员阿部一二三和妹妹阿部诗分别表示，“我们运动员受伤是家常便饭，iPS心脏这样的医疗技术的进步，或能改变运动员的人生”（一二三），“我对机器人非常感兴趣。也许不久的将来，它们会成为我的训练伙伴”（诗）。兄妹两人都对参观世博会充满期待。



阿部一二三（左三）和阿部诗（左四）在座谈会上

然而，世博会门票的预售情况并不理想。主办者日本国际博览会协会设定了开幕前预售出1400万张门票的目标，但截至10月9日，销量仅为714万张。自去年11月30日开售以来，10个月的时间里还未完成预定目标的一半，且其中大部分都是企业的大量购买。

如何提高普通观众关注度，是亟待解决的课题。该协会会长十仓雅和（日本经济团体联合会会长）表示：“许多展馆的建设都在稳步推进，举办活动的内容也逐步明朗。我们希望在开幕前的这段时间里，积极开展宣传活动，为大家呈现一个激动人心的大阪世博会。”



十仓会长（前排右四）

园区建设在“4月如期完成”

在世博会主会场人工岛“梦洲”（位于大阪市此花区）的建设方面，之前因材料供应以及施工人员不足等问题而一度滞后，目前正在急速赶工推进。已完成外观工程的“三菱未来馆”和休闲场所“静谧之森”等11日在公众面前亮相。



三菱未来馆的外形犹如一艘漂浮在地上的船，开幕后计划通过巨大屏幕播放从深海到火星的旅程



“静谧之森”以直径20米的池塘为中心，种植1500棵树木

作为世博会的标志性建筑，世界最大规模的木结构建筑“大屋顶回廊”也在进行电梯和自动扶梯的安装以及绿植的栽种。全长约2公里的回廊外部8月底时周围还是钢筋和裸露的土地，之后的一个来月，植树和铺路工作进展迅速，已经可以让人想象出它的未来，一个悠然自得的“休憩场所”。



在三菱未来馆前，透过松下集团展馆“Nomo之国”，眺望大屋顶回廊



从内侧仰视大屋顶回廊。左手边的自动扶梯安装工作正在进行中



在“环形空中步道”上，也在进行草坪铺设工作

关于回廊内侧的外国展馆建设，协会方面曾要求在10月中旬完成需要使用大型重型设备的外观工程。然而，有一半以上都无法按时完工。

从10月下半月开始，因会场内的人行道和行道树的整修完善工作的需要，人员和车辆进出增加，因此需要相互调整路线和时间以避免干扰。日本国际博览会协会的高科淳副秘书长精神振奋地表示：“建设工作正在稳步推进，我们有足够的时间在4月份开幕前竣工。”



在回廊内侧，外国展馆的外观工程建设进入高潮。图片右上方的绿色一带为“静谧之森”



计划于2025年1月19日投入使用的大阪地铁中央线“梦洲站”附近，“东门”正在建设之中，迎接游客的准备工作在有条不紊地展开

撰文/摄影：土师野幸德（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：从大屋顶回廊的最高点20米处俯瞰外国展馆的施工现场

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