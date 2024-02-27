国宝级文物荟萃一堂，“本阿弥光悦的大宇宙”特展在东京举办
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特展“本阿弥光悦的大宇宙”正在东京国立博物馆（台东区上野公园）的平成馆举办。生于刀剑研磨和鉴定世家的本阿弥光悦，是日本江户时代（1603-1868年）初期的著名艺术家，此次特展展出了他生前曾佩戴的腰刀“花形见”，这把刀印证了他极高的审美情趣，是近40年来首次公开展出。此外，亦有国宝“舟桥莳绘(*1)砚箱”等110件（其中包括6件国宝）展品，这些拥有400多年历史的名作，时至今日仍能给人们带来心灵的震撼。
本阿弥光悦不仅是著名书法家，在漆艺、陶艺方面也拥有卓越的才华，用现在的话说，就是当之无愧的“跨界艺术家”。他还是一位艺术制作人，带领众多手艺人、工匠，在德川家康赐予的京都北部的土地上，建造了一座艺术村。通过本次特展，可以了解到本阿弥光悦所信奉的法华宗如何影响了他的内心世界，进而揭开这位多才多艺的艺术家的真实面貌。展期至3月10日，期间会更换部分展品。
采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部
标题图片：14世纪由美浓国(*2)名匠打造的短刀“花形见”。这是唯一一把现存的本阿弥光悦曾使用过的刀剑
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