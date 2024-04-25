日本最高摩天楼落成，顶层公寓售价数亿元人民币

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2023年11月24日，由三座高层大厦构成的建筑综合体“麻布台Hills”（东京都港区）正式开业。

核心建筑“森JP Tower”地上共64层，高330米，与东京塔（333米）几乎同高，超过了大阪的“阿倍野Harukas”（300米），是现今日本最高的摩天大厦。从54层到顶层共有91套公寓住宅，由高端酒店品牌安缦度假酒店开发，据报道，每套售价最高可达数百亿日元（100亿日元约合4.8亿人民币——译注），引发轰动。安缦同时也负责运营同属该建筑综合体的另一座大楼Residence A低层的姊妹酒店“JANU东京”。



森JP Tower是目前日本最高的摩天楼



从东京Metro神谷町站附近拍摄的麻布台Hills。左侧是森JP Tower，中间是Residence A，Residence B正在建设中。右侧是“ARKHills 仙石山森Tower”

此外，创建于34年前的国际学校“东京英国学校”也从涩谷校区迁至此处。该地区原本就是外资企业和各国大使馆的聚集区，相信麻布台Hills开业后，这里的国际化程度将会进一步提高。



中央广场上种有320多种不同的植物



办公层视野开阔。据介绍，即将入驻的企业中，外资企业超三成



Hills House区域为入驻企业配备了多元化的工作空间和自助餐厅



从饭仓十字路口眺望，森JP Tower与东京铁塔交相辉映

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：2023年11月24日开业的麻布台Hills。左侧为日本最高摩天楼森JP Tower

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