在东京享受海鲜和温泉：“丰洲 千客万来”综合设施开业

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与江东区的东京都中央批发市场（丰洲市场）毗邻的“丰洲 千客万来”已于2月1日开业，共有大约70家餐饮店和温泉洗浴设施入驻其中。

餐饮娱乐大楼“丰洲场外 江户前市场”是一幢地上三层和地下一层的建筑。二层的设计灵感源自江户时代的繁闹街市，“丰洲中央大道”聚集了可以品尝到鳗鱼、寿司等江户前（江户为东京旧称，“江户前”意为江户式——译注）美食的饮食店。在与之并排的“行家小径”，游客可以拿着海鲜汉堡或者一小份日式煎蛋卷等边走边吃，也可在吧台小酌。三楼也有各种美食供游客享用，包括寿司、拉面等。

温泉洗浴大楼“丰洲 万叶俱乐部”则是一幢地上九层和地下一层的建筑，可以说是一处大楼中的温泉乡。除可俯瞰东京湾的露天浴池外，这里还有能一览城市全景的屋顶足浴庭园、岩盘浴房，让你在此疗愈身心，度过一段轻松快乐的时光。成人只需3850日元，即可从上午10点享受到次日凌晨3点。

位于市中心的这处“美食和温泉主题乐园”，预计年均吸引游客260万人次。



面朝环二大道，一楼设有可供日常用餐的咖啡馆和餐厅



以传统的“炉端烧”烧烤的行家特选海鲜



游客还能品尝到江东区当地特色美食，比如加有蛤蜊的“深川可乐饼”等



筑地场外市场的人气日式煎蛋卷店“丸武”也在这里开设了分店。另外还有布丁和卡斯特拉海绵蛋糕出售



“行家小径”狭窄的过道两旁，出售生鲜品和干货的店家以及站立式酒吧鳞次栉比，让人联想起昔日的筑地市场



海鲜饭“波奇碗”专营餐厅“Kanaloa”的特色美食——奶油生菜卷海鲜寿司



“筑地海鲜 虎杖”的七种海鲜盖饭。该店还提供“手握寿司”和“鳗鱼饭三吃”



在地标“时钟”前的广场上，有武打表演供游人欣赏（截至3月底）



在360度一览城市全景的“万叶俱乐部”屋顶足浴庭园，台场的彩虹大桥、HARUMI FLAG东京奥运村以及虎门Hills、东京塔等尽收眼底



露天浴池（男性专用）。一边浸泡在从箱根、汤河原运来的温泉水中，一边欣赏摩天大楼的美景



在69间客房中，8层的7个套间配备了露天浴池。此外，这里还提供雅致的日式客房



游客可以随意躺在设置有暖炉的岩盘浴房里。休息室还配备了513张躺椅，其数量之多在日本国内屈指可数，另有1万本漫画供游客无限畅览

采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

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