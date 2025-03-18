《海贼王》“草帽一伙”吸引外国游客到熊本！宇土市外国游客增长7倍

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总部位于东京都港区的Navitime Japan公司分析了用户使用其面向外国游客的应用程序的情况，发现2023年度熊本县宇土市的外国游客人数比2019年度增长了7倍。这一数字背后，人气漫画《海贼王》的“草帽一伙”发挥了巨大的作用。

Navitime Japan公司（东京都港区）运营着提供换乘指南等服务的公共交通导航网站。日前，该公司发布了2023年度外国游客在日期间逗留地点的分析结果，并与2019年度数据相比得出了具体的增长率（增幅）。根据这一结果，熊本县以2.14倍位居47个都、道、府、县增幅榜榜首，超过了山形县（2.00倍）和福冈县（2.06倍）。

而在熊本县内各个市、町、村中，宇土市以7.33倍位居增幅榜首位。进而，在宇土市内的各个地点中，住吉海岸公园超过知名景点御舆来海岸和市中心宇土车站一带，成为外国游客到访人数最多的地点。那里立着《海贼王》“草帽一伙”成员甚平的雕像。



熊本县宇土市住吉海岸公园的甚平像（图片：时事社）

2016年4月发生的熊本地震给熊本县造成了巨大损失。出生于熊本县的漫画家尾田荣一郎第一时间表示支持家乡震后重建，并与熊本县政府合作实施了复兴计划。在随后的四年时间里，县内九个市、町、村先后立起了《海贼王》“草帽一伙”成员的雕像。

这一复兴计划取得了立竿见影的成效。相比疫情前的2019年，那九个市、町、村的外国游客人数全部多了一倍以上。可以说，这些外国游客是“草帽一伙”带来的。

市、町、村名 增幅 雕像角色 宇土市 7.33倍 甚平像 益城町 6.75倍 山治像 高森町 4.25倍 弗兰奇像 南阿苏村 3.74倍 罗宾像 御船町 3.60倍 布鲁克像 阿苏市 2.59倍 乌索普像 大津町 2.50倍 索隆像 西原村 2.50倍 娜美像 熊本市 2.25倍 路飞像/乔巴像 荒尾市 1.77倍 -

*增幅为2023年度数值与2019年度数值比较的结果

Navitime Japan对2023年1月至2024年9月到访上述十座雕像的外国游客进行了详细分析，发现吸引最多外国游客的是位于阿苏市阿苏车站前的乌索普像。阿苏本就是知名的观光城市，乌索普像的设立更是提高了游客到访率。

按不同旅游市场来看，来自东亚的游客到访乌索普像的比例特别高，而来自东南亚的游客前往距离熊本站不远的路飞像参观的人较多。可以看出，他们在自己有限的旅程中特地为参观主要车站附近的雕像安排了时间。与此形成对比的是，来自欧美国家及澳大利亚的游客更多都是连着参观多座雕像，而不是择其一。

标题图片：人气漫画《海贼王》“草帽一伙”十名角色的雕像，分别立于熊本县内的十个地点（时事社）

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