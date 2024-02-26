在东京享受海鲜和温泉：“丰洲 千客万来”综合设施开业
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与江东区的东京都中央批发市场（丰洲市场）毗邻的“丰洲 千客万来”已于2月1日开业，共有大约70家餐饮店和温泉洗浴设施入驻其中。
餐饮娱乐大楼“丰洲场外 江户前市场”是一幢地上三层和地下一层的建筑。二层的设计灵感源自江户时代的繁闹街市，“丰洲中央大道”聚集了可以品尝到鳗鱼、寿司等江户前（江户为东京旧称，“江户前”意为江户式——译注）美食的饮食店。在与之并排的“行家小径”，游客可以拿着海鲜汉堡或者一小份日式煎蛋卷等边走边吃，也可在吧台小酌。三楼也有各种美食供游客享用，包括寿司、拉面等。
温泉洗浴大楼“丰洲 万叶俱乐部”则是一幢地上九层和地下一层的建筑，可以说是一处大楼中的温泉乡。除可俯瞰东京湾的露天浴池外，这里还有能一览城市全景的屋顶足浴庭园、岩盘浴房，让你在此疗愈身心，度过一段轻松快乐的时光。成人只需3850日元，即可从上午10点享受到次日凌晨3点。
位于市中心的这处“美食和温泉主题乐园”，预计年均吸引游客260万人次。
采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部
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