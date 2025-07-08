天气太热，小心中暑：“东京暑热地图”上线

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东京市中心的夏天，犹如一片混凝土丛林，热浪翻滚，酷热难当。大家不妨借助可以预测未来7天暑热指数的“东京暑热地图”，避免遭遇中暑危险。

七种颜色分级，表示危险程度

东京都政府与日本气象协会合作，从6月20日开始发布“东京暑热地图”，显示东京全境的湿球黑球温度（WBGT）近似值。在地图上你可以确认未来48小时内每小时的暑热指数，以及未来7天每天的最高暑热指数。

暑热指数是一个防范中暑的指标，除气温外，还考虑了对人体与外界热交换会产生较大影响的因素。“东京暑热地图”的预测精度单位为1平方千米，通过七种颜色分级表示。达到“紫色”和“黑色”级别时，将分别发布中暑预警和特别预警，需要特别注意。



智能手机上显示的6月25日14时东京全境页面。可以看出均在黄色（预警级别）以下

这个地图的优点在于预测精度高，你可以精准确认职场或外出地的暑热程度。只要了解未来7天的暑热指数，就可以调整日程安排，比如“明天改为远程办公”“在前半周解决掉麻烦的事情”等等。

“暑热地图”预定发布至10月底。希望大家有效利用地图，平安度过炎炎夏日。

标题图片：“暑热地图”最高值示意图（东京都提供）

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