笹川和平财团推出《与外国居民共生手册》

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笹川和平财团近日制作了一本《与外国居民共生手册》。鉴于外国居民激增的现状，本书面向那些接纳体制尚不完善的地方政府和民间团体，为其介绍先行事例，提供开展相关工作的参考。

分享外国人聚居地区的经验和举措

截至2025年底，居住在日本的外国人数同比增加9.5%至4125395人，首次突破400万人大关。如今，几乎全国所有城镇都有外国居民居住生活，不仅仅是制造业企业集中的地区，他们还广泛分布于农业地区、大型休闲度假区和前往大城市交通便利的郊外地区等。

长期以来，外国人聚居地区有关方面在日语教育、生活咨询、子女上学和教育支持等方面开展了很多工作，积累了大量实践经验。与此同时，近年来外国居民增多的非聚居地区，则抱有“不知道该如何创造与外国居民接触机会”“预算、人才和经验不足”等诸多烦恼。该手册按不同课题和主题介绍了各种先行事例，以期帮助那些外国人开始增多的地区顺利开展符合当地实际情况的相关支援活动。

“日语教育”“就业”“防灾”……

具体来看，手册讲解了开展相关活动的经验技巧，包括搭建与外国居民建立联系的“入口渠道”、打通相关机构互相协作的“机制建设”、通过问卷调查“掌握需求”、 推进政策制定与预算落实的“施策落地”以及推动外国居民参与居民会议等场景的“促进参与”等实操经验。围绕聚居地区的先进举措，手册中收录了生活、日语教育、学校教育、就业、医疗保健和心理健康、福利与年金、防灾七大领域的27个事例。



手册汇集了大量先行事例

在日语教育部分，作为缺乏日语教师的地区可以借鉴的方法，手册介绍了福冈县苅田町将专业人才线上授课与行政人员线下面对面帮助相结合的举措。在就业领域，介绍了秋田市实施的“借助易懂日语和外语的求职与入托预备班”项目，旨在帮助外国居民兼顾育儿和就业。

在种种事例中都存在着共同之处，那就是连接地区内各组织的横向合作、衔接都道府县及国家制度的纵向联动以及把日本居民和外国居民的协作视作“城镇建设”的态度。据说在选择事例时还非常重视其能否成为结合当地现有人才和组织，因地制宜开展工作的样板事例。

计划举办研讨会

笹川和平财团理事长角南笃在推出手册时召开的记者会上表示：“受到少子老龄化等因素影响，对外国劳动者的需求以及外国居民在地域社会中发挥的作用日益提高。在这样的背景下，思考如何才能避免日本社会出现分裂的措施并将其付诸实践，具有极其重要的意义。”

据称，笹川和平财团今后将举办研讨会，对接手册中刊载的团体与希望开展新活动的地区，推进经验与知识的共享。

《与外国居民共生手册》共116页。纸质版印刷2400册，已分发至全国市区町村、都道府县。PDF版可在笹川平和财团主页上免费下载。

撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部 松本创一

标题图片：分发给全国各地方政府等的《与外国居民共生手册》

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